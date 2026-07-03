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83 éves korában elhunyt a legendás Kossuth-díjas színművész – Felesége jelentette be a szomorú hírt

halálhír elhunyt színművész meghalt
Váradi Melinda
2026.07.03.
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A legendás színész családja körében, békében hunyta le örökre a szemét.

Életének 83. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész, a magyar színházi és filmes élet meghatározó alakja. A több mint hat évtizedes pályafutása során számos kiemelkedő szerepben nyújtott kiemelkedő alakítást. 

Elhunyt Szilágyi Tibor
Elhunyt Szilágyi Tibor.
Forrás: 123rf.
  • 83 éves korában meghalt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész. 
  • A szomorú hírt felesége közölte.
  • Több mint hat évtizedes pályafutása során a magyar színház- és filmtörténet meghatározó alakjává vált.

83 éves korában elhunyt Szilágyi Tibor

Szilágyi Tibor 1942. augusztus 28-án született Budapesten. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán végzett 1965-ben, ezt követően hosszú és rendkívül sokszínű pályát futott be. Több mint 150 színházi szerepben állt színpadra, emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban is láthatta a közönség. Nemcsak színészként, hanem rendezőként és színházigazgatóként is maradandót alkotott.

A közönség számos film- és televíziós szerepéből is ismerhette. Feltűnt többek között a Hideg napok, a Szegénylegények, a Kántor, az Üvegtigris-filmek és Az ember tragédiája című animációs alkotás szereplői között. Munkásságát többek között Kossuth-díjjal és Jászai Mari-díjjal ismerték el, emellett érdemes és kiváló művész, valamint a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja is volt.

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