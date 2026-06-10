Nem fogod elhinni, miről álmodik a kutyád valójában – A Harvard tudósai lerántották a leplet a titokról

Nincs is cukibb látvány, mint egy cuki kutya alvás közben, aki ütemesen rángatja a mancsait, mintha épp egy láthatatlan réten sprintelne, vagy halkan, csukott szájjal vakkantgat. Gazdiként hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy ilyenkor a kutyaparkban ugrándoznak, vagy a kedvenc labdájukat kergetik. Dr. Deirdre Barrett, a Harvard Medical School klinikai és evolúciós pszichológusa azonban utánajárt a rejtélynek, és kutatásai egészen zseniális eredményt hoztak.

Leleplezték a kutya alvásának titkait!

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Íme a kutya alvásának rejtelmei

A szakértő szerint a kutyák az alvás során az emberekhez hasonlóan a mindennapi élményeiket dolgozzák fel. Mivel pedig az életük középpontjában te állsz, a válasz egyértelmű: a kutyád szinte biztosan rólad álmodik!

„Az emberek arról álmodnak, ami napközben is foglalkoztatja őket, csak épp sokkal vizuálisabb és kevésbé logikus formában. Semmi okunk sincs azt hinni, hogy az állatoknál ez másképp működik. Mivel a kutyák rendkívüli módon kötődnek a gazdáikhoz, nagyon valószínű, hogy a kedvenced a te arcodat, látja maga előtt, a te illatodat érzi, vagy épp arról álmodik, hogyan csaljon mosolyt az arcodra – esetleg hogyan bosszantson fel” – nyilatkozta Dr. Barrett a People magazinnak.

Miért remeg a kutya alvás közben ?

Bár pontosan sosem láthatunk bele a fejükbe, a doktornő szerint a fizikai jelek sokat elárulnak. Amikor a kutya lábai megmozdulnak, valóban a futás élményét éli át, a halk vakkantások pedig arra utalnak, hogy épp interakcióba lép egy másik kutyával vagy épp veled. A kutatások szerint a legtöbb emlős alvási ciklusa kísértetiesen hasonlít az emberére: ők is átmennek a felületes, a mély, valamint az úgynevezett REM-fázisokon. Az embereknél a REM-fázis alatt születnek az álmok, és a szakértők biztosak benne, hogy a négylábúaknál is ekkor indul be az álomgyár.

Dr. Barrett kiemelte: gazdiként mi magunk is tehetünk azért, hogy a kutyánknak szép álmai legyenek. Ehhez mindössze két dolog kell. Gondoskodj róla, hogy napközben sok pozitív élmény, játék és szeretet érje. Illetve teremts számára nyugodt, kényelmes és biztonságos alvóhelyet.