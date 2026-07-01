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időjárás

Nem örülhetünk sokáig az enyhülésnek: ekkor tér vissza a brutális hőség

időjárás hidegfront hőség
Life.hu
2026.07.01.
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Hamarosan az egész országban éreztetni fogja hatását a hidegfront, de olyan sokáig nem tart majd az enyhülés. Az időjárás-előrejelzés szerint ekkor tér vissza a brutális hőség.

Az ország egy emberként várja a hidegfront hatását, amit hamarosan mindenhol érezni is fognak. Az időjárás-előrejelzések szerint azonban sajnos nem fog sokáig tartani az enyhülés.

Az időjárás-előrejelzések szerint visszatér a hőség.
Ekkor tér vissza a hőség az időjárás-előrejelzések szerint.
Forrás: Shutterstock

Időjárás: eddig tart majd az enyhülés

Esővel és viharos széllel érkezik az enyhülés, az olykor 40 fokos meleg 25 fokossá szelídül. Szerdán záporok és zivatarok jönnek, sok helyen nagy mennyiségű csapadékra lehet számítani, és viharos szélrohamok is lehetnek, a nappali hőmérséklet ekkor még 32 és 39 fok körül alakul. Csütörtökre azonban már csökken a hőmérséklet, 25 és 31 fok között várható, és tovább folytatódnak a záporok és zivatarok.

Az enyhülés azonban nem fog sokáig tartani, az időjárás-előrejelzések szerint jövő hét szerdán, azaz július 8-án már 31 fok lesz a hőmérséklet, és innentől folyamatosan emelkedik, vasárnapra már 36 fokos hőség várható. A brutális meleg nemcsak a testünkre, de a mentális egészségünkre is negatív hatással van, ami ingerlékenységtől kezdve az impulzivitáson át, a koncentrációs zavarokig sokféleképpen megnyilvánulhat. A bőséges folyadékfogyasztás elengedhetetlen, valamint az UV-sugárzás elleni védelem is kiemelten fontos.

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