Cristiano Ronaldo könnyeket csalt a rajongók szemébe: ezt tette a horvát-potugál meccs után

Cristiano Ronaldo a mérkőzés végén felvette Diogo Jota 21-es számú mezét, majd a csoportképen is maga elé tartotta azt. A stadionban ülő szurkolók vastapssal fogadták a gesztust, amellyel az egy évvel ezelőtt elhunyt támadóra emlékeztek.

Cristiano Ronaldo Diogo Jota mezében

Forrás: AFP

Cristiano Ronaldo és a válogatott nem feledi Jotát

Diogo Jota tavaly július 3-án, 28 évesen halt meg egy spanyolországi autóbalesetben. A Liverpool futballistája testvérével, André Silvával utazott, amikor autójuk egy defekt után lesodródott az útról. A tragédia mindössze 11 nappal azután történt, hogy Jota feleségül vette Rute Cardosót.

A portugál válogatott már a Horvátország elleni meccs előtt is gondolt Jotára, és halálának évfordulójára. A himnusz végén az elhunyt focista fényképe jelent meg a torontói stadion kivetítőjén.

Roberto Martínez szövetségi kapitány már a világbajnoki keret kihirdetésekor jelezte, hogy Jotát jelképesen „plusz egy játékosként” viszik magukkal a tornára. Diogo Jota 49 alkalommal lépett pályára a portugál válogatottban, és 14 gólt szerzett.

A portugál válogatott Diogo Jota mezével

Forrás: AFP

A Horvátország elleni siker után Portugália a legjobb 16 között folytathatja a foci-vb-t, a követező ellenfelük Spanyolország lesz. A játékosok szeretnél valóra váltani elhunyt csapattársuk álmát, szeretnének világbajnokok lenni.

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