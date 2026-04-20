Ez a 4 perces reggeli rutin a sikeres nap titka a coach szerint – Magabiztosabb is leszel tőle

Gyakran te is csak próbálod túlélni a reggeleket, gyorsan felöltözöl, sminkelsz, bedobod a kávét és már indulsz is? Pedig Cindra Kamphoff coach szerint egészen másképp kellene kezdeni a napokat, ha sikerre és magabiztosságra vágysz. Megosztotta azt a négyperces rutint, amit szerinte mindenkinek el kellene sajátítani. Meglepően egyszerű, mégis nagyon hatékony.

A siker a reggeli rutinodon is múlhat a coach szerint.

Forrás: 123rf

Reggeli rutin a sikeres naphoz

A Mentally Strong Institute alapítója, aki olimpikonokkal, NFL-csapatokkal és cégvezetőkkel is dolgozott együtt, a CNBC oldalán árulta el, hogy nem csak egy egészséges reggelire, hanem más technikákra is szükség van az eredmény eléréséhez. Ügyfeleinek egy négylépéses rutint tanít, amely segít pozitív energiával és fókuszált gondolkodással indítani a napot. A jó hír pedig, hogy bárhol elvégezhető, és minden lépés mindössze egy percet vesz igénybe.

Adj hálát!

Minden reggel legalább egy percre állj meg, és gondold végig, miért lehetsz hálás. Ez nem azt jelenti, hogy csak a pozitív dolgokra kell koncentrálnod: lehetsz hálás a könnyű és a nehéz helyzetekért is. Képzeld el úgymond az életed legjobb pillanatainak válogatását, azokat az élményeket és lehetőségeket, amik az addigi éveidet formálták. Bár elsőre közhelyesnek tűnhet, a hála az egyik legerősebb érzelem. Rendszeres gyakorlása pedig hosszú távon csökkentheti a stresszt és a szorongást, javíthatja a fókuszt és az alvást, sőt segíthet egy pozitívabb gondolkodásmód kialakításában is.

Emlékezz a céljaidra!

Mielőtt fejben végigszaladnál a napi teendőiden, állj meg egy pillanatra, és gondold át: miért csinálod azt, amit csinálsz? A legtöbben csak a feladatokra koncentrálnak, nem pedig arra, hogy mi a valódi motivációjuk mögöttük. A coach azt javasolja, hogy képzeld el azokat az embereket, akikre aznap hatással leszel, és gondold végig, hogyan éled meg a célodat a munkádon keresztül. Egy tiszta életcél nemcsak motiváltabbá tesz, hanem hosszabb távon az életminőségedet is javíthatja.

A reggeli mellett más szokások is fontosak napindításkor

Forrás: 123rf

Tűzd ki az aznapi szándékaidat!

Szánj egy percet arra, hogy meghatározd, milyen emberként szeretnél jelen lenni aznap. Gondold végig, hogyan akarsz viselkedni, milyen energiát szeretnél sugározni? Például: „Ma magabiztosan vezetem a csapatomat” vagy „Teljes figyelemmel leszek jelen a megbeszéléseken.” A tudatos szándék növeli annak az esélyét, hogy valóban így is viselkedj, és közelebb visz ahhoz, hogy azzá az emberré válj, aki lenni szeretnél.