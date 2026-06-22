Íme, a boomerek egyik legrosszabb szokása − A Z generáció szerint ez (is) nagyon kínos

A Z generáció számára már a legegyszerűbb hétköznapi normák is elképesztően kínossá váltak. Ilyen a kopogás is, ami helyett inkább előszeretettel küldenek üzenetet vagy hívják fel a barátaikat, ha megérkeztek valahova. Mutatjuk, mi ennek az oka!

A Z generáció képes több tíz percet is eltölteni az ajtó előtt, míg várják, hogy valaki meglássa az üzeneteiket és beengedje őket.

Forrás: Shutterstock

A Z generáció szívesebben küld üzenet

Vagyonokat költünk arra, hogy modernizáljuk a lakásunkat, okossá tegyük a bejáratot, menő kamerákat és mindenféle különleges csengőket szerelünk fel csak azért, hogy azonnal meghalljuk, ha valaki megérkezik. Egy friss kutatás szerint azonban ezek a dolgok teljesen feleslegesek, hiszen a Z generáció már úgysem használja a csengőt, helyette üzenetekkel és hívásokkal adja a tudtunkra, ha odaért. A szerintük kínos kopogás helyett ugyanis sokkal szívesebben várakoznak az ajtó előtt addig, amíg a másik fél meg nem látja az értesítéseket. Ez még az első találkozáskor meg is érthető, hiszen ha rossz helyre kopognak be, az könnyen kellemetlen lehet

A felmérésből azonban kiderült, hogy a Z generáció több mint egyharmada azért sem kopog vagy csenget, mert úgy gondolja, a barátai sokkal nagyobb valószínűséggel hallják meg a telefonjuk pittyegését, mint a szerintük elavult jelzéseket.

Úgy vélik, hogy a hagyományos kopogással sokkal tolakodóbbak lennének, mint egy rövid üzenettel, a csengőt pedig egyszerűen túl formális módnak tartják arra, hogy bejelentsék a megérkezésüket.

A telefon tehet róla

Annak, hogy a fiatalabb generáció ma már kevésbé használja a csengőt, egyértelműen a telefon az oka, ami mára teljesen központi szerepet játszik a kommunikációban. A fiatalok ugyanis sokkal közelebbinek tekintik magukhoz a virtuális teret, mint a fizikai valóság hagyományos eszközeit, így már számos emberi interakciójuk is a képernyőn keresztül zajlik.

Éppen ezért, ha megérkeznek valahova, már nem kopogással, vagy csengővel jelzik, hogy odaértek, sokkal szívesebben küldenek üzenetet, vagy hívják fel a másik felet.

Sokkal biztosabbank érzik azt, hogy a virtuális térben kommunikáljanak a valódi interakciók helyett, éppen ezért inkább türelmesen várakoznak, amíg valaki ajtót nem nyit, ahelyett, hogy tolakodóan becsengetnének. Ez a megszokás mára odáig fajult, hogy egyesek akár a szakadó esőben is szívesebben várakoznak kint percekig a telefonjukat nyomkodva, minthogy egyszerűen csak bekopogjanak.