Hazánkban is itt van már: az emberekre és a méhekre is veszélyes ez az új invazív rovar

Az éghajlatváltozás nemcsak az emberekre, hanem az állatvilágra, azon belül pedig a rovarok kólóniáira is komoly hatással van. Az egyik legveszélyesebb invazív faj az ázsiai lódarázs, amelynek egyedei viharos gyorsasággal szaporodnak Európában.

Veszélyes rovarok, ázsiai lódarazsak jelentek meg Európában, már Magyarországon is észlelték őket.

Forrás: Northfoto

Az éghajlatváltozás miatt egyre több invazív rovarfaj jelenik meg Európában.

Az ázsiai lódarázs 2004 óta terjed a kontinensen, Magyarországon pedig 2023-ban fedezték fel először.

A faj komoly fenyegetést jelent a hazai méhállományra, mivel táplálékának jelentős részét a mézelő méhek alkotják.

Bár az emberre ritkán veszélyes, támadás esetén erős csípése és agresszív védekezése miatt komoly kockázatot jelenthet.

Veszélyes rovar a kontinensen: az ázsiai lódarázs már megvetette lábát Európában

Az ázsiai lódarázs 2004-ben bukkant fel Franciaországban, ahonnan azóta a faj folyamatosan terjeszkedik Európában, és mára több országban is komoly problémát okoz. Olaszországban már nagy egyedszámban van jelen, de Ausztriában és Csehországban is láttak már példányokat. Magyarországon 2023-ban észlelték először az ázsiai lódarazsat. Ekkor Kimlén, éppen egy méhészet közelében fedezték fel a veszélyes rovarokat. Az új invazív rovar megjelenése komoly veszélyt jelent a méhekre és az emberekre egyaránt.

A méhekre és az emberekre is veszélyes az ázsiai lódarázs

Az ázsiai lódarázs jóval veszélyesebb a mézelő méhekre, mint a hazánkban is jól ismert európai lódarázs vagy a közönséges darazsak. Amíg ezek a darázsfajok vegyesen fogyasztanak különféle rovarokat, addig az ázsiai lódarázs táplálékának akár 50-60 százalékát is méhek alkothatják. Ráadásul az ázsiai lódarázs sokszor magas fák lombjain, kevésbé észrevehető helyen építi a fészkét, amelyben akár 4-5 ezer egyed is élhet (összehasonlításképpen: az európai lódarázs fészkében általában 1000-2000 egyedből álló populáció él).

Az ázsiai lódarázs az emberekre nézve is veszélyesebb, mint európai társaik. Ez a darázsfaj még agresszívabban védi a territóriumát és fullánkjával nagyobb mennyiségű mérget juttathat be. A csípése nagyon fájdalmas lehet, ráadásul ha tömegesen támadnak, akár életveszélyes csípéseket is okozhatnak – bár ez nagyon ritka.