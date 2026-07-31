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Szívinfarktusban meghalt a színészlegenda: már műtétre készítették elő, de nem tudták megmenteni

Shutterstock/Vladyslav Starozhylov -
legenda színész szívinfarktus
Nagy Anna
2026.07.31.
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A 70 éves színész tragikus halála rázta meg a rajongókat és a filmes világot. A szívinfarktus miatt kórházba került sztárt az orvosok már műtétre készítették elő, de végül nem tudták megmenteni.

A filmes világot újabb szomorú veszteség érte: 70 éves korában meghalt Suneil Anand indiai színész és filmes. A család közlése szerint szívinfarktus következtében vesztette életét a művész. Halála után rajongók és kollégák ezrei fejezték ki részvétüket.

Suneil Anand, az indiai filmsztár, Dev Anand fia szívinfarktusban hunyt el. 
Suneil Anand, az indiai filmsztár, Dev Anand fia szívinfarktusban hunyt el. 
Forrás: AFP/CARL COURT

Szívinfarktus miatt került kórházba, a második rohamot már nem élte túl

A beszámolók szerint Suneil Anand az Egyesült Államokból Indiába tartott, amikor Londonban szívinfarktust kapott. Kórházba szállították, ahol az első vizsgálatok után az orvosok egy sztentbeültetés elvégzését tervezték. A beavatkozásra azonban már nem kerülhetett sor.

 A színész még a műtét megkezdése előtt egy újabb szívinfarktust szenvedett el, és az orvosok minden erőfeszítése ellenére sem tudták megmenteni az életét.

Különösen megrendítő, hogy ugyanabban a londoni kórházban hunyt el, ahol korábban édesapja is meghalt.

Legendás filmes család sarja volt

Suneil Anand az indiai filmművészet egyik legismertebb alakjának, Dev Anandnak a fia volt. Édesapját a hindi filmgyártás egyik legnagyobb legendájaként tartották számon, pályafutása több mint hat évtizedet ölelt fel.

A család a színész unokahúgán, Gina Narangon keresztül erősítette meg a halálhírt. Közleményükben azt írták, mély fájdalommal búcsúznak szerettüktől, ugyanakkor hálásak azért a szeretetért, imákért és támogatásért, amelyet ezekben a nehéz napokban kaptak. Egyúttal arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét.

Megható üzenetekkel búcsúznak a rajongók

A tragédia hírére rövid idő alatt elárasztották a közösségi oldalakat a részvétnyilvánítások. Sokan kedves, szerény és a film iránt elkötelezett emberként emlékeztek vissza Suneil Anandra. Raj Babbar színész is búcsút vett kollégájától, méltatva emberségét, kedvességét és a mozi iránti szenvedélyét. Több rajongó pedig együttérzését fejezte ki a családnak, különösen az édesanyjának, aki férje után most fiát is elveszítette – írja a Daily Star.

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