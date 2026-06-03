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Feketelistát vezetnének be a légitársaságok - Örökre eltilthatnak a repüléstől, ha felkerülsz rá

Shutterstock - Drazen Zigic
utazás repülő légitársaság repülés szigorítás
Klusovszki Kíra
2026.06.03.
A légitársaságok végleg megelégelték az alkoholtól túlfűtött, zavaró utasok viselkedését, ezért most egy minden eddiginél szigorúbb szabály bevezetését fontolgatják. Egy olyan tiltólista megalkotását pedzegetik, amely akár örökre eltilthatja az agresszív embereket az utazástól.

A repülőtereken és a járatokon egyre inkább elszabaduló alkohol- és viselkedési problémák miatt a légitársaságok most minden eddiginél szigorúbb lépésekre szánják el magukat az agresszív, zavaró utasokkal szemben. A legújabb szigorítások nem csak egyetlen utazásra szólnának: a legsúlyosabb esetekben akár örökös kitiltásra is számíthatnak az utasok a repülőkről. 

Egy lány a repülőgépen egy sört fog a kezében utazás előtt.
Az alkohol hatására kiváltott viselkedési problémák miatt feketelistát vezetnének be a légitársaságok az utazás során. 
Forrás: Shutterstock
  • A légitársaságok kollektíve számolnának le az alkohol hatása alatt álló agresszív utasokkal. 
  • Egy olyan szigorú szabály bevezetését tervzik, amivel akár örök érvényűen kitiltanák a randalírozókat. 
  • Az adatvédelmi akadályok megoldása után akár rögtön zöld utat kaphat a repülőtéri feketelista. 

A feketelista a komplett utazásba kerülne

Bár korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Ryanair egy újfajta szabályozással korlátozná a repülőtéri bárok alkoholértékesítését, hogy visszaszorítsa az utasok túlzott italfogyasztását. Úgy tűnik, ez a probléma messze nem csak ezt a fapados óriást érinti.

Látszólag a többi légitársaság is megelégelte a helyzetet, és most egy minden eddiginél szigorúbb, közös összefogásra készülnek az agresszív utazókkal szemben.

Egy olyan újkeletű szabályozás bevezetését fontolgatják, amivel határozott vagy akár örök időre is eltilthatnák az utasokat a repüléstől. Bár egyes légitársaságoknak jelenleg is jogukban áll kitiltaniuk az agresszívan fellépőket a fedélzetükről, ez az új korlátozás már nem csak az adott légitársaságra lenne érvényes, hanem az összesre egybevetve. 

Így a rendbontóknak már az a lehetőségük sem állna fenn, hogy a tiltás után egyszerűen csak átüljenek egy másik gépre, hiszen a feketelistára került utasok előtt az összes légitársaság kapuja bezárulna. 

Bevezetését jogi akadályok tartják vissza

Évente több száz olyan esetet regisztrálnak, amikor az alkoholtól túlfűtött, agresszív utasok bántalmazóan lépnek fel a repülőgépeken. Ezek a balhék gyakran méregdrága kényszerleszállásokhoz és járateltérítésekhez vezetnek, amivel teljesen keresztülhúzhatják a többi utas terveit

A légitársaságok így abban bíznak, hogy az új feketelista visszatartó erővel bír majd, és segít megvédeni a légiutas-kísérőket, a családokat, illetve a többi békés utastársat a rendbontóktól.

A közös tiltólista bevezetése azonban jelenleg még komoly akadályba ütközik, ugyanis szigorú adatvédelmi szabályozás védi az utasokat, így jelenleg kivitelezhetetlen, hogy a légitársaságok megosszák egymás között a problémás utasok személyes adatait még egy bűncselekmény elkövetése esetén is. Éppen ezért, amint sikerül jogszerű megoldást találniuk a fennálló adatvédelmi aggályokra, szinte azonnal zöld utat kaphat az eltervezett tiltólista. 

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