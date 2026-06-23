Drámai hír: váratlanul meghalt a Drága örökösök és a Testről és lélekről színésznője, Nyakó Júlia

Nyakó Júlia 1963. február 8-án született Debrecenben. Még középiskolás volt, a debreceni Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola második osztályába járt, amikor Rózsa János filmrendező felfigyelt rá, és kiválasztotta készülő filmje főszerepére. Így debütált az 1980-ban bemutatott Vasárnapi szülők című alkotásban. Felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, de három hónap után otthagyta az intézményt. Ezt követően Fodor Tamás hívta játszani.

Pályája során több társulatban is dolgozott. 1982 és 1987 között a Mafilm színtársulatának tagja volt, majd 1987 és 1991 között a győri Kisfaludy Színházban játszott. 1992 és 1994 között a szolnoki Szigligeti Színház társulatához tartozott, vendégként pedig Szabadkán is fellépett. 1994-től a kecskeméti Katona József Színház tagja lett, később szabadúszóként folytatta a munkát. 1997-től rendszeresen dolgozott a Stúdió K-val.

Nyakó Júlia filmjei

Nyakó Júlia nemcsak a színpadon, hanem filmekben és televíziós produkciókban is emlékezetes szerepeket kapott. Látható volt többek között Jancsó Miklós 1987-es Szörnyek évadja című filmjében és Szász János 1994-es Woyzeckjében.

Szerepelt Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjében is, amely 2017-ben elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Medvét, később pedig Oscar-díjra is jelölték. A nézők televíziós sorozatokból is ismerhették: játszott többek között a Drága örökösökben és a Tündérkertben is.

Ezeket olvastad már?