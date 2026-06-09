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szleng

Menőségi kvíz: tudod mit jelentenek ezek az alfa generációs szavak? Teszteld magad!

szleng Z generáció kvíz alfa generáció
„Broski, ez nagyon delulu volt, no cap!” Mondaná egy teljesen átlagos tinédzser. A mai fiatalok már a Z generáció utolsó nemzedékébe és az alfa generációba tartoznak, a beszédmódjuk pedig – mint minden korszakban – igen sajátos. De ne aggódj, nem kell többé boomernek lenned. Töltsd ki a szlengkvízt, és derítsd ki az alfa generációs szavak jelentését!
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Neked is volt már olyan, hogy beszélgettél egy mai tinédzserrel, és teljesen bugyután érezted magad, mert nem értetted, amit mond? Ne aggódj, a szlengkvízünkkel most felveheted a fiatal generációsok szótárának fonalát!

szlengkvíz, alfa generáció
Töltsd ki a szlengkvízt, és ismerd meg az alfa generációs szavakat!
Forrás: Shutterstock

Szlengkvíz, hogy ne légy boomer

  • Minden korosztálynak megvan a maga szóhasználata.
  • A fiatalabb Z generációsok és az alfa generációsok igazán sajátos szlengeket használnak.
  • Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, mennyire vagy menő a fiatalok körében!

Az alfa generáció szlengje

Hónapok óta az érthetetlen 6-7 trendje uralja az internetet és persze a gyermekek világát. A tinik minden második szava angol, ezek a kifejezések pedig egy idő után az idősebbek mindennapjába is beszüremkednek. Akár Z generációs szlengeknek, akár alfa generációsoknak hívod, a lényeg ugyanaz: a mai tinédzserek és fiatal felnőttek trendi szóhasználata sokszor az érthetetlenség ködfelhőjébe burkolózva tűnik fel előttünk.

De ahogy a szüleinknek is megvannak a maga szólásai, úgy természetesen a fiatalok is a saját valóságukra formálják a nyelvet. 

Az internet és a közösségi média miatt pedig ezek a szlengek szinte univerzálisak lettek.

Te ismered az alfa generációs szavak jelentését? Ideje kilépni a ködfelhőből, és csatlakozni a nyelvformáláshoz – a beszélt nyelv ugyanis mint egy lélegző organizmus, a beszélői igényekre alakítja az adott nyelv formáját és határait.

Kvíz: érted ezeket a fiatal szlengeket?

Ezek a kifejezések annyira közismertek lettek, hogy még Ryan Gosling, miközben új filmjét promózta, is készített egy olyan interjút, ahol csak ilyen szlengeket használt. Lássuk, te mennyit értesz belőle!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/6 Mit jelent, ha valaki azt mondja „no cap”?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/6 Mit jelent a „slay” szleng?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/6 Mit jelent az „aura farming” kifejezés?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/6 Mit jelent, ha valami „lowkey” jó?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/6 Mit jelent a „delulu”?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/6 Milyen az a „pick me girl”?

Ha még több kvízt töltenél ki, akkor ezeket a cikkeket se hagyd ki!

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