Kiderült, hogy mi a Z-generációsok legnagyobb félelme, amiért nem akarnak visszamenni az irodába

A munkahelytől és kollegáktól távol végzett munka fogalmát már több mint három évtizede megalkották. Az eredeti „remote working" elnevezés aztán a Covid-időszak óta „home office”-ra módosult. Ezt a munkatípust a Z-generációsok már alapvetőnek gondolják, és egyikük sem akar ismét az irodában dolgozni. Hogy miért? Az alább kiderül!

A Z-generációsok nagy része már nem akarja kizárólag irodában végezni a munkáját.

Forrás: Getty Images

A Z generáció és a munka világa A Z-generációsok már megszokták, hogy otthonról dolgoznak, és ehhez ragaszkodnak

Másképp oldják meg a home offic-t, mint az idősebb generációk

A legnagyobb félelmük a sorozatokhoz kapcsolódik

Ezért utálják az irodai munkavégzést a Z-generációsok

A Z-generációs munkavállalók elismerik, hogy miközben home office-ban vannak, sorozatokat és filmeket néznek – és körülbelül a felük hazudik is a főnökének erről. Bár lehet érvelni amellett, hogy a távmunka kevésbé produktív, de a HR-szakemberek szerint a Z-generációsok valóban tudnak legalább olyan jól dolgozni otthonról, mint az irodában, ugyanis a háttérben futó sorozatok csak a komfortérzetüket növelik.

A Tubi streamingszolgáltató márciusi felmérése szerint a Z generáció dolgozóinak 84 százaléka ismerte be, hogy munka közben sorozatokat és filmeket néz. Emellett a megkérdezettek 53%-a vallotta be, hogy halasztott már el munkát, hogy befejezzen egy sorozatot. A felmérésben 2502 olyan felnőttet kérdeztek meg, akik hetente legalább egy órát néznek valamilyen sorozatot streamingen.

„Mivela a hibrid munkavégzés egyre elfogadottabb lesz, ezért a munka és a szórakozás közötti határ egyre rugalmasabbá válik” – mondta Cynthia Clevenger, a Tubi B2B marketingért felelős alelnöke a Fortune-nak.

A munkáltatók tehetetlenek

A hibridmunka és az állandó távmunka bizalmatlanságot szül a munkaadók körében, akik nem tudják úgy ellenőrizni dolgozóikat, mint az irodában. Néhány munkáltatónak mára teljesen elege lett a távmunka rendszeréből, mert szerintük a dolgozók kevésbé produktívak, kevesebb órát dolgoznak, és nem beszélgetnek a kollégákkal. Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója például nyíltan kritizálta a távmunkát, és visszakényszerítette alkalmazottait az irodába heti öt napra. Szerinte az otthoni munkavégzés – különösen a fiatalabb generációknál – egyáltalán nem működik.