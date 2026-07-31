Szívinfarktusban meghalt a színészlegenda: már műtétre készítették elő, de nem tudták megmenteni

A filmes világot újabb szomorú veszteség érte: 70 éves korában meghalt Suneil Anand indiai színész és filmes. A család közlése szerint szívinfarktus következtében vesztette életét a művész. Halála után rajongók és kollégák ezrei fejezték ki részvétüket.

Suneil Anand, az indiai filmsztár, Dev Anand fia szívinfarktusban hunyt el.

Forrás: AFP/CARL COURT

Szívinfarktus miatt került kórházba, a második rohamot már nem élte túl

A beszámolók szerint Suneil Anand az Egyesült Államokból Indiába tartott, amikor Londonban szívinfarktust kapott. Kórházba szállították, ahol az első vizsgálatok után az orvosok egy sztentbeültetés elvégzését tervezték. A beavatkozásra azonban már nem kerülhetett sor.

A színész még a műtét megkezdése előtt egy újabb szívinfarktust szenvedett el, és az orvosok minden erőfeszítése ellenére sem tudták megmenteni az életét.

Különösen megrendítő, hogy ugyanabban a londoni kórházban hunyt el, ahol korábban édesapja is meghalt.

Legendás filmes család sarja volt

Suneil Anand az indiai filmművészet egyik legismertebb alakjának, Dev Anandnak a fia volt. Édesapját a hindi filmgyártás egyik legnagyobb legendájaként tartották számon, pályafutása több mint hat évtizedet ölelt fel.

A család a színész unokahúgán, Gina Narangon keresztül erősítette meg a halálhírt. Közleményükben azt írták, mély fájdalommal búcsúznak szerettüktől, ugyanakkor hálásak azért a szeretetért, imákért és támogatásért, amelyet ezekben a nehéz napokban kaptak. Egyúttal arra kérték a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét.

Megható üzenetekkel búcsúznak a rajongók

A tragédia hírére rövid idő alatt elárasztották a közösségi oldalakat a részvétnyilvánítások. Sokan kedves, szerény és a film iránt elkötelezett emberként emlékeztek vissza Suneil Anandra. Raj Babbar színész is búcsút vett kollégájától, méltatva emberségét, kedvességét és a mozi iránti szenvedélyét. Több rajongó pedig együttérzését fejezte ki a családnak, különösen az édesanyjának, aki férje után most fiát is elveszítette – írja a Daily Star.

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