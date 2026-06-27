Kánikulában a telefonod is veszélyben van: így teszi tönkre a készülékedet a hőség

A modern okostelefonok többsége lítiumion-akkumulátorral működik, ami rendkívül érzékeny a magas hőmérsékletre. A szakértők szerint már a tartósan 35 Celsius-fok feletti hőmérséklet is felgyorsíthatja az akkumulátor öregedését, a rendszeres 40-45 Celsius-fok feletti terhelés pedig maradandó károsodást okozhat. A túlmelegedés miatt az akkumulátor gyorsabban veszíthet a kapacitásából, így előfordulhat, hogy a telefon egyre rövidebb ideig bírja egyetlen töltéssel.

Közvetlen napsütésnek kitéve a telefon akkumulátora súlyosan károsulhat.

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Soha ne hagyd a telefont az autóban!

Az egyik legnagyobb hiba, amit sokan elkövetnek nyáron, hogy a készüléket az autóban hagyják. Egy parkoló autó utasterének hőmérséklete akár 60-70 Celsius-fokra is felmelegedhet, ami súlyosan károsíthatja az akkumulátort és más belső alkatrészeket is. Ugyanez igaz a közvetlen napsütésre is: a strandon, a teraszon vagy a műszerfalon hagyott telefon percek alatt túlmelegedhet.

Töltés közben különösen sérülékeny a készülék

A töltés önmagában is hőt termel, ezért kánikulában érdemes fokozottan odafigyelni erre. A szakértők azt javasolják, hogy ha a telefon érezhetően felmelegedett, várjunk egy kicsit a töltéssel, amíg visszahűl. Nyáron különösen érdemes kerülni a nagy teljesítményű gyorstöltést, valamint azt, hogy töltés közben videózzunk, játsszunk vagy hosszabb ideig navigációt használjunk, hiszen ezek tovább növelik a készülék hőmérsékletét.

A vastag tok sem mindig jó ötlet

Bár a telefontok megvédi a készüléket az ütődésektől, egy vastag, rosszul szellőző tok megakadályozhatja a hő megfelelő távozását. Ha a mobil töltés közben vagy intenzív használat során jelentősen felmelegszik, érdemes átmenetileg levenni róla a tokot.

Mit tegyünk, ha túlmelegedett a telefon?

Ha a készülék figyelmeztet a túlmelegedésre, vagy szokatlanul forróvá válik, a legfontosabb, hogy azonnal vigyük árnyékos, hűvös helyre, és hagyjuk pihenni. Arra azonban figyelmeztetnek a szakértők, hogy semmiképpen sem szabad hirtelen lehűteni a telefont, például hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba tenni. A gyors hőmérséklet-változás páralecsapódást okozhat a készülék belsejében, ami további károsodáshoz vezethet.

Így óvhatod meg a telefonodat a nyári hőségben Ne hagyd a készüléket az autóban vagy közvetlen napsütésben.

Töltés előtt hagyd lehűlni a felmelegedett telefont.

Kánikulában lehetőleg kerüld a gyorstöltést.

Navigáció vagy videózás közben ne tartsd a mobilt a tűző napon.

Ha a készülék nagyon felmelegszik, vedd le róla a tokot.

Csökkentsd a kijelző fényerejét, és kapcsold ki a nem használt funkciókat, például a bluetooth-t vagy a mobilinternetet, ha nincs rájuk szükség.

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