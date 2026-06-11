Hazánkban is itt van már: az emberekre és a méhekre is veszélyes ez az új invazív rovar

Az éghajlatváltozás nemcsak az emberekre, hanem az állatvilágra, azon belül pedig a rovarok kólóniáira is komoly hatással van. Az egyik legveszélyesebb invazív faj az ázsiai lódarázs, amelynek egyedei viharos gyorsasággal szaporodnak Európában.
- Az éghajlatváltozás miatt egyre több invazív rovarfaj jelenik meg Európában.
- Az ázsiai lódarázs 2004 óta terjed a kontinensen, Magyarországon pedig 2023-ban fedezték fel először.
- A faj komoly fenyegetést jelent a hazai méhállományra, mivel táplálékának jelentős részét a mézelő méhek alkotják.
- Bár az emberre ritkán veszélyes, támadás esetén erős csípése és agresszív védekezése miatt komoly kockázatot jelenthet.
Veszélyes rovar a kontinensen: az ázsiai lódarázs már megvetette lábát Európában
Az ázsiai lódarázs 2004-ben bukkant fel Franciaországban, ahonnan azóta a faj folyamatosan terjeszkedik Európában, és mára több országban is komoly problémát okoz. Olaszországban már nagy egyedszámban van jelen, de Ausztriában és Csehországban is láttak már példányokat. Magyarországon 2023-ban észlelték először az ázsiai lódarazsat. Ekkor Kimlén, éppen egy méhészet közelében fedezték fel a veszélyes rovarokat. Az új invazív rovar megjelenése komoly veszélyt jelent a méhekre és az emberekre egyaránt.
A méhekre és az emberekre is veszélyes az ázsiai lódarázs
Az ázsiai lódarázs jóval veszélyesebb a mézelő méhekre, mint a hazánkban is jól ismert európai lódarázs vagy a közönséges darazsak. Amíg ezek a darázsfajok vegyesen fogyasztanak különféle rovarokat, addig az ázsiai lódarázs táplálékának akár 50-60 százalékát is méhek alkothatják. Ráadásul az ázsiai lódarázs sokszor magas fák lombjain, kevésbé észrevehető helyen építi a fészkét, amelyben akár 4-5 ezer egyed is élhet (összehasonlításképpen: az európai lódarázs fészkében általában 1000-2000 egyedből álló populáció él).
Az ázsiai lódarázs az emberekre nézve is veszélyesebb, mint európai társaik. Ez a darázsfaj még agresszívabban védi a territóriumát és fullánkjával nagyobb mennyiségű mérget juttathat be. A csípése nagyon fájdalmas lehet, ráadásul ha tömegesen támadnak, akár életveszélyes csípéseket is okozhatnak – bár ez nagyon ritka.
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