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Drámai hír: váratlanul meghalt a Drága örökösök és a Testről és lélekről színésznője, Nyakó Júlia

gyász drága örökösök nyakó júlia Testről és lélekről
Life.hu
2026.06.23.
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Életének 64. évében, váratlanul elhunyt Nyakó Júlia Aase-díjas színésznő. A szomorú hírt a Stúdió K osztotta meg a család közlése alapján.

Nyakó Júlia 1963. február 8-án született Debrecenben. Még középiskolás volt, a debreceni Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola második osztályába járt, amikor Rózsa János filmrendező felfigyelt rá, és kiválasztotta készülő filmje főszerepére. Így debütált az 1980-ban bemutatott Vasárnapi szülők című alkotásban. Felvették a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, de három hónap után otthagyta az intézményt. Ezt követően Fodor Tamás hívta játszani.

Pályája során több társulatban is dolgozott. 1982 és 1987 között a Mafilm színtársulatának tagja volt, majd 1987 és 1991 között a győri Kisfaludy Színházban játszott. 1992 és 1994 között a szolnoki Szigligeti Színház társulatához tartozott, vendégként pedig Szabadkán is fellépett. 1994-től a kecskeméti Katona József Színház tagja lett, később szabadúszóként folytatta a munkát. 1997-től rendszeresen dolgozott a Stúdió K-val.

Nyakó Júlia filmjei

Nyakó Júlia nemcsak a színpadon, hanem filmekben és televíziós produkciókban is emlékezetes szerepeket kapott. Látható volt többek között Jancsó Miklós 1987-es Szörnyek évadja című filmjében és Szász János 1994-es Woyzeckjében.

Szerepelt Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmjében is, amely 2017-ben elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Medvét, később pedig Oscar-díjra is jelölték. A nézők televíziós sorozatokból is ismerhették: játszott többek között a Drága örökösökben és a Tündérkertben is.

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