Feketelistát vezetnének be a légitársaságok - Örökre eltilthatnak a repüléstől, ha felkerülsz rá

A repülőtereken és a járatokon egyre inkább elszabaduló alkohol- és viselkedési problémák miatt a légitársaságok most minden eddiginél szigorúbb lépésekre szánják el magukat az agresszív, zavaró utasokkal szemben. A legújabb szigorítások nem csak egyetlen utazásra szólnának: a legsúlyosabb esetekben akár örökös kitiltásra is számíthatnak az utasok a repülőkről.

Az alkohol hatására kiváltott viselkedési problémák miatt feketelistát vezetnének be a légitársaságok az utazás során.

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A légitársaságok kollektíve számolnának le az alkohol hatása alatt álló agresszív utasokkal.

Egy olyan szigorú szabály bevezetését tervzik, amivel akár örök érvényűen kitiltanák a randalírozókat.

Az adatvédelmi akadályok megoldása után akár rögtön zöld utat kaphat a repülőtéri feketelista.

A feketelista a komplett utazásba kerülne

Bár korábbi cikkünkben már beszámoltunk arról, hogy a Ryanair egy újfajta szabályozással korlátozná a repülőtéri bárok alkoholértékesítését, hogy visszaszorítsa az utasok túlzott italfogyasztását. Úgy tűnik, ez a probléma messze nem csak ezt a fapados óriást érinti.

Látszólag a többi légitársaság is megelégelte a helyzetet, és most egy minden eddiginél szigorúbb, közös összefogásra készülnek az agresszív utazókkal szemben.

Egy olyan újkeletű szabályozás bevezetését fontolgatják, amivel határozott vagy akár örök időre is eltilthatnák az utasokat a repüléstől. Bár egyes légitársaságoknak jelenleg is jogukban áll kitiltaniuk az agresszívan fellépőket a fedélzetükről, ez az új korlátozás már nem csak az adott légitársaságra lenne érvényes, hanem az összesre egybevetve.

Így a rendbontóknak már az a lehetőségük sem állna fenn, hogy a tiltás után egyszerűen csak átüljenek egy másik gépre, hiszen a feketelistára került utasok előtt az összes légitársaság kapuja bezárulna.

Bevezetését jogi akadályok tartják vissza

Évente több száz olyan esetet regisztrálnak, amikor az alkoholtól túlfűtött, agresszív utasok bántalmazóan lépnek fel a repülőgépeken. Ezek a balhék gyakran méregdrága kényszerleszállásokhoz és járateltérítésekhez vezetnek, amivel teljesen keresztülhúzhatják a többi utas terveit.

A légitársaságok így abban bíznak, hogy az új feketelista visszatartó erővel bír majd, és segít megvédeni a légiutas-kísérőket, a családokat, illetve a többi békés utastársat a rendbontóktól.

A közös tiltólista bevezetése azonban jelenleg még komoly akadályba ütközik, ugyanis szigorú adatvédelmi szabályozás védi az utasokat, így jelenleg kivitelezhetetlen, hogy a légitársaságok megosszák egymás között a problémás utasok személyes adatait még egy bűncselekmény elkövetése esetén is. Éppen ezért, amint sikerül jogszerű megoldást találniuk a fennálló adatvédelmi aggályokra, szinte azonnal zöld utat kaphat az eltervezett tiltólista.