Repülő csészealjnak hitték, de egészen más volt az égen Veszprém megye felett

A különös formájú felhő annyira emlékeztetett a klasszikus ufóábrázolásra, hogy a fotó több, az azonosítatlan repülő tárgyakkal foglalkozó Facebook-csoportban is megjelent. Volt, aki azt írta, még soha nem látott hasonlót, mások pedig komolyan azon kezdtek gondokodni, valóban repülő csészealjat sikerült lefotózni.

Sokan azt hitték, ufót látnak Veszprém megyében: repülő csészealjra hasonlított a lencsefelhő

Forrás: Borsonline

Repülő csészealjnak nézett ki a lencsefelhő

„Hirtelen azt hittem, valami furcsa repülő szerkezet van az égen és az ott fenn egy ufó. Annyira szabályos volt az alakja, hogy meg kellett állnom jobban megnézni” – mesélte egy nő a Borsonline-nak. Egy másik nézelődő is azt mondta, messziről valóban megtévesztő volt a látvány. „Messziről tényleg olyan volt, mint egy hatalmas repülő csészealj, de aztán persze rögtön láttam, hogy csak egy felhő, de akkor is furcsa volt” – jegyezte meg.

A magyarázat azonban jóval egyszerűbb: nem ufó jelent meg Veszprém megye felett, hanem egy lencsefelhő. Ez a felhőtípus különleges, sima szélű, gyakran lencsére vagy repülő csészealjra emlékeztető alakjáról ismert, ezért időről időre megmozgatja az emberek fantáziáját. A lencsefelhők leggyakrabban hegyvidékek közelében alakulnak ki. Akkor jönnek létre, amikor az erős légáramlatok egy domb vagy hegy fölött áthaladva hullámzó mozgásba kezdenek. A levegő bizonyos pontokon lehűl, a benne lévő vízpára kicsapódik, és kialakul a jellegzetes, szabályos, ovális felhőforma, ráadásul sokszor hosszabb ideig mozdulatlannak tűnnek az égen.

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