Foci-vb: már 1997-ben, A Simpson családban megjósolták, ki játsza a döntőt idén

A Simpson család köré az évek alatt valóságos popkulturális mítosz épült: sokan úgy tartják, a rajzfilmsorozat különös pontossággal képes előre jelezni a jövőt. A gyakran emlegetett példák között szerepel Donald Trump elnöksége, Michelangelo Dávid-szobrának cenzúrázása, a 21st Century Fox Disney általi felvásárlása, valamint a FIFA 2015-ös korrupciós botránya is. Idén olyan posztok is nagyot mentek, amelyek szerint a sorozat már 2000-ben utalt Jeffrey Epstein szigetének lézetésére.

Homer Simpson - A Simpson családban megjósolták, ki játsza a foci-vb döntőjét?

Forrás: AFP

Foci-vb: A Simpson család kilencedik évadában jósolták meg, melyik lesz a két legjobb csapat 2026-ban

Most A Simpson család kilencedik évadának a The Cartridge Family című része került elő. Az epizódban egy tévéreklám egy futballmeccset hirdet, amelynek tétje, hogy kiderüljön, „melyik a Föld legnagyobb nemzete”. A pályán Mexikó és Portugália játszik - sokan ezt kapcsolták össze a 2026-os világbajnoksággal. A konteóhívők szerint ez egy egyértelmű jövendölés, azonban az epizódban egyszer sem hangzik el, hogy a meccs a 2026-os évben játszódna, ráadásul ugyanez az állítás már a 2018-as és a 2022-es vb idején is körbejárta az internetet. Valószínűleg azért kapták fel újra a jelenetet, mert Mexikó az idei vb egyik házigazdája, és a jelenlegi sorsolások alapján elméletileg az sem kizárt, hogy Mexikó és Portugália valóban összekerülhet a döntőben - írja az Euronews.

A jelenetében egyébként a Mexikó–Portugália-meccs annyira unalmas, hogy a springfieldi nézők végül zavargásba kezdenek. Azt sem tudjuk meg, ki nyeri a mérkőzést.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét július 19-én, vasárnap rendezik a New Jersey állambeli Meadowlands sportkomplexum MetLife Stadionjában. Ha a fináléban valóban Mexikó és Portugália találkozik, alighanem újra ellepik majd az internetet a Simpson család „jóslatairól” szóló posztok.

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