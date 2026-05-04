Gigantikus eljegyzési gyűrű, 10 millió dolláros belépő: íme a Met-gála 2026-os előpartija - GALÉRIA

Leesett az állunk a New York-i éjszakában! Miközben a sztárvilág krémje a divatvilág „Super Bowljára” készül, egy elképesztő gyémánt és néhány ikonikus szett máris ellopta a show-t a Nagy Almában. Mutatjuk, ki kivel, miben és miért villantott a hétvégi Met-gála előpartin!

Hatalmas gyémánt ragyogott Zoë Kravitz ujján a Met-gála előestéjén, ahol a Williams-nővérek és a multimilliárdos Jeff Bezos is ellopták a show-t! Míg Serena Williams egy kirívó vörös ruhában izzította fel a hangulatot, addig az Amazon-vezér és neje állítólag 10 millió dollárt fizettek, hogy a divatelit tagjai lehessenek. Sőt az estélyen az állítólag visszavonult Anna Wintour is ott volt, aki Kris Jenner társaságában bulizott. Ez a New York-i éjszaka minden várakozást felülmúlt!

Íme a 2026-os Met-gála előpartijának legdurvább megjelenései!
Met-gála 2026: íme az év legnívósabb eseménye

  • Mint a Met-gála anyja és királynője, Anna Wintour minden évben megrendezi az esemény előtti pre-partyt, amelyen a bizottsági tagokkal egy utolsó ünnepi vacsorával készülnek a következő estére.  
  • 2026-ban a Met-gála május 4-én, hétfőn este kerül megrendezésre a New York-i Metropolitan Művészeti Múzeumban.  
  • Az idei téma és az új sztár bizottsági tagok minden eddiginél durvább stílussal kecsegtetnek. 

Ha létezik esemény, ahol a divat nem csak ruha, hanem maga a vallás, az a Met-gála. A Metropolitan Művészeti Múzeum Jelmezintézetének éves jótékonysági estje minden év májusának első hétfőjén New York legexkluzívabb találkozóhelye. Ez az az éjszaka, ahol a hírességek nem csak szimplán kiöltöznek, hanem élő műalkotásokká válnak, hogy támogassák a múzeum kiállításait. Minden évben szigorú témával készülnek a szervezők, amelyet a luxus divatházak tervezőinek figyelemmel kell kísérnie.  

Met-gála 2026: Fashion Is Art 

Idén a gála a „Costume Art” (Jelmezművészet) témát járja körül, a dress code pedig egyszerű, mégis provokatív: „A divat művészet”. A kurátor, Andrew Bolton szerint a cél idén az, hogy megmutassák: a ruhák a testtel való kapcsolatuk révén válnak valódi művészetté. A kiállítás három izgalmas részre oszlik majd, érintve a meztelenséget, az öregedő testet és az anatómiai formákat is. Az idei év azért is különleges, mert ez az első gála azóta, hogy a divat nagyasszonya, Anna Wintour némileg háttérbe vonult korábbi meghatározó szerepéből - bár sokak szerint ez csak a látszat.  

Sztárparádé a Met-gála pre-partyn 

Még el sem kezdődött a hétfői főesemény, de a vasárnapi vacsorán már valósággal izzott a levegő a sztárok érkezésétől! Az est abszolút főszereplője a 37 éves Zoë Kravitz volt, aki mindenkit elkápráztatott azzal a gigantikus eljegyzési gyűrűvel, amit a hírek szerint a sármőr Harry Styles húzott az ujjára. Zoë egy stílusos vintage hatású összeállításban tündökölt, miközben a Williams-nővérek is kitettek magukért: Serena Williams egy dögös, hátnélküli, tűzpiros flitteres estélyiben mutatta meg, miért ő a vörös szőnyeg királynője, míg Venus egy elegáns, gyöngyös fekete-piros darabban érkezett férje, Andrea Preti oldalán. 

A klasszikus Hollywoodi stílust a kifinomult öltönyt választó Nicole Kidman és a mindig ikonikus, pezsgőszínű ruhában hódító Donatella Versace képviselte, de a Z generáció kedvence, Sabrina Carpenter is ellopta a show-t szexi, csipkés selyemruhájában. A házigazdák mellett az est legbefolyásosabb párja, az Amazon-alapító Jeff Bezos és felesége, Lauren Sanchez is tiszteletét tette. Az elegáns pár nem aprózta el a megjelenést: a pletykák szerint nem kevesebb, mint 10 millió dollárt fizettek a megtiszteltetésért, hogy főszponzorként és tiszteletbeli társelnökként Anna Wintour mellett vonulhassanak be az exkluzív eseményre. 

Kattints a galériára és nézd meg az előparti világsztár vendégeit! 

