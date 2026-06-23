Tragédia: két kisgyerek halt meg egy felforrósodott autóban

A két- és a négyéves gyereket az édesanyjuk találta meg a család felforrósodott autójában. A jármű a carpentras-i otthonuk garázsában állt. Az anya azonnal értesítette a mentőket, de a gyerekek életét már nem tudták megmenteni.

Újságírók fényképezik annak a lakóparknak a bejáratát, ahol 2026. június 22-én, a hőhullám idején két gyermeket holtan találtak a család autójában Carpentrasban, Dél-Franciaországban.

Forrás: AFP

Egyelőre nem tisztázott, hogyan kerültek a kicsik az autóba, a hatóságok erre még nem adtak választ, és az anya sem tudja megmondani, mi történhetett - írja a Metro.

Nyugat-Európa több térségét is rendkívüli hőség sújtja. Franciaországban néhol a 40 fokot is meghaladta a hőmérséklet, Provence térségében pedig különösen nagy volt a forróság. A nagy meleg miatt az alkoholfogyasztást is betiltották.

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