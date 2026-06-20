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forróság

Szenvedsz a kánikulától? Ez a 3 szobanövény nem is hiszed mennyire hűti a lakást

forróság szobanövény természet
Klusovszki Kíra
2026.06.20.
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A benti hőség ellen nemcsak a légondícionálókkal védekezhetünk, a szobákat a természet erejével is lehűthetjük. A legnagyobb kánikula idején néhány jól megválasztott szobanövény képes még a lakásban tomboló hatalmas forróságot is lejjebb csökkenteni.

A kánikula beköszöntével mindent megteszünk azért, hogy elviselhetőbbé a lakás hőmérsékletét. Sokan nem is sejtik, de néhány jól megválasztott szobanövény beszerzésével érezhetően lejjebb faraghatunk a benti fokokból.

Ventillátrral hűti magát a kánikula alatt egy fiatal nő.
A legnagyobb kánikula alatt gyakran a ventilátor elé menekülünk, az azonban csupán a forró levegőt keringeti a lakásban, így nem képes lehűteni a lakást. 
Forrás: Shutterstock
  • A nyári meleg beköszöntével gyakran küzdünk a lakás lehűtésével. 
  • A mesterséges hűtőberendezések mellett akár természetes módon is lejjebb csökkenthetjük a hőmérsékletet. 
  • Mutatjuk azt a 3 szobanövényt, amik igazi légkondiként működnek a lakásban. 

A kánikula ellen nem csak a klímával küzdhetsz

A nyári nagy melegben sokszor elektromos hűtőpanelekhez vagy légkondicionálóhoz folyamodunk annak érdekében, hogy pár fokkal lejjebb vigyük a lakásban tomboló hőséget. Ezekben az időszakokban szó szerint bármit kipróbálnánk, csak azt érezzük, hogy végre egy kicsit hűsölhetünk.

Azonban a folyamatosan zúgó klíma amellett, hogy az egekbe szökteti a villanyszámlánkat, még a szervezetünket is rendkívül megterhelheti.

A száraz levegő, és a hirtelen hőmérséklet-változás miatti megfázások ugyanis sokszor több bosszúságot okoznak, mint maga a forróság. Szerencsére nem kell azonnal a legdrágább elektromos berendezésekre hagyatkoznunk, ha elviselhetőbbé akarjuk tenni az otthonunkat.

Növények segítségével is hűthetjük a lakást

Akár a természet erejével is hűvösebbé tehetjük a szobákat, léteznek ugyanis olyan növények, amelyek természetes légkondicionálóként működhetnek a lakásunkban.

Ezek a növények a gyökerük által felvett vizet folyamatosan a levegőbe párologtatják, a felszabaduló pára pedig hőt von el a környezetéből, így érezhetően csökkenthetik a benti hőmérsékletet.

A hatás ráadásul duplázódik, ha a dúsabb lombozatú fajtákat a napsütötte ablakok közelébe helyezzük, ugyanis képesek felfogni a kintről érkező forró sugarakat, és fizikai árnyékolással akadályozzák meg, hogy a falak, a padló vagy a bútorok ontani kezdjék magukból a meleget. Minél nagyobb és egészségesebb levelekkel rendelkezik egy növény, annál intenzívebb párásításra képes, így akár a legnagyobb kánikula alatt is képesek természetes módon szabályozni a lakásban tomboló meleget.

3 különleges faj, amik képesek elnyelni a meleget

  • Monstera

A hatalmas levelekkel büszkélkedő monstera, másnéven könnyezőpálma az egyik leghatékonyabb növény a hatalmas forróság csökkentésére. Óriási leveleinek köszönhetően ugyanis rendkívül nagy mennyiségű vizet képes a szoba levegőjébe párologtatni, így viszonylag gyorsan képes csökkenteni a benti forróságot. 

Mindemellett ez a fajta fogja vissza a leghatékonyabban a tűző napsugarakat is, mivel szív alakú levelei akár a 70 centiméteres méretet is elérhetik, ezzel pedig egyfajta természetes ellenzőt is biztosítanak a lakásba áradó fénnyel szemben.

Ezzel a kettős hatással a monstera nemcsak hűsíti az otthonunkat, hanem egy sokkal frissebb érzetet is ad a lakásnak.

Monstera növény áll egy lakásban, hogy segítse a párologtatási folyamatokat.
A Monstera maximális párologtatásának kulcsa, hogy a földjét mindig tartsuk enyhén nedvesen, hatalmas leveleit pedig rendszeresen töröljük át egy nedves kendővel. 
Forrás: Shutterstock
  • Szobafikusz 

A szobafikusz amellett, hogy egy rendkívül mutatós dísze a lakásnak, kiváló természetes légkondícióként is üzemel a forró nyári napokon. A fikusz nagyméretű, sötétzöld levelei hatékonyan felfogják és elnyelik a beáramló napfényt, emellett leveleinek mérete miatt a gyökerén felszívott vizet is jelentős mértékben alakítja hűsítő párává a lakásban. Ha pedig több fikuszt helyezünk el egymás közelében, együttes erővel még hatékonyabban képesek igazi természetes klímaként működni az otthonunkban.

Green ficus plants in terracotta pots in the living room. Ficus elastica plant plant (rubber tree, black ficus, black prince) planted in ceramic pot in interior at home. Houseplant care concept.
A szobafikusz gondozása rendkívül egyszerű, hiszen csupán világos, de a tűző naptól védett helyet és mérsékelt öntözést igényel. 
Forrás: Shutterstock
  • Aszpidisztra

Az aszpidisztra még a szoba legfülledtebb, legsötétebb sarkaiban is állandóan párologtatja a nedvességet. Vastag leveleivel pontosan annyi párát juttat a levegőbe, amennyi kellemesen lehűti a környezetét, miközben elnyeli az ablakon betűző forróságot.

Mivel elképesztően igénytelen növény, ami kimondottan jól bírja a klímák száraz levegőjét is, a legkritikusabb helyekre téve is – ahol a többi növény már rég elszáradt volna – töretlenül hűsíti a szobát.

Foliage plant Variegated cast-iron plant Low-maintenance In Chinese, it is called the "Spider hugs egg" plant because its purple, ground-level flowers look like a spider holding an egg.
Az antipidisztrának rendkívül alacsony a gondozási igénye, hiszen a fényszegény sarkokban és ritkább öntözés mellett is kiválóan fejlődik. 
Forrás: Shutterstock

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