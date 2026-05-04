Gigantikus eljegyzési gyűrű, 10 millió dolláros belépő: íme a Met-gála 2026-os előpartija - GALÉRIA

Hatalmas gyémánt ragyogott Zoë Kravitz ujján a Met-gála előestéjén, ahol a Williams-nővérek és a multimilliárdos Jeff Bezos is ellopták a show-t! Míg Serena Williams egy kirívó vörös ruhában izzította fel a hangulatot, addig az Amazon-vezér és neje állítólag 10 millió dollárt fizettek, hogy a divatelit tagjai lehessenek. Sőt az estélyen az állítólag visszavonult Anna Wintour is ott volt, aki Kris Jenner társaságában bulizott. Ez a New York-i éjszaka minden várakozást felülmúlt!

Íme a 2026-os Met-gála előpartijának legdurvább megjelenései!

Forrás: Getty Image

Met-gála 2026: íme az év legnívósabb eseménye Mint a Met-gála anyja és királynője, Anna Wintour minden évben megrendezi az esemény előtti pre-partyt, amelyen a bizottsági tagokkal egy utolsó ünnepi vacsorával készülnek a következő estére.

2026-ban a Met-gála május 4-én, hétfőn este kerül megrendezésre a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban.

Az idei téma és az új sztár bizottsági tagok minden eddiginél durvább stílussal kecsegtetnek.

Ha létezik esemény, ahol a divat nem csak ruha, hanem maga a vallás, az a Met-gála. A Metropolitan Művészeti Múzeum Jelmezintézetének éves jótékonysági estje minden év májusának első hétfőjén New York legexkluzívabb találkozóhelye. Ez az az éjszaka, ahol a hírességek nem csak szimplán kiöltöznek, hanem élő műalkotásokká válnak, hogy támogassák a múzeum kiállításait. Minden évben szigorú témával készülnek a szervezők, amelyet a luxus divatházak tervezőinek figyelemmel kell kísérnie.

Met-gála 2026: Fashion Is Art

Idén a gála a „Costume Art” (Jelmezművészet) témát járja körül, a dress code pedig egyszerű, mégis provokatív: „A divat művészet”. A kurátor, Andrew Bolton szerint a cél idén az, hogy megmutassák: a ruhák a testtel való kapcsolatuk révén válnak valódi művészetté. A kiállítás három izgalmas részre oszlik majd, érintve a meztelenséget, az öregedő testet és az anatómiai formákat is. Az idei év azért is különleges, mert ez az első gála azóta, hogy a divat nagyasszonya, Anna Wintour némileg háttérbe vonult korábbi meghatározó szerepéből - bár sokak szerint ez csak a látszat.