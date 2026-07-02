Lángokban áll a magyarok kedvenc nyaralóhelye - Halálos tűzvész pusztít több városban

Több mint 40 új erdőtűz miatt rendeltek el riasztást Görögországban. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy számos népszerű üdülőrégióban feszült a helyzet. Turistaparadicsomokat is fenyeget az erdőtűz.
Hatalmas tűzvész Görögországban
Két ember is életét vesztette a gyorsan terjedő erdőtűzben Észak-Görögországban, ahol több mint száz tűzoltó küzd a lángokkal. A hatóságok egy 12 éves gyermeket is keresnek, a környékbeli települések lakóit pedig evakuálják. A lángok terjedését elsősorban a hőség, a szárazság és az erős szél segíti. A hatóságok a helyieket és a turistákat egyaránt arra kérik, hogy legyenek rendkívül óvatosak. Jelenleg számos térségben fokozott veszélyre figyelmeztetnek.
A források szerint az érintett területek között vannak:
- Attika: Athén, Szúnion-fok
- Évia: Eretria, Edipsos
- Boiótia: Livadiá, Arahova
- Fókisz: Delphoi, Galaxidi
- Etólia-Akarnanía: Nafpaktos, Meszolongi
- Korinthosz: Lutráki, Korinthoszi-csatorna
- Argolisz: Nafplio, Epidaurosz
- Halkidikí, Athosz-hegy: Néos Marmarász, Uranúpoli
- Rodopi: Komotiní, Fanári
- Évrosz: Alexandrúpoli, Szamothráki
- Fthiótida, Ahaia, Élisz
- Thesszaloniki egyes területei: Kamena Vurla, Pátra, Olümpia és Thesszaloniki
- Rodosz prefektúra szigetei: Rodosz város, Lindosz
A görög állami televízió, az ERT szerint a tűz több ingatlanban is károkat okozott. Görögországban a nyári aszályok és hőhullámok miatt az ilyen tüzek az utóbbi években egyre gyakoribbá váltak. Ha Görögországba utazik, a biztonsági kockázatokról és az aktuális riasztásokról az alábbi hivatalos platformokon tájékozódhatsz: a Hellenic Fire Service hivatalos oldalán mindenki nyomon követheti az aktuális beavatkozásokat és a tűzveszélyességi előrejelzéseket.
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