Az elmúlt években egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia vajon milyen mértékben alakíthatja át a munkaerőpiacot. Egy kísérletben azonban nem azt vizsgálták, mely szakmákat válthat ki az MI, hanem azt, hogy maga a ChatGPT milyen munkát választana, ha emberként kellene elhelyezkednie.

A ChatGPT elárulta, milyen emberi hivatást választana.

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A ChatGPT összefoglalta a képességeit

Mielőtt konkrét foglalkozásokat nevezett volna meg, összefoglalta azokat a képességeket, amelyek szerinte meghatározzák a működését. Négy fő erősséget emelt ki: a mintázatok felismerését hatalmas mennyiségű információban, a bonyolult gondolatok közérthető magyarázatát, a magyarázatok különböző emberekhez való igazítását, valamint azt, hogy nagy mennyiségű kérdés esetén is türelmes marad.

Kutatókönyvtáros, elemző vagy tanár lenne

Ezekre a képességekre alapozva a ChatGPT három olyan hivatást nevezett meg, amelyekben szerinte jól teljesítene. Mint fogalmazott: „Ha emberi munkát kellene vállalnom, valószínűleg valami olyasmit választanék, mint a kutatókönyvtáros, az oknyomozó elemző vagy a tanár.”

A felsorolt lehetőségek közül azonban egyet különösen kiemelt.

A chatbot szerint a kutatókönyvtárosi munka áll a legközelebb ahhoz, ahogyan jelenleg működik.

Indoklásában ezt írta: „A kutatókönyvtáros különösen közel áll ahhoz, ahogyan dolgozom: segítek az embereknek tisztázni, hogy mire van valójában szükségük, megbízható információkat találok, és összekapcsolom azokat az ötleteket, amelyeket esetleg ők maguk nem kötöttek volna össze.”

Vannak képességek, amelyeket nem tud pótolni

Bár a ChatGPT szerint több olyan feladat is akad, amelyben hasznos segítséget nyújthat, saját korlátaira is felhívta a figyelmet. Válaszában elismerte, hogy bizonyos emberi adottságokat nem képes helyettesíteni. Ide sorolta az ügyességet, a megélt emberi tapasztalatokat és az érzelmeket.

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