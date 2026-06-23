Szent Iván-éj: így jósold meg magadnak, milyen lesz a szerelmi életed

A Szent Iván-éj a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ünnep, a néphit szerint ilyenkor vékonyabbá válik a határ a valóság és a természetfeletti között. Éppen ezért rengeteg babona és jóslás kötődik hozzá, ráadásul időjárás-előrejelző nap is.
Miért különleges a Szent Iván-éj?
A Szent Iván-éj hagyományosan a június 23-ról 24-re virradó éjszaka. Bár neve alapján sokan azt gondolnák, hogy egy Iván nevű szenthez kapcsolódik, de nem. Az ünnep Keresztelő Szent Jánoshoz kötődik, ugyanis az Iván a János név régi szláv eredetű változata.
A Szent Iván-éj eredete a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. Az emberek már az ősi pogány kultúrákban is megünnepelték a nyári napfordulót, amikor a nappalok a leghosszabbak, az éjszakák pedig a legrövidebbek. Ez a természet ciklusában fontos fordulópont: innentől a fény lassan visszahúzódik, és a sötétség kezd erősödni.
A néphit szerint ez az átmeneti időszak különleges energiákat hordozott. Úgy tartották, ilyenkor felerősödnek a varázslatok, a kívánságok könnyebben teljesülnek, és a szerelmi jóslatok is pontosabbak lehetnek.
A tűz központi szerepet játszik
A legismertebb Szent Iván-éji hagyomány a tűzgyújtás és a tűzugrás. Szinte egész Európában szokás volt nagy máglyákat rakni, amelyek köré összegyűlt a falu apraja-nagyja.
A tűznek tisztító és védelmező erőt tulajdonítottak. A lángokról azt hitték, hogy elűzik a rossz szellemeket, a betegségeket és a balszerencsét. A parázs fölött való átugrás pedig szerencsét hozhatott.
Különösen romantikus jelentése volt annak, amikor egy szerelmespár kézen fogva ugrotta át a tüzet. Ha nem engedték el egymás kezét ugrás közben, az a hiedelem szerint azt jelentette, hogy kapcsolatuk erős és tartós lesz.
Szerelmi jóslatok és varázslatok ideje is ez
Szent Iván-éj a szerelem ünnepe is volt. A hajadon lányok különféle praktikákkal próbálták megtudni, ki lesz a jövendőbelijük.
Egyes vidékeken virágkoszorút fontak, majd vízre bocsátották. A koszorú mozgásából jósoltak: amerre sodorta a víz, onnan érkezhetett a jövendőbeli. Máshol gyógynövényeket tettek a párna alá, hogy álmukban meglássák leendő szerelmüket.
Az is elterjedt hiedelem volt, hogy ezen az éjszakán könnyebb szerelmet vonzani, ezért sokan kívánságokat fogalmaztak meg vagy apró rituálékat végeztek.
A gyógynövények ereje is megnő
A népi hagyomány szerint a Szent Iván-éjen szedett gyógynövények különösen erősek voltak. Úgy hitték, ilyenkor a természet energiája a csúcspontjára ér, ezért a növények gyógyhatása is felerősödik. Sokan gyűjtöttek ilyenkor illatos füveket és virágokat, amelyeket később teákhoz, gyógyító főzetekhez vagy védelmező amulettekhez használtak.
A páfrányvirág legendája
A közép- és kelet-európai folklór egyik legismertebb legendája a páfrányvirág története. A monda szerint a páfrány évente csak egyszer, éppen Szent Iván éjjelén virágzik, és aki megtalálja ezt a titokzatos virágot, annak teljesül minden kívánsága, sőt kincsekre is rátalálhat. Bár a páfrány valójában nem virágzik,de a legenda ma is az ünnep egyik legvarázslatosabb eleme.
Miért szeretjük ma is ez a különös éjszakát?
Bár ma már kevesen hisznek szó szerint a jóslatokban vagy a mágikus szertartásokban, Szent Iván-éj különleges hangulata tovább él. Sok helyen ma is rendeznek tűzgyújtásokat, szabadtéri programokat, koncerteket és közösségi ünnepeket.
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