Koszorúslány leszel? 10 tuti sminktipp, amit érdemes kipróbálnod!

Akár a legjobb barátnőd, akár a testvéred esküvőjére készülsz, egy biztos: a koszorúslánysmink nem csak a fotókon számít. Az egész napos viselhetőség, a ruha színéhez illő tónus és a személyiségedhez passzoló stílus mind-mind szerepet játszik abban, hogy igazán magabiztosan és gyönyörűen érezd magad. Összegyűjtöttük a leginspirálóbb sminkeket – a természetes csillogástól a drámai cica szemig – hogy megtaláld a hozzád legjobban illőt!

Hurrá, koszorúslány leszek! – Sminktippek, amiket érdemes kipróbálnod!

Forrás: 123rf

Melyik smink illik a különböző hajszínekhez és bőrtónusokhoz?

Hogyan válaszd ki a ruhádhoz illő sminket?

10 konkrét inspiráció Instagramról és TikTokról!

Hogyan maradjon egész nap friss a sminkünk?

Koszorúslánysmink: az alapok, amikre figyelj!

Mielőtt belevágnál a smink elkészítésébe, érdemes néhány alapelvet szem előtt tartani. A kinézetnek harmonizálnia kell a menyasszony stílusával – nem kell egyformának lennie, de ne is lógjon ki teljesen – de ami a legfontosabb: semmiképpen sem illik túlszárnyalni az ara sminkjét. Gondolj a ruha színére, a helyszínre és az évszakra is: egy nyári kerti esküvőn más néz ki jobban, mint egy téli elegáns szertartáson. Ami a minőséget illeti – legyen szó egy csókálló rúzsról, vagy vízálló szempillaspirálról – a tartós smink nem opció, hanem kötelező!

10 koszorúslánysmink, amik sosem mennek ki a divatból!

1. Meleg, arany szemsmink

Könnyed make up, arany szemhéjfestékkel és barna szemhéjtussal, természetesnek tűnő alapozóval tökéletes választás, ha a koszorúslány ruhája kék, homokszínű vagy pezsgő. Világos, szőke vagy őszi tónusú hajhoz és világos bőrszínhez különösen jól illik, de melegebb árnyalatokkal is gyönyörű eredményt ad.

2.Természetes ragyogás

Ez a meleg, barack-rózsás koszorúslánysmink különösen jól mutat vörös és rézvörös hajhoz, és tökéletesen passzol olívazöld, terrakotta vagy meleg, földszínes ruhákhoz. Természetes, valamint világosabb bőrtónusú nőknek ideális választás, ha az elegancia mellett friss, üde hatást szeretnének elérni.

3. Ragyogás minimálstílusban

Ez a légies, rózsás-barackos minimál smink szőke és világosbarna hajhoz a legmutatósabb, és különösen jól passzol fehér, púderrózsaszín ruhákhoz. Világos vagy rózsás bőrtónusúaknak kiváló választás, ha természetes, de mégis ünnepélyes hatást szeretnének elérni.