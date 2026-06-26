Ez az 5 kutyafajta viseli a legrosszabbul a kánikulát – akár életveszélyes is lehet számukra a hőség

A kutya elsősorban lihegéssel szabályozza a testhőmérsékletét, ezért a nagy meleg sokkal jobban megterheli, mint az embereket. A szakértők szerint különösen veszélyeztetettek a rövid orrú, úgynevezett brachycephal fajták, amelyek már nyugalmi állapotban is nehezebben lélegeznek. A kutatások szerint a fajtatiszta kutyák körében akár kétszer gyakoribb lehet a hőség okozta megbetegedés, mint a keverékeknél.
Ezekre a kutyafajtákra kell különösen figyelni
Természetesen minden kutyára oda kell figyelni a hőségben, de vannak fajták, amelyekre jobban. Közülük mutatunk be öt népszerű fajtát.
Francia bulldog
A francia bulldogok az egyik legveszélyeztetettebb fajtának számítanak. Rövid orruk miatt kevésbé hatékonyan tudják lehűteni magukat, ezért már mérsékeltebb melegben is gyorsan túlmelegedhetnek.
Mopsz
A mopszok kedves és játékos kutyák, de rövid orruk miatt náluk is fokozott a hőguta veszélye. Kánikulában különösen fontos, hogy mindig hűvös helyen tartózkodhassanak.
Agár
Az agarak vékony bundájuk ellenére szintén érzékenyek lehetnek a szélsőséges hőségre. Mivel rendkívül aktív kutyák, könnyen túlhevülhetnek, ha a legmelegebb órákban mozognak.
Golden retriever
A vastag, dupla szőrzetű golden retrieverek nehezebben adják le a testhőt, ezért nyáron fokozott figyelmet igényelnek. Árnyék, folyamatos ivóvíz és a forró aszfalt kerülése számukra is elengedhetetlen.
Akita
Az akiták vastag, dupla szőrzetük miatt különösen érzékenyek lehetnek a nyári hőségre. Bár eredetileg hidegebb éghajlaton tenyésztették ki őket, a forró nyári napok komoly megterhelést jelenthetnek számukra. A szakértők azt javasolják, hogy a gazdik kánikula idején csak a hűvösebb reggeli vagy esti órákban vigyék sétálni őket, és mindig biztosítsanak számukra árnyékos pihenőhelyet és elegendő friss ivóvizet.
Már 20 Celsius-fok felett is nőhet a veszély
Állatorvosok szerint már 20 Celsius-fok felett is kialakulhat hőguta, különösen mozgás közben vagy magas páratartalom esetén. A legtöbb hőséggel összefüggő rosszullét nem a parkoló autóban, hanem séta vagy intenzív játék közben következik be.
A hőguta figyelmeztető jelei kutyáknál
- erős, folyamatos lihegés;
- túlzott nyálzás;
- levertség, gyengeség;
- hányás vagy hasmenés;
- bizonytalan járás;
- zavartság, összeesés.
Ha a kutya ezeket a tüneteket mutatja, azonnal vigyük hűvös helyre, kínáljuk vízzel, és mielőbb forduljunk állatorvoshoz. A hőguta akár életveszélyes állapot is lehet.
Így óvhatjuk meg kedvencünket a nyári hőségben
- Sétálni kizárólag a kora reggeli vagy késő esti órákban induljunk.
- Mindig legyen friss ivóvíz a kutya előtt.
- Soha ne hagyjuk az állatot parkoló autóban, még néhány percre sem.
- Kerüljük a forró aszfaltot és a túl intenzív mozgást.
- Biztosítsunk árnyékos, jól szellőző pihenőhelyet.
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