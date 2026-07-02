Intim, romantikus fotókon Jennifer Aniston és szerelme − Túl szép, hogy igaz legyen?

Jennifer Aniston többnyire gondosan óvja a magánéletét, de most úgy tűnik, olyan szerelmes, hogy azt az egész világnak megmutatja. Az Instagramra feltöltött képsorozata legalábbis ezt bizonyítja.

Jennifer Aniston rég volt ennyire boldog.

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Jennifer Aniston jó társaságban tölti a nyarat

Az 57 éves színésznő nyári fotóiból osztott meg egy összeállítást, amelyek közül többön 50 éves párjával, Jim Curtisszel látható. A képeken feltűnt Naomi Watts, Billy Crudup, Amanda Anka és Jason Bateman is, egy fotón pedig Curtis Jennifer Aniston kutyájával, Clyde-dal látható.

Barátságból lett szerelem

Jennifer Aniston és Jim Curtis körülbelül 2025-ben jöttek össze. Bár ők nem beszéltek róla, nyílt titok volt a kapcsolatuk Hollywoodban. 2026 áprilisában Aniston szerelmes fotókat osztott meg Jimmel, májusban pedig Curtis az Instagramon is ünnepelte első évfordulójukat. A pár ismerősei szerint kiegyensúlyozott és boldog a kapcsolatuk. „Jim különleges srác, mindenki imádja, olyan jó a kisugárzása” − nyilatkozta egyikük, aki azt is hozzátette, minden esély megvan arra, hogy Jennifer harmadszor is férjhez mehet. Curtis egy januári interjúban arról is beszélt, hogyan kezdődött a kapcsolatuk Jenniferrel. „A barátaink mutattak be minket egymásnak. Ennyi” − idézi a People.

A barátai korábban aggódtak a színésznőért

Februárban még arról lehetett olvasni, hogy Jennifer Aniston közeli barátai egyre jobban aggódnak a színésznő új kapcsolata miatt. Attól tartanak, hogy a világsztár nem veszi komolyan párja, Jim Curtis pénzügyi problémáit, és túlságosan is bőkezű vele. Azt is megemlítették, hogy Jim Curtis hipnoterapeuta egyre jobban rátelepszik Jennifer Anistonra, és azon is többen meglepődtek, hogy a színésznő nyíltabban kommunikál a magánéletéről mint bármikor és Curtisnek is hagyja ezt. „Ha a magánéletéről volt szó, mindig annyira zárkózott volt. A barátai, főleg Courteney Cox, attól tartanak, hogy Jennifer nem veszi figyelembe a saját szükségleteit és nem tartja a saját határait. Nem arról van szó, hogy nem szeretik Jimet, aki úgy tűnik, nagyszerű srác. Inkább csak aggódnak, hogy Jennifer teljesen alárendeli magát, és semmiben nem dönt Jim nélkül. Courteney nem gondolja azt, hogy Jennek nem kellene Jimmel lennie, vagy nem kellene megbíznia benne, csak azt szeretné, ha Jennifer azt tenné, ami neki, és nem azt, ami Jimnek a legjobb” − nyilatkozta akkor egy ismerőse.