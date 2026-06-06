A kutyája maradványait tetováltatta magára – Nem hiszed el, melyik testrészére került a furcsa tetkó

Egy brit sminktetováló művész megdöbbentő döntést hozott. Elhunyt kiskedvence, Patch maradványait ugyanis nem urnában, hanem a testén őrzi. A kutya hamvait belekevertette a tetoválás festékébe.

Kutya hamvait tetováltatta magára a brit nő.

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Kutya hamvai a kozmetikai tetoválásban Claire Hobson, egy brit sminktetováló művész nemrég vesztette el kiskutyáját, Patchet.

Claire kétlaki életet kezdett élni, ezért furcsa döntést hozott.

A kutyája hamvait belekevertette a sminktetoválásába.

A megdöbbentő döntés

Claire Hobson, egy brit tetoválóművész nemrég vesztetett el kiskutyáját, Patchet. A kiskedvencek elvesztését mindenki másképp dolgozza fel, de Claire egy igen szokatlan módot választott arra, hogy a kutyáját még így is „szem előtt tartsa”. Claire ugyanis a kutya hamvait a szemhéjtetoválásába kevertette bele.

„Épp Dubajba készültem költözni. Két ország között ingáztam, és arra gondoltam: »Nem akartam a hamvait a bőröndömbe tenni«. Aztán eszembe jutott, hogy épp szemhéjtetoválást csináltatok, és egész biztosan vannak olyanok, akik a szeretteik maradványát a testükre tetoválják – szóval miért is ne tetováltathatnám bele a szemhéjtetkómba?” – nyilatkozta Claire.

Őrültség vagy tiszteletadás?

Sok állattartó megértette a kozmetikai tetováló döntését, hiszen egy kiskedvenc elveszítése nagyon nagy fájdalommal jár. Ám voltak olyanok is, akik szerint ez őrültség volt Claire részéről. Ez utóbbi csoportba tartozott a tetoválóművész családja is.

Claire viszont azt nyilatkozta, hogy nem bánta meg a döntését. Egy szemhéjtetoválás pár évig marad meg, de Claire úgy tervezi, hogy a tus javításai során még több hamvat ad hozzá a sminktetkóhoz:

Patch jó sokáig itt lesz velem.

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