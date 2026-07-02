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Ennek a kisfiúnak magasabb az IQ-ja, mint Einsteinnek volt: David Camacho 10 évesen egyetemeken tart előadást

zseni Einstein iq
Horváth Angéla
2026.07.02.
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David Camacho mindössze 10 éves, de már most az egész világ róla beszél. A mexikói Querétaróban élő fiú IQ-ja 162, négy nyelven beszél, egyetemi előadásokat tart, könyvre készül, és részt vett egy NASA-hoz kötődő houstoni űrprogramban is. A zsenialitás azonban nagy teher is: Davidet éveken át bántalmazták a társai, de neki már erre is van megoldása.

A 10 éves Edgar David Camacho Floresnek - akit sokan csak David da Vinciként emlegetnek - 162 pontos az IQ-ja, vagyis magasabb annál a nagyjából 160-as értéknél, amelyet Albert Einsteinnek tulajdonítanak. Ezzel ugyanakkor érdemes óvatosan bánni: Einstein hivatalos IQ-tesztet soha nem töltött ki, a hozzá kapcsolt szám csak becslés, ám David érdemeiből ez nem vesz el semmit. A 162-es IQ olyan tartományba esik, amely a legkiemelkedőbb képességű emberek közé sorolja a fiút, de David története éppen azért érdekes, mert megmutatja a zsenialitás árnyoldalait is. A kiemelkedő képességgekkel nem jár automatikusan a boldogság, az érzelmi biztonságot vagy könnyű gyerekkor.

David Camacho, a zseni kisfiú, akinek magasabb az IQ-ja, mint Einsteiné volt
David Camacho, a zseni kisfiú, akinek magasabb az IQ-ja, mint Einsteiné volt
Forrás: Youtube / El Comercio

David már négyéves korában kitűnt a kortársai közül. Óvodásként angolul és németül tanult, ma pedig már spanyolul, angolul, franciául és németül beszél. Emellett oroszul, portugálul és olaszul is tanul. Egyetemeken és nemzetközi szervezeteknél tart előadásokat, és már egy könyvön is dolgozik. A fiú mégsem szereti, ha zseninek nevezik. Úgy gondolja, csak az útja elején jár, és még rengeteget kell tanulnia.

David Camacho részt vett a NASA űrprogjamjában

2024-ben olyan élményben lehetett része, amely sok felnőtt számára is csak álom. Beválasztották a houstoni International Air and Space Jr. programba, amely a NASA-hoz kötődő űrélményprogram, és a világ különböző részeiről érkező gyerekeket fogad. David kipróbálhatta, milyen az asztronauták élete. Repülőgépet vezetett, megtapasztalta a súlytalanság érzését, és egy szélcsatornában ejtőernyőzéshez hasonló gyakorlaton is részt vett. Az élmény nagy álmokat ébresztett benne. David arról beszél, hogy szeretné összekapcsolni az orvostudományt és az űrkutatást, ehhez pedig a Harvardon tanulna tovább.

A kis zseni iskolai bántalmazás áldozata lett

A kisfiú élete azonban nem volt mindig ilyen meseszerű. Davidet sokáig bántották az iskolában, mert más volt, mint a többiek: érettebb, gyorsabb gondolkodású és fejlettebb a kortársainál. Ám ahelyett, hogy haragudna iskolatársaira, úgy döntött, megpróbál segíteni azoknak, akik hasonló helyzetbe kerülnek. Ezért fejleszti a Macayos nevű alkalmazást, amely mesterséges intelligenciát használna arra, hogy a gyerekek jobban megértsék és kezelni tudják az érzelmeiket. Az app elindítását 2026-ra tervezik. David szerint a gyerekeknek nincsenek meg azok az érzelmi eszközeik, amelyek segítenének feldolgozni az elutasítást, a kirekesztést vagy azt, ha nem értik meg őket. A Macayos éppen erre adna választ. David arra is figyelmeztet, hogy a kiemelkedő képességű gyerekeknek sem csupán csodálatra van szükségük, hanem támogatásra, figyelemre és érzelmi biztonságra is.

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