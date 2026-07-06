Ha sóvárogsz ezután a 3 étel után, az a demencia korai jele lehet

A demencia nem csupán feldékenység: megváltozhat az ember személyisége, szokásai, magatartása és az étkezése is. Ez különösen igaz a frontotemporális demenciára, amely a 65 év alattiaknál a leggyakoribb demenciafajta, Bruce Willisnél is ezt a vetegséget diagnosztizálták.
A demencia előjele: 3 ételtípus utáni sóvárgás a betegségre utalhat
A frontotemporális demencia vagyis az FTD akkor alakul ki, amikor a frontális és temporális lebeny idegsejtjei a betegség következtében károsodnak, ennek következtében megszakad a kapcsolat az agy többi részével. Ezek a lebenyek irányítják az érzelmeinket, gondolkodásunkat és viselekdésünket, valamint hatással van a kommunkációs készségeinkre. Bruce Willis esetében is ezek voltak az első figyelmeztető jelek: kommunikációs nehézségek és a válaszkészség csökkenése, amit a család először halláskárosodásnak vélt.
Az FTD-vel küzdő betegek a korai szakaszban még nem szembesülnek memóriaproblémákkal, de fokozatosan változik a személyiségük, ami az idő előrehaladtával súlyosbodhat. A tünetek felismerése tehát nagyon fontos, a szakértők pedig megneveztek 3 olyan étel, amely utáni sóvárgás szintén a korai demncia jele lehet.
A betegek képtelenek abbahagyni az egészségtelen ételek fogyasztását, és egyéb káros szokások – mint az alkoholfogyasztás – mértékét sem tudják kontrollálni.
Édes, zsíros ételek vagy szénhidrátok után sóvárognak, és megfeledkeznek az asztali illemről
– figyelmeztet az Alzheimer-társaság. „Nem tudják, mikor kell abbahagyni az evést, az alkoholfogyasztást vagy a dohányzást, vagy erős késztetést éreznek ezekre a tevékenységekre.”
A betegek csak sokára veszik észre magukon a változásokat, a környezetük viszont sokkal hamarabb érzékeli. Fontos, hogy minél előbb kérjünk orvosi segítséget. Íme, még néhány olyan tünet, amit FTD-re utalhat:
- koncentrációs nehézségek, könnyen elterelődik a figyelem
- nehézséget okoz a tervezés, a szervezés és a döntéshozatal – ezek a problémák először a munkahelyen vagy a pénzkezelés során jelentkezhetnek
- társas szempontból nem megfelelő módon viselkedik, és meggondolatlanul cselekszik – például tapintatlan vagy durva megjegyzéseket tesz valakinek a külsejére vonatkozóan, nyilvános helyen szexuális gesztusokat tesz, vagy verbálisan vagy fizikailag agresszív
- elveszítheti azt a képességét, hogy megértse, mit gondolhatnak vagy érezhetnek mások – kevésbé figyelhet mások szükségleteire, elveszítheti érdeklődését a társas tevékenységek iránt, vagy kevésbé lehet barátságos
- elveszítheti a motivációját az olyan tevékenységek iránt, amelyeket korábban élvezett
- csökkenhet a humorérzéke, vagy nevethet mások problémáin
- ismétlődő vagy rögeszmés viselkedést mutathat – például mondatok vagy gesztusok ismétlése, gyűjtögetés vagy a pontosság iránti megszállottság
- új érdeklődési körök felé fordulnak – például a zene vagy a spiritualitás felé –, amelyek pozitív irányt adhatnak az illető életének, de néha megszállott jelleget ölthetnek.
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