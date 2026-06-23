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2026. jún. 23., kedd Zoltán

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Szent Iván-éj: így jósold meg magadnak, milyen lesz a szerelmi életed

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Évszázadok óta misztikum, hiedelmek és különleges szokások övezik a nyári napfordulóhoz kapcsolódó június 23-ról 24-re virradó éjszakát. A Szent Iván-éjt ma is ünnepeljük, van, van ahol még élnek a szertartások, máshol szabadtéri programokat, koncerteket szerveznek és önfeledten buliznak.

A Szent Iván-éj a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ünnep, a néphit szerint ilyenkor vékonyabbá válik a határ a valóság és a természetfeletti között. Éppen ezért rengeteg babona és jóslás kötődik hozzá, ráadásul időjárás-előrejelző nap is. 

Szent Iván-éj a június 23-ról 24-re virradó éjszaka, a szerelmi jóslások ideje.
Szent Iván-éj a június 23-ról 24-re virradó éjszaka, a szerelmi jóslások ideje. 
Forrás:  123.rtf.com

Miért különleges a Szent Iván-éj?

A Szent Iván-éj hagyományosan a június 23-ról 24-re virradó éjszaka. Bár neve alapján sokan azt gondolnák, hogy egy Iván nevű szenthez kapcsolódik, de nem. Az ünnep Keresztelő Szent Jánoshoz kötődik, ugyanis az Iván a János név régi szláv eredetű változata.

A Szent Iván-éj eredete a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. Az emberek már az ősi pogány kultúrákban is megünnepelték a nyári napfordulót, amikor a nappalok a leghosszabbak, az éjszakák pedig a legrövidebbek. Ez a természet ciklusában fontos fordulópont: innentől a fény lassan visszahúzódik, és a sötétség kezd erősödni.

A néphit szerint ez az átmeneti időszak különleges energiákat hordozott. Úgy tartották, ilyenkor felerősödnek a varázslatok, a kívánságok könnyebben teljesülnek, és a szerelmi jóslatok is pontosabbak lehetnek.

A tűz központi szerepet játszik

A legismertebb Szent Iván-éji hagyomány a tűzgyújtás és a tűzugrás. Szinte egész Európában szokás volt nagy máglyákat rakni, amelyek köré összegyűlt a falu apraja-nagyja.

A tűznek tisztító és védelmező erőt tulajdonítottak. A lángokról azt hitték, hogy elűzik a rossz szellemeket, a betegségeket és a balszerencsét. A parázs fölött való átugrás pedig szerencsét hozhatott.

Különösen romantikus jelentése volt annak, amikor egy szerelmespár kézen fogva ugrotta át a tüzet. Ha nem engedték el egymás kezét ugrás közben, az a hiedelem szerint azt jelentette, hogy kapcsolatuk erős és tartós lesz.

Szerelmi jóslatok és varázslatok ideje is ez

Szent Iván-éj a szerelem ünnepe is volt. A hajadon lányok különféle praktikákkal próbálták megtudni, ki lesz a jövendőbelijük. 

Egyes vidékeken virágkoszorút fontak, majd vízre bocsátották. A koszorú mozgásából jósoltak: amerre sodorta a víz, onnan érkezhetett a jövendőbeli. Máshol gyógynövényeket tettek a párna alá, hogy álmukban meglássák leendő szerelmüket. 

Az is elterjedt hiedelem volt, hogy ezen az éjszakán könnyebb szerelmet vonzani, ezért sokan kívánságokat fogalmaztak meg vagy apró rituálékat végeztek.

A ma éjszaka meghatározza a szerelmi életedet – Szent Iván éjjelén bármi megtörténhet!

Június 23-ról 24-re virradóra van az év legmágikusabb éjszakája. Szent Iván éjjele alapjaiban határozza meg az ember szerelmi életét, mely ősi babonákra vezethető vissza.

A gyógynövények ereje is megnő

A népi hagyomány szerint a Szent Iván-éjen szedett gyógynövények különösen erősek voltak. Úgy hitték, ilyenkor a természet energiája a csúcspontjára ér, ezért a növények gyógyhatása is felerősödik. Sokan gyűjtöttek ilyenkor illatos füveket és virágokat, amelyeket később teákhoz, gyógyító főzetekhez vagy védelmező amulettekhez használtak.

A páfrányvirág legendája

A közép- és kelet-európai folklór egyik legismertebb legendája a páfrányvirág története. A monda szerint a páfrány évente csak egyszer, éppen Szent Iván éjjelén virágzik, és aki megtalálja ezt a titokzatos virágot, annak teljesül minden kívánsága, sőt kincsekre is rátalálhat. Bár a páfrány valójában nem virágzik,de  a legenda ma is az ünnep egyik legvarázslatosabb eleme.

Miért szeretjük ma is ez a különös éjszakát?

Bár ma már kevesen hisznek szó szerint a jóslatokban vagy a mágikus szertartásokban, Szent Iván-éj különleges hangulata tovább él. Sok helyen ma is rendeznek tűzgyújtásokat, szabadtéri programokat, koncerteket és közösségi ünnepeket.

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