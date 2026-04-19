2026. ápr. 19., vasárnap

Cicára vágyik a gyereked? Ezek a macskafajták jönnek ki a legjobban a kicsikkel

Laci Patricia
2026.04.19.
Sok gyerek álmodozik arról, hogy legyen egy kis házi kedvence, például kutyája vagy cicája. Pont ezért összegyűjtöttük a gyerekbarát macskafajtákat.

A gyerekekre kifejezetten jó hatással lehet, ha egy házi kedvenccel, például egy kutyával vagy egy macskával bővül a család. Ha a gyerkőcöd minden álma egy cica, te viszont nem tudod, milyen fajtát válassz, segítünk. Gyerekbarát macskafajtákat mutatunk.

A képen egy kislány látható a cicájával. Bőven akadnak gyerekbarát macskafajták.
Forrás:  123rf.com
  • A gyerekek személyiségének fejlődésére jó hatással lehetnek a háziállatok, mert megtanulják, hogy kell gondoskodni egy másik élőlényről.
  • A kutyák tartoznak a legnépszerűbb háziállatok közé, de sokan a cicákat preferálják inkább.
  • Bár a macskákról számos negatív sztereotípia él a köztudatban, azonban ők is képesek szerető társakká válni.
  • Számos macskafajtát ajánlanak gyerek mellé.

Gyerekbarát macskafajták

A gyerekek számára azért lehet hasznos, ha lesz egy állatuk, mert így megtanulják, hogyan gondoskodhatnak egy másik élőlényről, ezáltal empatikusabbá és felelősségteljesebbé válhatnak. Ráadásul a kis kedvencek feltétlen szeretetre képesek, így a jelenlétükkel csökkenthetik a stresszt, a szorongást és a magány érzetét. Ha például egyke a gyereked, kiváló társává válhat egy háziállat. Persze a szülőnek is érdemes arra ösztönöznie már a legelejétől kezdve a gyerekét, hogy szépen bánjon az állattal, illetve ne hanyagolja el, ugyanis ha például egy cica kevés törődést kap, akár depresszióssá is válhat.

A kis kedvencek közül a kutyák a legnépszerűbbek, de a macskáknak is óriási a rajongótábora. Sajnos utóbbi állatfajtáról rengeteg negatív sztereotípia él a köztudatban, például a cicák önzőek, hálátlanok, barátságtalanok, távolságtartóak, a gazdáikat nem is szeretik, szimplán csak egy konzervnyitóként tekintenek rájuk. Aki viszont valaha tartott már otthon egy pihe-puha szőrgombócot, pontosan tudja, hogy egy cica is rengeteg szeretetet ad. Ha a negatív sztereotípiák miatt félsz attól, hogy a macska gyerek mellé jó választás-e, akkor felesleges emiatt aggódnod. Olyan macskafajtákat gyűjtöttünk össze, amelyek nagyon jól kijönnek a gyerekekkel.

A ragdoll cicák szelídek, türelmesek és ragaszkodóak. Nem agresszívak, így gyerek mellé tökéletes választás lehet.
Ne ijesszen meg a nagy termetük. A maine coon cicák is nyugodt, emberbarát természetükről híresek, emellett nagyon okosak és kíváncsiak.
A bit rövidszőrű macskákat olyan családoknak javasoljuk, akik egy békés és csendes cicára vágynak.
Az amerikai rövidszőrű cicák játékos és kíváncsi természetükről ismertek. Azonban ők is szeretnek sokat lustálkodni.
A sziámi cicákat a macskavilág kutyáinak is becézik. Nagyon okosak és játékosak, így a kisgyerekek levezethetik velük együtt a felesleges energiáikat.
A skót lógófülű cicusok is békés, ragaszkodó típusok, imádnak az emberek közelében lenni.
Az abesszin cicák rendkívül aktívak és játékosak, emellett hűségesek is, folyton követik a gazdájukat mindenhova.
Ha nem szeretnél cicát vásárolni, helyette inkább örökbe fogadnál, akkor a házi macska is remek választás lehet. Ez a fajta szintén nagyon játékos.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
