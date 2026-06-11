Cápákat tart a nappalija padlója alatt Jason Deluro: videó − Óriási botrány tört ki miatta

A Redditen rengetegen felháborodtak a látottakon. Többen egyenesen gonosznak és állatkínzónak nevezték a sztárt, mások pedig egy olcsó James Bond-film főgonoszához hasonlították. Jason Derulo az állatvédőktől is kemény kritikát kapott: szerintük az állatokat túl kicsi helyen tartja, pusztán azért, hogy látványos díszítőelemként szolgáljanak a házban.

Jason Derulo szerint szórakoztató látvány otthon cápát és rájákat tartani.

Forrás: northfoto

Jason Derulo cápát és ráját tart az otthonában, amit meg is mutatott.

Az internetezők és állatvédők szerint az akvárium túl kicsi, ingerszegény, és nem biztosít megfelelő életkörülményeket az állatok számára.

A Redditen rengetegen kritizálák a dolog miatt az énekes, volak, akik egyenesen gonosznak nevezték.

Jason Derulo indulatos kommentek kereszttüzébe került

Sokan megjegyezték a fórumon, hogy semmi nem indokolja egy cápa vagy egy rája ilyen körülmények közötti tartását.

„Szomorú látni, amikor hírességek az állatokat státuszszimbólumként vagy mutogatni való játékszerként kezelik. Az ilyen típusú állattartásnak illegálisnak kellene lennie” – írta egy kommentelő, majd hangsúlyozta, hogy az akváriumban nincs akkora hely, hogy a vízi állatok elrejtőzhessenek az erős fények vagy a zaj elől. Mások azt kifogásolták, hogy az akvárium teljesen üresnek tűnik, és semmi sem emlékeztet benne a természetes élőhelyükre. Egy felhasználó még azt is megjegyezte, hogy gyerekkori aranyhalának jobb környezete volt ennél.

„Ők élőlények, nem lakberendezési tárgyak. Ugyanezt a látványt akár robothalakkal vagy speciális vizuális effektekkel is el lehetne érni” – írta egy férfi, és hozzátette, hogy nem holmi kishalakról van szó. A cápák és a ráják is ugyanúgy érző élőlények, amelyek megfelelő bánásmódot érdemelnek.

Derulo – aki hazánkban június 10-én adott koncertet a Budapest Parkban – egyébként már tavaly beszélt arról egy interjúban, hogy régóta szeretett volna egy cápás akváriumot az otthonába, és örül annak, hogy ezt a vágyát meg is valósíthatta (körülbelül 1 milió dollárért, azaz kb. 310 millió forintért). Elmondása szerint kisebb halak is úszkáltak korábban a vízben, de a cápák nem tudtak együtt élni velük. Inkább megették őket.

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