Kamilla sem örül Harry herceg visszatérésének – Ezt 4 szóval nyilvánvalóvá is tette

Miután Harry herceg bejelentette, hogy újraegyesítené a királyi családot, a monarchia tagjai nem voltak elragadtatva az ötlettől. Kamilla királyné négyszavas kijelentésével pedig egyértelművé tette, hogy esze ágában sincs megbocsátani a hercegnek.

Harry herceg és Meghan Markle utoljára 4 éve, II. Erzsébet királynő temetésén találkozott személyesen Károly királlyal és Kamilla királynéval.

Forrás: Northfoto

Harry herceg a jövőhéten az egyesült királyságba utazik, azonban mégsem kíséri el felesége és gyerekei.

Visszatérését a monarchia tagjai sem várják, úgy tűnik, nem állnak készen megbocsátani az ellenük elkövetett vétségek miatt.

Kamilla királyné ráadásul egyetlen kemény, 4 szavas mondattal tette egyértelművé a véleményét a család újraegyesítésének gondolatáról.

4 szóval véleményezte Kamilla királyné Harry herceg visszatérését

Az Invictus Játékok népszerűsítése miatt Harry herceg a jövő héten az Egyesült Királyságba látogat, a pletykák szerint azonban ezt az utat mégis egyedül teszi meg.

Bár a közelmúltban felmerült annak lehetősége, hogy családja, Meghan Markle és gyerekei is vele tartanak, a monarchia tagjai nem voltak éppen elragadtatva az ötlettől, és úgy tűnik, senki sem várja vissza őket.

A királyi családon belüli viszony a hírek szerint most minden eddiginél feszültebb, a törést pedig a herceg Spare című önéletrajzi könyvével érte el. Az írásaiban kiteregetett intim titkok és súlyos vádak miatt a családtagok ugyanis olyan mélyen megsértődtek, hogy egyszerűen képtelenek túllépni a történteken. A visszatérés gondolatát így senki sem nézi jó szemmel, sem Vilmos felesége, Katalin, sem pedig Károly király hitvese, Kamilla királyné, akivel sikerült egészen elmérgesítenie a kapcsolatát a hercegnek.

A napokban ráadásul olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint Harry abban reménykedett, hogy az uralkodó meghívja őket a család privát birtokaira, Sandringhambe, és bár Károly állítólag felajánlott egy különálló szállást fia családjának, a brit királyné nem volt éppen elragadtatva az ötlettől.

A palotai informátorok szerint ugyanis egy beszélgetés során úgy fogalmazott, hogy ez „csak a testemen keresztül” történhet meg, amivel egyértelművé tette, hogy nem fog egyhamar megbocsátani a hercegnek.