Ez az 5 kutyafajta viseli a legrosszabbul a kánikulát – akár életveszélyes is lehet számukra a hőség

A kutya elsősorban lihegéssel szabályozza a testhőmérsékletét, ezért a nagy meleg sokkal jobban megterheli, mint az embereket. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a rövid orrú, úgynevezett brachycephal fajták, amelyek már nyugalmi állapotban is nehezebben lélegeznek. A kutatások szerint a fajtatiszta kutyák körében akár kétszer gyakoribb lehet a hőség okozta megbetegedés, mint a keverékeknél.

A francia bulldog az egyik legveszélyeztetettebb kutyafajta hőség szempontjából.

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Ezekre a kutyafajtákra kell különösen figyelni

Természetesen minden kutyára oda kell figyelni a hőségben, de vannak fajták, amelyekre jobban. Közülük mutatunk be öt népszerű fajtát.

Francia bulldog

A francia bulldogok az egyik legveszélyeztetettebb fajtának számítanak. Rövid orruk miatt kevésbé hatékonyan tudják lehűteni magukat, ezért már mérsékeltebb melegben is gyorsan túlmelegedhetnek.

A mopszra az orra miatt kell odafigyelni.

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Mopsz

A mopszok kedves és játékos kutyák, de rövid orruk miatt náluk is fokozott a hőguta veszélye. Kánikulában különösen fontos, hogy mindig hűvös helyen tartózkodhassanak.

Az agarak nagyon aktívak, zért vannak veszélyben.

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Agár

Az agarak vékony bundájuk ellenére szintén érzékenyek lehetnek a szélsőséges hőségre. Mivel rendkívül aktív kutyák, könnyen túlhevülhetnek, ha a legmelegebb órákban mozognak.

A golden retriever nehezebben adja le a hőt.

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Golden retriever

A vastag, dupla szőrzetű golden retrieverek nehezebben adják le a testhőt, ezért nyáron fokozott figyelmet igényelnek. Árnyék, folyamatos ivóvíz és a forró aszfalt kerülése számukra is elengedhetetlen.

Az akita számára komoly terhelés lehet egy meleg nyári nap.

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Akita

Az akiták vastag, dupla szőrzetük miatt különösen érzékenyek lehetnek a nyári hőségre. Bár eredetileg hidegebb éghajlaton tenyésztették ki őket, a forró nyári napok komoly megterhelést jelenthetnek számukra. A szakértők azt javasolják, hogy a gazdik kánikula idején csak a hűvösebb reggeli vagy esti órákban vigyék sétálni őket, és mindig biztosítsanak számukra árnyékos pihenőhelyet és elegendő friss ivóvizet.

Már 20 Celsius-fok felett is nőhet a veszély

Állatorvosok szerint már 20 Celsius-fok felett is kialakulhat hőguta, különösen mozgás közben vagy magas páratartalom esetén. A legtöbb hőséggel összefüggő rosszullét nem a parkoló autóban, hanem séta vagy intenzív játék közben következik be.