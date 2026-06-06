A kutyája maradványait tetováltatta magára – Nem hiszed el, melyik testrészére került a furcsa tetkó

Egy brit sminktetováló művész megdöbbentő döntést hozott. Elhunyt kiskedvence, Patch maradványait ugyanis nem urnában, hanem a testén őrzi. A kutya hamvait belekevertette a tetoválás festékébe.
Kutya hamvai a kozmetikai tetoválásban
- Claire Hobson, egy brit sminktetováló művész nemrég vesztette el kiskutyáját, Patchet.
- Claire kétlaki életet kezdett élni, ezért furcsa döntést hozott.
- A kutyája hamvait belekevertette a sminktetoválásába.
A megdöbbentő döntés
Claire Hobson, egy brit tetoválóművész nemrég vesztetett el kiskutyáját, Patchet. A kiskedvencek elvesztését mindenki másképp dolgozza fel, de Claire egy igen szokatlan módot választott arra, hogy a kutyáját még így is „szem előtt tartsa”. Claire ugyanis a kutya hamvait a szemhéjtetoválásába kevertette bele.
„Épp Dubajba készültem költözni. Két ország között ingáztam, és arra gondoltam: »Nem akartam a hamvait a bőröndömbe tenni«. Aztán eszembe jutott, hogy épp szemhéjtetoválást csináltatok, és egész biztosan vannak olyanok, akik a szeretteik maradványát a testükre tetoválják – szóval miért is ne tetováltathatnám bele a szemhéjtetkómba?” – nyilatkozta Claire.
Őrültség vagy tiszteletadás?
Sok állattartó megértette a kozmetikai tetováló döntését, hiszen egy kiskedvenc elveszítése nagyon nagy fájdalommal jár. Ám voltak olyanok is, akik szerint ez őrültség volt Claire részéről. Ez utóbbi csoportba tartozott a tetoválóművész családja is.
Claire viszont azt nyilatkozta, hogy nem bánta meg a döntését. Egy szemhéjtetoválás pár évig marad meg, de Claire úgy tervezi, hogy a tus javításai során még több hamvat ad hozzá a sminktetkóhoz:
Patch jó sokáig itt lesz velem.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: