A boomerek 4 szokását minden Z generációs átvehetné – a családi béke érdekében

A modern világ gyors tempója és a generációs különbségek sokszor eltávolítanak minket a saját rokonainktól, szüleinktől is, így megromlanak a családi kapcsolatok. Pedig néhány egyszerű, régi boomer szokás nem is rossz annyira, sőt!

A családban több generációnak kell valahogyan alkalmazkodnia egymáshoz.

Forrás: Getty Images

A családi kapcsolatok sokszor megsínylik a generációs különbségeket.

A régi boomer szokások segíthetnek visszahozni a nyugalmat és a kiszámíthatóságot.

Inkább a fiatal generációnak érdemes alkalmazkodnia az idősebbekhez. Mutatjuk hogyan!

Ezeket a boomer szokásokat tanuld meg a családi béke érdekében

Sok fiatal, elsősorban Z generációs gondolja azt, hogy a hagyományos szokások elavultak, és a modern, felgyorsult világban ezeknek már nincs jelentősége. A családi élet azonban sokszor rávilágít arra, hogy a boomerekre jellemző szokások néha igenis erősítik a családi harmóniát, főleg, ha engedünk az egónkból és hajlandók vagyunk változtatni a saját elképzeléseinken. Íme néhány boomer szokás, amit jobb, ha mindenki megtanul, hogy szent legyen a családi béke!

Inkább hívd fel, ne üzenetet küldj

A telefonhívás gyors, tiszta és emberibb módja a kommunikációnak a boomerek szerint. Egyszerűen ez a generáció szereti hallani a másik hangját, nem csak sablonos üzeneteket váltani vele. Ez a gesztus számukra sokat jelent és a személyes kapcsolatot pótolja.

Ne telefonozz az asztalnál

A szüleink ki nem állhatják, ha a gyermekeik vagy az unokák étkezés közben is az okostelefonjaikat nyomkodják. Nem értik ezt a világot, de az ő fejükben az van, hogy „mi lehet olyan fontos, hogy nem ér rá ebéd után?”. Ha szeretnétek elkerülni a konfliktusokat, mindeni hagyja az étkezéseknél a mobilt a zsebe mélyén.

Ne dobj ki használható dolgokat

Ha véletlenül mégis kidobnál valamit, akkor semmiképp se egy boomer rokonod előtt, ugyanis azonnal a torkodnak fog esni: „hiszen az még javítható!”. Egy elromlott tárgy megjavítása nemcsak pénzt takarít meg a szemükben, hanem elégedettséget is ad. Persze, te ettől még gondolkodhatsz máshogy, de jobb, ha elkerülöd az ilyen szitukat és csak akkor hajítod ki a kukába, ami szerintük még javítható, ha már nincsenek ott.