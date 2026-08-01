Friss bejegyzés került ki Michael Schumacher hivatalos Instagramjára − A rajongók megrendültek a fotó láttán

A közösségi médiában a világbajnok egy 30 évvel ezelőtti futamgyőzelmét elevenítették fel. Michael Schumacher 1995-ben a Német Nagydíjat nyerte meg.

Michael Schumacher 13 éve szenvedett síbalesetet.

Forrás: Bongarts

Michael Schumacher győzelmére emlékeznek az Instagramon

Az 1995-ös Német Nagydíjon, Hockenheimben Michael Schumacher a Benetton-Renault volánja mögött első németként nyert hazai pályán. „Schumánia a javából – Michael az 1995-ös Német Nagydíjon aratott győzelmével extázisba küldte Hockenheimet” − írták a fotóhoz, ami könnyekig meghatotta a rajongókat, aki nem voltak restek kommentelni sem és felépülést kívánnak a sportolónak.

„Mindent megteszünk azért, hogy jobban legyen, hogy jól érezze magát”

A 2013-as síbalesete óta Michael Schumacher egészségi állapotáról csak nagyon kevés hivatalos információ látott napvilágot. A Schumacher család nem nyilatkozik, a róla készült 2021-es dokumentumfilmben pedig felesége Corinna könnyek között beszélt. „Természetesen nem telik el úgy nap, hogy ne hiányozna Michael, és nemcsak nekem, hanem a gyerekeknek, a családnak, az édesapjának és azoknak, akik ismerték. Mindenkinek hiányzik (...) De itt van velünk, máshogy, de itt van! És azt hiszem, ez sok erőt ad mindannyiunknak (...) Együtt vagyunk, együtt élünk az otthonunkban, kezeléseket kap, mindent megteszünk azért, hogy jobban legyen, hogy jól érezze magát, és érezze a család egységét és erejét. Bárhogy is alakul, mindent megteszek érte. Mindent megteszünk” − mondta és hozzátette, eddig Michael védte meg a családját, a baleset óta pedig ők védik meg őt.

„Az, hogy sehol sem jelenik meg, valószínűleg azt jelzi, hogy nincs túl jó állapotban”

Christian Danner korábbi Forma–1-es versenyző, aki ma szakértőként dolgozik, egy friss interjúban arról beszélt, hogy minden bizonytalanság ellenére szeretné újra látni Michael Schumachert. „Bárhogyan is néz ki Michael, vagy bármilyen állapotban van – mert ezt nem tudom –, szeretném újra látni” – mondta. „Az, hogy sehol sem jelenik meg, valószínűleg azt jelzi, hogy nincs túl jó állapotban" – árulta el, majd hozzátette, ennek ellenére úgy gondolja, hogy a a Forma–1 közössége is szeretné látni a világbajnokot.