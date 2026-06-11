Eljegyzés megerősítve? Zoë Kravitz és Harry Styles ezzel leplezték le magukat – FOTÓ

Nincs egy éve sem, hogy a világ tudomást szerzett Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolatáról, máris megszólaltak a harangok. A gyémántgyűrű mellé viszont most egy közös tetoválás is került.

Zoë Kravitz és Harry Styles körülbelül egy éve vannak együtt.

Forrás: Northfoto

Zoë Kravitz és Harry Styles kapcsolata Zoë Kravitz és Harry Styles 2025 augusztusától vannak együtt a fotók szerint.

Styles nyolc hónapnyi randizás után el is jegyezte Kravitzet.

A rajongók most egy közös tetoválást is észrevettek a sztárokon.

Zoë Kravitz és Harry Styles eljegyzése

Hollywood egyik legváratlanabb sztárpárját 2025 augusztusában kapták lencsevégre Rómában. A 37 éves színésznő és a 32 éves énekes karöltve rótták a történelmi utcákat, a szerelmük pedig azóta töretlenül halad előre. Bár a párkapcsolatukról soha nem nyilatkoztak, a pletykák szerint idén áprilisban a One Direction egykori tagja el is jegyezte a Batman színésznőjét. Májusban legalábbis Zoë Kravitz egy óriási gyémántgyűrűvel jelent meg a Met-gálán.

Zoë Kravitz és Harry Styles közös tetoválása

A szemfüles rajongóknak köszönhetően most arra is fény derült, hogy nemcsak eljegyzéssel fűzték szorosabbra a kapcsolatukat, hanem egy közös tetoválással is! Kravitz hátán csupa nagybetűvel szerepel a felirat, hogy „Let It Rip”, Styles pedig ugyanezt a szöveget viseli a jobb karján, egy pálmafa-tetoválás fölött. Ez a felirat A mackó (The Bear) című sorozatból vált ismertté, sőt szinte mémszerűvé. Azt jelenti, hogy valamit lelkesen és gátlások nélkül csinálunk, mintha azt mondanád: „rajta!”, „add bele minden erődet!”.

Kattints a nyílra, és nézd meg a közös tetoválásukat!

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