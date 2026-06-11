Időutazót fedeztek fel egy második világháborús fotón: furcsa tárgy van a katona kezében

A videót a Jimmy The Filmmaker nevű felhasználó töltötte fel, és a beszámoló szerint több mint 15 ezer, illetve már nagyjából 16 ezer lájkot kapott. A felvételen egy régi fotót mutat be, amelyen a készítő nagyapja, George látható a második világháború idején. A videó készítője és testvére a képet nézegetve figyelt fel a férfi bal kezében tartott tárgyra, ami megdöbbentően emlékeztet egy iPhone-ra. Viccesen vagy félig komolyan felvetették: lehet, hogy a nagyapjuk időutazó volt.

Sokan úgy vélik, a képen látható férfi időutazó, és a második világháború idején készült képen a katona kezében egy iPhone látható

Forrás: TIKTOK/@JIMMYTHEFILMMAKER

Tényleg telefont tart a kezében az időutazó katona?

A videóhoz ezt írták: „Ez egy fénykép a nagyapámról, George-ról, a második világháború idején készült. A bátyámmal nézegettük, és azon gondolkodtunk, vajon nagyapa időutazó volt-e?” Ezután ráközelítettek a férfi kezében látható tárgyra, és hozzátették: „Szinte biztosak vagyunk benne, hogy az egy iPhone.”

A videót azonnal felkapták azok, akik már régen bizonyítékokat keresnek az időutazásra. Többen azonban arra hívták fel a figyelmet, hogy a tárgy valószínűleg nem telefon, hanem egy egyszerű tükör. Egy néző szerint morzejelek továbbítására használhatták, de az is lehet, hogy a férfi egyszerűen csak borotválkozott, azért volt a kezében. Ez utóbbi tűnik a legvalószínűbbnek, a nagypapa vállán ugyanis törülköző van, a kezében pedig egy vizeskancsót tart.

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