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Időutazót fedeztek fel egy második világháborús fotón: furcsa tárgy van a katona kezében

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Life.hu
2026.06.11.
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Különös elmélet terjed a közösségi médiában egy régi családi fotóval kapcsolatban. Egy TikTok-felhasználó azt állítja, hogy nagyapja második világháborús fényképén olyan tárgy látható, amely szerinte feltűnően hasonlít egy mai, nagyon népszerű technikai eszközre.

A videót a Jimmy The Filmmaker nevű felhasználó töltötte fel, és a beszámoló szerint több mint 15 ezer, illetve már nagyjából 16 ezer lájkot kapott. A felvételen egy régi fotót mutat be, amelyen a készítő nagyapja, George látható a második világháború idején. A videó készítője és testvére a képet nézegetve figyelt fel a férfi bal kezében tartott tárgyra, ami megdöbbentően emlékeztet egy iPhone-ra. Viccesen vagy félig komolyan felvetették: lehet, hogy a nagyapjuk időutazó volt.

Sokan úgy vélik, a képen látható férfi időutazó, és a második világháború idején készült képen a katona kezében egy iPhone látható
Sokan úgy vélik, a képen látható férfi időutazó, és a második világháború idején készült képen a katona kezében egy iPhone látható
Forrás: TIKTOK/@JIMMYTHEFILMMAKER

Tényleg telefont tart a kezében az időutazó katona?

A videóhoz ezt írták: „Ez egy fénykép a nagyapámról, George-ról, a második világháború idején készült. A bátyámmal nézegettük, és azon gondolkodtunk, vajon nagyapa időutazó volt-e?” Ezután ráközelítettek a férfi kezében látható tárgyra, és hozzátették: „Szinte biztosak vagyunk benne, hogy az egy iPhone.”

A videót azonnal felkapták azok, akik már régen bizonyítékokat keresnek az időutazásra. Többen azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a tárgy valószínűleg nem telefon, hanem egy egyszerű tükör. Egy néző szerint morzejelek továbbítására használhatták, de az is lehet, hogy a férfi egyszerűen csak borotválkozott, azért volt a kezében. Ez utóbbi tűnik a legvalószínűbbnek, a nagypapa vállán ugyanis törülköző van, a kezében pedig egy vizeskancsót tart. 

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