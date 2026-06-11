Kiderült, miért ment tönkre Horváth Éva házassága: ezt már nem bírta el a kapcsolatuk

Horváth Éva élete egyetlen pillanat alatt változott meg, amikor súlyos motorbalesetet szenvedett Balin. Az ütközés következtében nyílt boka- és lábszártörése lett, ám beesett egy útmenti csatornába, ahol a sebei E. coli baktériummal fertőződtek meg. A fertőzés miatt hónapokig kritikus volt az állapota, és egy ideig az sem volt biztos, hogy meg tudják menteni a lábát.

Horváth Éva házassága tönkrement

Forrás: Horváth Éva/Facebook

A dolgok végül szerencsésen alakultak, de a bokáját fixálni kellett, ezért azt többé nem tudja mozgatni. A gyógyulás hosszú és fájdalmas folyamat volt: az egykori szépségkirálynő összesen nyolc komoly műtéten esett át - írja a Boronline. Horváth Éva házassága megsínylette a nehéz időszakot, ám elmondása szerint a kapcsolatuk már a baleset előtt sem volt rendben.

„A párkapcsolatom már előtte sem működött jól, aztán ez a baleset végül el is határozta, szerintem ez volt a vége” – mondta.

A baleset és a külön töltött idő tette tönkre Horváth Éva házasságát

A baleset után az orvosok azt javasolták Évának, hogy a kezeléseket Magyarországon folytassa. Ez újabb próbatétel elé állította a családot: Éva egyedül tért haza, hogy itthon kapjon megfelelő ellátást, férje pedig a gyerekekkel Balin maradt. A különlét, a bizonytalanság és a rengeteg aggodalom megterhelte a kapcsolatot. Horváth Éva itthon, egyedül küzdött a gyógyulásért, felemésztette a fiai hiánya is. Közben a párjának egyedül kellett helytállnia, és ellátnia a két kisfiút.

Horváth Éva és Gábor kapcsolatában a baleset előtt is voltak feszültségek. Éva élete régóta a nyilvánosság előtt zajlott, celeb- és vloggeréletet élt, párja ezzel szemben jóval zárkózottabb. A Balira költözés, az elszigeteltség, az otthon és a család hiánya tovább nehezíthette a helyzetüket.

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