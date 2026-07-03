Üzent a rákkal küzdő Ákosnak Rubint Réka: "Soha ne add fel!"

Ahogy megírtuk, a zenésznél tavasszal rosszindulatú pajzsmirigy-daganatot diagnosztizáltak, majd meg is műtötték. A dalszerző-énekes napokban közleményt adott ki, hogy betegsége miatt lemondja a nyári koncertjeit és a gyógyulására koncentrál. Rubint Réka a TV2 Tények kamerái előtt üzent Ákosnak.

Kovács Ákosnak üzent Rubint Réka

Forrás: Borsonline

Rubint Réka Ákosnak üzent: „Győztesként fogsz kijönni ebből a harcból”

„Szia, Ákos! Sajnálattal hallottam, hogy most már bajtársak vagyunk, hiszen nálam négy évvel ezelőtt diagnosztizáltak rosszindulatú daganatot. Ne feledd, hogy a győzelem a legelszántabbaké, és te elszánt vagy. És biztos vagyok benne, hogy győztesként fogsz kijönni ebből a harcból. A legfontosabb az, hogy soha ne add fel! És soha ne hagyd magára azt a fantasztikus embert, akivel 24 órában együtt élsz, és az te vagy (...) Én nagyon szorítok neked, és ha bármiben, bármikor segíthetek, akkor keress meg, mert ne feledd, győzni fogunk, és nem adjuk fel soha! Puszillak, és kitartást!” – üzente Rubint Réka, aki kórházi fotókat tett közzé a közösségi oldalon, hogy rosszakaróinak bizonyítsa, beteg.

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