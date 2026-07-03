Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 3., péntek Kornél, Soma

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Világsztár

Cristiano Ronaldo könnyeket csalt a rajongók szemébe: ezt tette a horvát-potugál meccs után

Világsztár Diogo Jota Cristiano Ronaldo
Life.hu
2026.07.03.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Megható jelenettel emlékezett Diogo Jotára a portugál labdarúgó-válogatott a Horvátország elleni győzelem után. Portugália drámai meccsen, 2–1-re nyert, ezzel bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A meccs lefújása után azonban nemcsak az ünneplésről szóltak a pillanatok.

Cristiano Ronaldo a mérkőzés végén felvette Diogo Jota 21-es számú mezét, majd a csoportképen is maga elé tartotta azt. A stadionban ülő szurkolók vastapssal fogadták a gesztust, amellyel az egy évvel ezelőtt elhunyt támadóra emlékeztek.

Cristiano Ronaldo Diogo Jota mezében
 Cristiano Ronaldo Diogo Jota mezében
Forrás: AFP

Cristiano Ronaldo és a válogatott nem feledi Jotát

Diogo Jota tavaly július 3-án, 28 évesen halt meg egy spanyolországi autóbalesetben. A Liverpool futballistája testvérével, André Silvával utazott, amikor autójuk egy defekt után lesodródott az útról. A tragédia mindössze 11 nappal azután történt, hogy Jota feleségül vette Rute Cardosót.

A portugál válogatott már a Horvátország elleni meccs előtt is gondolt Jotára, és halálának évfordulójára. A himnusz végén az elhunyt focista fényképe jelent meg a torontói stadion kivetítőjén.

Roberto Martínez szövetségi kapitány már a világbajnoki keret kihirdetésekor jelezte, hogy Jotát jelképesen „plusz egy játékosként” viszik magukkal a tornára. Diogo Jota 49 alkalommal lépett pályára a portugál válogatottban, és 14 gólt szerzett.

A portugál válogatott Diogo Jota mezével
A portugál válogatott Diogo Jota mezével
Forrás: AFP

A Horvátország elleni siker után Portugália a legjobb 16 között folytathatja a foci-vb-t, a követező ellenfelük Spanyolország lesz. A játékosok szeretnél valóra váltani elhunyt csapattársuk álmát, szeretnének világbajnokok lenni. 

Ezeket olvastad már? 

Költözik A mi kis falunk: Pilisszentlélek már nem kér a turistákból és az útlezárásokból

El kell hagynia Pilisszentlelket A mi kis falunk stábjának. Az RTL népszerű sorozatának külső jeleneteit eddig a Pilisben fekvő apró sváb faluban forgatták, a helyieknek azonban elegük lett a lezárásokból, a forgatással járó zajból és abból, hogy rajongók lepték el a települést.

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik megmutatták kislányukat - Cuki nyaralós fotókat posztoltak

Buzsik Borka és Szoboszlai Dominik nyaralásukról osztottak meg aranyos fotókat, amelyeken kislányukkal pózoltak.

Taylor Swift és Travis Kelce titokban már összeházasodtak: csak az óriási bulira készülnek New Yorkban

Taylor Swift és Travis Kelce állítólag már kimondta a boldogító igent, a nagyszabású New York-i rendezvény tehát csak a lakodalom lesz.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu