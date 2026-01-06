Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kiderült, hogy mi a Z-generációsok legnagyobb félelme, amiért nem akarnak visszamenni az irodába

home office Z generáció irodai munkavégzés sorozatnézés
Simon Benedek
2026.01.06.
A home office és az irodai munkavégzés között egyre nagyobb szakadék tátong. A Z-generációsok nagy része már nem akar kizárólag irodában dolgozni, ugyanis már megszokták a kényelmesebb otthoni munkavégzést.

A munkahelytől és kollegáktól távol végzett munka fogalmát már több mint három évtizede megalkották. Az eredeti „remote working" elnevezés aztán a Covid-időszak óta „home office”-ra módosult. Ezt a munkatípust a Z-generációsok már alapvetőnek gondolják, és egyikük sem akar ismét az irodában dolgozni. Hogy miért? Az alább kiderül!

Egy Z-generációs nő home office-ban értekezleten vesz részt.
A Z-generációsok nagy része már nem akarja kizárólag irodában végezni a munkáját. 
Forrás:  Getty Images

A Z generáció és a munka világa

  • A Z-generációsok már megszokták, hogy otthonról dolgoznak, és ehhez ragaszkodnak
  • Másképp oldják meg a home offic-t, mint az idősebb generációk
  • A legnagyobb félelmük a sorozatokhoz kapcsolódik

Ezért utálják az irodai munkavégzést a Z-generációsok

A Z-generációs munkavállalók elismerik, hogy miközben home office-ban vannak, sorozatokat és filmeket néznek – és körülbelül a felük hazudik is a főnökének erről. Bár lehet érvelni amellett, hogy a távmunka kevésbé produktív, de a HR-szakemberek szerint a Z-generációsok valóban tudnak legalább olyan jól dolgozni otthonról, mint az irodában, ugyanis a háttérben futó sorozatok csak a komfortérzetüket növelik. 

A Tubi streamingszolgáltató márciusi felmérése szerint a Z generáció dolgozóinak 84 százaléka ismerte be, hogy munka közben sorozatokat és filmeket néz. Emellett a megkérdezettek 53%-a vallotta be, hogy halasztott már el munkát, hogy befejezzen egy sorozatot. A felmérésben 2502 olyan felnőttet kérdeztek meg, akik hetente legalább egy órát néznek valamilyen sorozatot streamingen.

„Mivela a hibrid munkavégzés egyre elfogadottabb lesz, ezért a munka és a szórakozás közötti határ egyre rugalmasabbá válik” – mondta Cynthia Clevenger, a Tubi B2B marketingért felelős alelnöke a Fortune-nak.

A munkáltatók tehetetlenek

A hibridmunka és az állandó távmunka bizalmatlanságot szül a munkaadók körében, akik nem tudják úgy ellenőrizni dolgozóikat, mint az irodában. Néhány munkáltatónak mára teljesen elege lett a távmunka rendszeréből, mert szerintük a dolgozók kevésbé produktívak, kevesebb órát dolgoznak, és nem beszélgetnek a kollégákkal. Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója például nyíltan kritizálta a távmunkát, és visszakényszerítette alkalmazottait az irodába heti öt napra. Szerinte az otthoni munkavégzés – különösen a fiatalabb generációknál – egyáltalán nem működik.

A HR-szakemberek ennek ellenére arra ösztönzik a cégvezetőket, hogy értsék meg és alkalmazkodjanak az újabb generációk viselkedésbeli változásaihoz. Miután a Z generáció tagjai már digitális környezetben nőttek fel, ezért a szokásaik és életmódjuk eltér az idősebb generációkétól.

„Sokak számára a háttérben futó show, podcast vagy zene nem elterelés, hanem egyfajta eszköze annak, hogy növelje a komfortérzetet és ezáltal a fókuszt” – mondta Simran Bhatia, a Reality Defender HR-vezetője. „A munkaadóknak inkább azzal kellene foglalkozniuk, hogyan alakítsák ki az irodai vagy otthoni munkakörnyezetet úgy, hogy minden generáció optimálisan tudjon működni. Minden generáció hozott változást a munkahelyi kultúrába, ezalól a Z generáció sem kivétel” — tette hozzá a szakember.

A Z generáció több mint fele nem véletlenül vonakodik visszatérni az irodába, ugyanis így elveszítené a sorozatokkal töltött idejét. Egyes HR-szakemberek szerint ez nem feltétlenül a sorozatnézésről szól, hanem arról, hogy a Z-generációsok ettől úgy éreznék, hogy elveszítették az autonómiájukat.

Olvasd el a többi Z generációról szóló cikkünket is:

A Z generáció szerint délután 1-re véget érhetne a munkanap: meg is indokolták, miért

A munka világa folyamatos átalakuláson megy keresztül. Úgy tűnik, a Z generáció nemcsak új lendületet, hanem új szabályokat is hozott magával.

A Z-generációnak hallgatnia kéne a boomerekre: 5+1 dolog, amiben valóban igazuk volt

A boomerek sok kritikát kapnak a fiataloktól, pedig sok mindent jól csináltak. Mutatjuk, hogy melyek azok az értékek, amelyeket a Z-generáció számára is érdemes lenne újra felfedezni.

Megdöbbentő szorongás tartja rettegésben a Z generációs munkavállalókat: karrierjük végét is jelentheti

Egy látszólag jelentéktelen munkahelyi helyzet miatt is képesek komoly szorongást átélni a Z generáció tagjai.

 

 

