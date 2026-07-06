Kamilla sem örül Harry herceg visszatérésének – Ezt 4 szóval nyilvánvalóvá is tette

Miután Harry herceg bejelentette, hogy újraegyesítené a királyi családot, a monarchia tagjai nem voltak elragadtatva az ötlettől. Kamilla királyné négyszavas kijelentésével pedig egyértelművé tette, hogy esze ágában sincs megbocsátani a hercegnek.
- Harry herceg a jövőhéten az egyesült királyságba utazik, azonban mégsem kíséri el felesége és gyerekei.
- Visszatérését a monarchia tagjai sem várják, úgy tűnik, nem állnak készen megbocsátani az ellenük elkövetett vétségek miatt.
- Kamilla királyné ráadásul egyetlen kemény, 4 szavas mondattal tette egyértelművé a véleményét a család újraegyesítésének gondolatáról.
4 szóval véleményezte Kamilla királyné Harry herceg visszatérését
Az Invictus Játékok népszerűsítése miatt Harry herceg a jövő héten az Egyesült Királyságba látogat, a pletykák szerint azonban ezt az utat mégis egyedül teszi meg.
Bár a közelmúltban felmerült annak lehetősége, hogy családja, Meghan Markle és gyerekei is vele tartanak, a monarchia tagjai nem voltak éppen elragadtatva az ötlettől, és úgy tűnik, senki sem várja vissza őket.
A királyi családon belüli viszony a hírek szerint most minden eddiginél feszültebb, a törést pedig a herceg Spare című önéletrajzi könyvével érte el. Az írásaiban kiteregetett intim titkok és súlyos vádak miatt a családtagok ugyanis olyan mélyen megsértődtek, hogy egyszerűen képtelenek túllépni a történteken. A visszatérés gondolatát így senki sem nézi jó szemmel, sem Vilmos felesége, Katalin, sem pedig Károly király hitvese, Kamilla királyné, akivel sikerült egészen elmérgesítenie a kapcsolatát a hercegnek.
A napokban ráadásul olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint Harry abban reménykedett, hogy az uralkodó meghívja őket a család privát birtokaira, Sandringhambe, és bár Károly állítólag felajánlott egy különálló szállást fia családjának, a brit királyné nem volt éppen elragadtatva az ötlettől.
A palotai informátorok szerint ugyanis egy beszélgetés során úgy fogalmazott, hogy ez „csak a testemen keresztül” történhet meg, amivel egyértelművé tette, hogy nem fog egyhamar megbocsátani a hercegnek.
Kapcsolatuk korábban sem volt zökkenőmentes
Bár Harry és Kamilla kapcsolata soha nem volt hullámvölgyektől mentes, a pontot az i-re mégis a herceg tette fel életrajzi művével.
A Spare című kötetében ugyanis a királynét egészen rosszindulatú megjegyzésekkel jellemezte, gonosztevőnek, és harmadik személynek titulálta, aki a szülei házasságának útjában állt.
De ez még nem minden, veszélyes emberként hivatkozott rá, és azzal vádolta, hogy a saját költségén kampányt indított a brit bulvárlapokban megjelenő imázsának helyreállítására, miután Diana hercegné úgy tűnt, leleplezi viszonyát az akkori Károly herceggel. Harry ráadásul arról is beszámolt, hogy testvérével hosszú időn át könyörögtek apjuknak, hogy ne vegye feleségül Kamillát, hiszen ő a királynét egy törekvő egyénnek látta, aki képes átgázolni mindenkin ahhoz, hogy feljebb kerülhessen. Ezt Harry a sajtónak korábban róla átadott titkos történekekből következtette ki, szerinte ugyanis Kamilla királyné azért szivárogtatott, hogy egyengesse útját királnynővé válása felé.
A rosszindulatú megjegyzéseket úgy tűnik, Kamilla mindmáig nem heverte ki teljesen, és bár Károly királlyal között esküvőjének idején úgy tűnt, hogy végre helyre állt a Harryvel való kapcsolata, a herceg ezzel a tettével örökre elvágta magát a családtagjaitól.
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