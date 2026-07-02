Lángokban áll a magyarok kedvenc nyaralóhelye - Halálos tűzvész pusztít több városban

Több mint 40 új erdőtűz miatt rendeltek el riasztást Görögországban. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy számos népszerű üdülőrégióban feszült a helyzet. Turistaparadicsomokat is fenyeget az erdőtűz.

Tavaly is több helyen pusztítottak tűzvészek Montenegróban, Görögországban és Horvátországban.

Forrás: Northfoto

Hatalmas tűzvész Görögországban

Két ember is életét vesztette a gyorsan terjedő erdőtűzben Észak-Görögországban, ahol több mint száz tűzoltó küzd a lángokkal. A hatóságok egy 12 éves gyermeket is keresnek, a környékbeli települések lakóit pedig evakuálják. A lángok terjedését elsősorban a hőség, a szárazság és az erős szél segíti. A hatóságok a helyieket és a turistákat egyaránt arra kérik, hogy legyenek rendkívül óvatosak. Jelenleg számos térségben fokozott veszélyre figyelmeztetnek.

A források szerint az érintett területek között vannak:

Attika: Athén, Szúnion-fok

Évia: Eretria, Edipsos

Boiótia: Livadiá, Arahova

Fókisz: Delphoi, Galaxidi

Etólia-Akarnanía: Nafpaktos, Meszolongi

Korinthosz: Lutráki, Korinthoszi-csatorna

Argolisz: Nafplio, Epidaurosz

Halkidikí, Athosz-hegy: Néos Marmarász, Uranúpoli

Rodopi: Komotiní, Fanári

Évrosz: Alexandrúpoli, Szamothráki

Fthiótida, Ahaia, Élisz

Thesszaloniki egyes területei: Kamena Vurla, Pátra, Olümpia és Thesszaloniki

Rodosz prefektúra szigetei: Rodosz város, Lindosz

A görög állami televízió, az ERT szerint a tűz több ingatlanban is károkat okozott. Görögországban a nyári aszályok és hőhullámok miatt az ilyen tüzek az utóbbi években egyre gyakoribbá váltak. Ha Görögországba utazik, a biztonsági kockázatokról és az aktuális riasztásokról az alábbi hivatalos platformokon tájékozódhatsz: a Hellenic Fire Service hivatalos oldalán mindenki nyomon követheti az aktuális beavatkozásokat és a tűzveszélyességi előrejelzéseket.

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