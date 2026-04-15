A Z generáció ismét feltalálta a spanyolviaszt: már mobilon sem lehet őket keresni

Ha a folyamatos online jelenlét már számodra sem a kényelmet, inkább komoly mentális terhelést jelent, akkor most figyelj! A Z generáció ugyanis egy meglepően egyszerű módszerhez nyúlt vissza, hogy visszaszerezze élete felett a fókuszt és a nyugalmat.

Az okostelefonok és a digitális tér mára teljesen összefonódtak a mindennapjainkkal. Míg az alfák kezéből szinte ki sem lehet szedni a mobiltelefont vagy a tabletet, a Z generáció ebben is újfajta szemléletet hozott. Bár digitális bennszülöttként az egész életüket átszövi az állandó elérhetőség alapállapota, rájöttek valami igazán fontosra.

A Z generáció többé nem engedi, hogy az okostelefon irányítsa az életét.
Kevesebb zaj, több fókusz: így próbál újrakapcsolódni az élethez a Z generáció

  • Egyre tudatosabban kezelik a digitális ingereket.
  • Egyszerű, már régóta létező megoldáshoz nyúltak vissza.
  • A cél, hogy kevesebb legyen a felesleges stressz és jobb teljesítményt érjenek el.
  • A módszer meglepően kézenfekvő, a legtöbben mégsem használják ki.

A nem túl kellemes munkatársként jellemzett Z generáció tagjai híresek arról, hogy mennyire tudatosan figyelnek a mentális és fizikális egészségükre. Megmutatkozik ez abban, hogy miként étkeznek − bizonyos magyar ételek például miattuk fognak eltűnni − és abban is, hogy miként használják a telefonjaikat. Rájöttek, hogy az állandó online jelenlét nemcsak előnyökkel jár. Egyre többeknél okoz ugyanis túlterheltséget, szorongást és koncentrációs problémákat. 

A Z generáció szerint a telefon nem csak áldás.
Mit talált ki erre a Z generáció?

A válasz meglepően egyszerű. Elkezdték tudatosan bekapcsolni a telefonjaikon a „Ne zavarjanak” (Do Not Disturb) funkciót. A TikTok is tele van a „DND” vagy „DND 24/7” címkével ellátott videókkal, amelyeken megmutatják, hogy a zavaró üzenetek és értesítések nélkül milyen hasznosan is tud telni egy nap. Olvasás, beszélgetés, rendezgetés vagy valamilyen hobbi, így mindenre nyomás nélkül van idejük. A mostani új, mégis régi trend mögött tehát egyfajta válaszreakció áll a folyamatos online zajra. 

Bár ez a lehetőség már évek óta minden okostelefonon elérhető, a legtöbben eddig nem igazán használták ki. A Z generáció viszont most új értelmet adott neki: nemcsak alváshoz vagy meetingekhez aktiválják, hanem napközben is, amikor fókuszált munkára vagy pihenésre van szükségük.

A mentális egészség megőrzése és a fókuszáltabb életritmus megteremtése

A tudatos „Ne zavarjanak” hozzáállás segít abban, hogy ne szakítsák meg őket folyamatosan az értesítések, így hatékonyabban tudnak dolgozni, tanulni vagy egyszerűen csak jelen lenni a saját életükben. A módszer egyszerűsége ellenére látványos hatással lehet a mentális jóllétre is, hiszen például a közösségi média használata bizonyítottan szorongáshoz vezethet.

A Huffpost szakértői szerint nem véletlen, hogy ez a funkció most került előtérbe. A digitális túlterheltség egyre többeket érint, a Z generáció pedig különösen érzékeny rá, hiszen számukra a folyamatos online jelenlét szinte természetes közeg. Éppen ezért egyre többen keresik azokat az apró, de hatékony eszközöket, amelyekkel visszavehetik az irányítást.

A DND tehát nem új találmány, inkább egy régi módszer újbóli felfedezése, ami elsőre apróságnak tűnhet, a mindennapi nyugalom szempontjából meglepően nagy különbséget jelenthet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu