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Életveszélyben lehet a kutyád: 3 trükk, amivel a perzselő hőségben lehűtheted

123.rf.com -
tudatos állattartás kánikula ellen kutya
Klusovszki Kíra
2026.08.01.
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Az extrém hőség a négylábú kedvenceink szervezetét is rendkívüli módon megviseli. Ahhoz, hogy hatékonyan enyhíthesd a kutya nyári forróságérzetét, csupán 3 egyszerű dologra kell odafigyelned. Mutatjuk, mik ezek!

A tartós kánikula életveszélyes csapda lehet a kutyák számára, hiszen a szervezetük sokkal nehezebben küzd meg a hőséggel, mint a miénk. Vastag bundájuk miatt ráadásul extrém gyorsasággal képesek túlmelegedni, ezért a tartós forróságban a lehűtésük kiemelten fontos és életmenő lehet. Íme 3 egyszerű, mégis rendkívül hatékony hűtéstechnika, amivel azonnali enyhülést hozhatsz a kutya számára a legforróbb órákban.

Kutya ül a ventillátor előtt, ahol lihegve hűti magát a hőségben.
A ventilátor által megmozgatott levegő segít, hogy a kutya szájából és nyelvéről gyorsabban párologjon el a nyál lihegés közben, ez pedig közvetlenül hűti a szervezetét.
Forrás: Shutterstock
  • A kutyák az embereknél sokkal kevésbé bírják a meleget, ugyanis szervezetük lényegesen könnyebben túlmelegszik a kánikula alatt. 
  • Bár négylábú kedvenceink képesek valamilyen szinten hűteni magukat, gazdiként mindenképpen célszerű hozzájárulni ehhez a folyamathoz.
  • Mutatunk 3 olyan módszert, amivel hatékonyan csökkentheted kutyusod hőségérzetét!

A kutya önmagát is képes hűteni

Bár a kutyák a legnagyobb hőségben is mindent megtesznek a testhőmérsékletük szabályozásáért, a lehetőségeik rendkívül korlátozottak.

Az emberi szervezettel ellentétben a négylábúak bőre szinte teljesen verejtékmirigy-mentes, így képtelenek a testfelületükön keresztül izzadni. Csupán az orrukon és a mancspárnáikon keresztül tudnak leadni valamennyi hőt, ami valljuk be, elenyésző felület a hatékony önhűtéshez.

Éppen ezért a kutyák legfőbb fegyvere a lihegés. Ez a folyamat viszont rendkívül energiaigényes, és egy bizonyos hőmérséklet felett már teljesen hatástalanná válik. Ha ugyanis a kinti levegő melegebb a kutya testhőjénél, a lihegés nemhogy hűtené, de még tovább fűtheti a szervezetét. Ráadásul a fokozott lihegés drasztikus folyadékvesztéssel jár, ami felgyorsítja a kiszáradást. 

Gazdiként tehát létfontosságú, hogy külső segítséggel támogassuk kedvencünket a hőség elleni küzdelemben.

3 dolog, amikkel gazdiként segíthetsz neki

Ahhoz, hogy négylábú kedvenced könnyebben átvészelje a kánikulát, mutatunk néhány olyan praktikus módszert, amellyel hatékonyan támogathatod a természetes önhűtési folyamatait. Ezekkel a lépésekkel ráadásul még a kutyus testhőmérsékletének veszélyes megemelkedését is megelőzheted, és elkerülheted a súlyos, akár életveszélyes napszúrást is.

  • Időzítsd tudatosan a sétákat 

Sokan esnek abba a csapdába, hogy a megszokott napi rutint követve még a legnagyobb hőségben is hosszú sétára indulnak kedvencükkel. Ez azonban drasztikusan növeli a túlmelegedés kockázatát, ráadásul a tűző napon a kutyák is könnyen kaphatnak napszúrást.

A napközbeni forróságban a sétákat jobb teljesen elkerülni, vagy ilyenkor kizárólag egy pár perces, gyors egészségügyi szünetre szabad kivinni az állatot, és szigorúan csak árnyékos, füves területre. 

  • Szabadítsd meg a melegítő aljszőrzettől

A kutyák bundájának rendszeres fésülése a nyári védelem egyik legfontosabb záloga, ugyanis a benőtt elhalt szőrszálak enélkül egy vastag aljszőrzetté képesek összeállni, ami a meleg idő alatt kész szaunaként érződik az állatnak. Éppen ezért a kánikulában kifejezetten ajánlott a szőrzet alapos kefélése, valamint a mancspárnák közötti túlnyúlt szőr óvatos megnyírása is. A dús szőrpamacsok ugyanis akadályozzák a közvetlen hőleadást, amikor a kutya a hideg kőre fekszik, ráadásul a kutyák pont ezeken a mancspárnákon keresztül képesek valamennyire izzadni.

  • Figyelj a hidratálására

Mivel a kutyák elsősorban lihegéssel hűtik magukat, a nyáluk elpárologtatása miatt állandó folyadékvesztéssel küzdenek a kánikulában. Ezt a kiesett mennyiséget azonban nem mindig elég csupán az ivótál újratöltésével pótolni; célszerű az étrendjüket is módosítani a nyári időszakra.

Az eddig jól bevált száraztápot érdemes inkább nedves eledelre, konzervre vagy alutasakos ételekre cserélni, emellett szuper megoldás, ha folyadékban gazdag zöldségekkel és gyümölcsökkel is feldobod a napjukat a maximális hidratálás érdekében.

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