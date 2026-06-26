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hőguta

Ez az 5 kutyafajta viseli a legrosszabbul a kánikulát – akár életveszélyes is lehet számukra a hőség

hőguta kutya kánikula hőség
Life.hu
2026.06.26.
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A nyári hőhullámok nemcsak az embereket, hanem a házi kedvenceket is megviselik. Állatorvosi kutatások szerint bizonyos kutyafajták különösen érzékenyek a magas hőmérsékletre, és náluk jóval nagyobb a hőguta kialakulásának veszélye. Mutatjuk, mely fajtákra kell a legjobban odafigyelni a kánikulában.

A kutya elsősorban lihegéssel szabályozza a testhőmérsékletét, ezért a nagy meleg sokkal jobban megterheli, mint az embereket. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a rövid orrú, úgynevezett brachycephal fajták, amelyek már nyugalmi állapotban is nehezebben lélegeznek. A kutatások szerint a fajtatiszta kutyák körében akár kétszer gyakoribb lehet a hőség okozta megbetegedés, mint a keverékeknél.

francia bulldog kutyafajta
A francia bulldog az egyik legveszélyeztetettebb kutyafajta hőség szempontjából.
Forrás: 123rf

Ezekre a kutyafajtákra kell különösen figyelni

Természetesen minden kutyára oda kell figyelni a hőségben, de vannak fajták, amelyekre jobban. Közülük mutatunk be öt népszerű fajtát.

Francia bulldog

A francia bulldogok az egyik legveszélyeztetettebb fajtának számítanak. Rövid orruk miatt kevésbé hatékonyan tudják lehűteni magukat, ezért már mérsékeltebb melegben is gyorsan túlmelegedhetnek.

mopsz
A mopszra az orra miatt kell odafigyelni.
Forrás: 123rf

Mopsz

A mopszok kedves és játékos kutyák, de rövid orruk miatt náluk is fokozott a hőguta veszélye. Kánikulában különösen fontos, hogy mindig hűvös helyen tartózkodhassanak.

agarak
Az agarak nagyon aktívak, zért vannak veszélyben.
Forrás: Shutterstock

Agár

Az agarak vékony bundájuk ellenére szintén érzékenyek lehetnek a szélsőséges hőségre. Mivel rendkívül aktív kutyák, könnyen túlhevülhetnek, ha a legmelegebb órákban mozognak.

Happy Golden Retriever Dog Running on Green Grass Field for Pet Animal Object and Canine Concept
A golden retriever nehezebben adja le a hőt.
Forrás: Shutterstock

Golden retriever

A vastag, dupla szőrzetű golden retrieverek nehezebben adják le a testhőt, ezért nyáron fokozott figyelmet igényelnek. Árnyék, folyamatos ivóvíz és a forró aszfalt kerülése számukra is elengedhetetlen.

akita
Az akita számára komoly terhelés lehet egy meleg nyári nap. 
Forrás: 123rf

Akita

Az akiták vastag, dupla szőrzetük miatt különösen érzékenyek lehetnek a nyári hőségre. Bár eredetileg hidegebb éghajlaton tenyésztették ki őket, a forró nyári napok komoly megterhelést jelenthetnek számukra. A szakértők azt javasolják, hogy a gazdik kánikula idején csak a hűvösebb reggeli vagy esti órákban vigyék sétálni őket, és mindig biztosítsanak számukra árnyékos pihenőhelyet és elegendő friss ivóvizet.

Már 20 Celsius-fok felett is nőhet a veszély

Állatorvosok szerint már 20 Celsius-fok felett is kialakulhat hőguta, különösen mozgás közben vagy magas páratartalom esetén. A legtöbb hőséggel összefüggő rosszullét nem a parkoló autóban, hanem séta vagy intenzív játék közben következik be.

A hőguta figyelmeztető jelei kutyáknál

  • erős, folyamatos lihegés;
  • túlzott nyálzás;
  • levertség, gyengeség;
  • hányás vagy hasmenés;
  • bizonytalan járás;
  • zavartság, összeesés.

Ha a kutya ezeket a tüneteket mutatja, azonnal vigyük hűvös helyre, kínáljuk vízzel, és mielőbb forduljunk állatorvoshoz. A hőguta akár életveszélyes állapot is lehet.

Így óvhatjuk meg kedvencünket a nyári hőségben

  • Sétálni kizárólag a kora reggeli vagy késő esti órákban induljunk.
  • Mindig legyen friss ivóvíz a kutya előtt.
  • Soha ne hagyjuk az állatot parkoló autóban, még néhány percre sem.
  • Kerüljük a forró aszfaltot és a túl intenzív mozgást.
  • Biztosítsunk árnyékos, jól szellőző pihenőhelyet.
     

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