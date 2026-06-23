Szent Iván-éj: így jósold meg magadnak, milyen lesz a szerelmi életed

A Szent Iván-éj a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ünnep, a néphit szerint ilyenkor vékonyabbá válik a határ a valóság és a természetfeletti között. Éppen ezért rengeteg babona és jóslás kötődik hozzá, ráadásul időjárás-előrejelző nap is.

Szent Iván-éj a június 23-ról 24-re virradó éjszaka, a szerelmi jóslások ideje.

Forrás: 123.rtf.com

Miért különleges a Szent Iván-éj?

A Szent Iván-éj hagyományosan a június 23-ról 24-re virradó éjszaka. Bár neve alapján sokan azt gondolnák, hogy egy Iván nevű szenthez kapcsolódik, de nem. Az ünnep Keresztelő Szent Jánoshoz kötődik, ugyanis az Iván a János név régi szláv eredetű változata.

A Szent Iván-éj eredete a kereszténység előtti időkre nyúlik vissza. Az emberek már az ősi pogány kultúrákban is megünnepelték a nyári napfordulót, amikor a nappalok a leghosszabbak, az éjszakák pedig a legrövidebbek. Ez a természet ciklusában fontos fordulópont: innentől a fény lassan visszahúzódik, és a sötétség kezd erősödni.

A néphit szerint ez az átmeneti időszak különleges energiákat hordozott. Úgy tartották, ilyenkor felerősödnek a varázslatok, a kívánságok könnyebben teljesülnek, és a szerelmi jóslatok is pontosabbak lehetnek.

A tűz központi szerepet játszik

A legismertebb Szent Iván-éji hagyomány a tűzgyújtás és a tűzugrás. Szinte egész Európában szokás volt nagy máglyákat rakni, amelyek köré összegyűlt a falu apraja-nagyja.

A tűznek tisztító és védelmező erőt tulajdonítottak. A lángokról azt hitték, hogy elűzik a rossz szellemeket, a betegségeket és a balszerencsét. A parázs fölött való átugrás pedig szerencsét hozhatott.

Különösen romantikus jelentése volt annak, amikor egy szerelmespár kézen fogva ugrotta át a tüzet. Ha nem engedték el egymás kezét ugrás közben, az a hiedelem szerint azt jelentette, hogy kapcsolatuk erős és tartós lesz.

Szerelmi jóslatok és varázslatok ideje is ez

Szent Iván-éj a szerelem ünnepe is volt. A hajadon lányok különféle praktikákkal próbálták megtudni, ki lesz a jövendőbelijük.

Egyes vidékeken virágkoszorút fontak, majd vízre bocsátották. A koszorú mozgásából jósoltak: amerre sodorta a víz, onnan érkezhetett a jövendőbeli. Máshol gyógynövényeket tettek a párna alá, hogy álmukban meglássák leendő szerelmüket.

Az is elterjedt hiedelem volt, hogy ezen az éjszakán könnyebb szerelmet vonzani, ezért sokan kívánságokat fogalmaztak meg vagy apró rituálékat végeztek.