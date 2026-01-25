Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 25., vasárnap Pál

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
munkahelyi légkör kirúgás felmondás
Simon Benedek
2026.01.25.
Ha ezt érzed, hogy a munkahelyeden nincs minden rendben, és valami készül, akkor érdemes figyelned néhány jelre. Íme 5 jel, hogy a kirúgásod már a küszöbön áll, és már csak az alkalomra várnak, hogy közöljék.

A munkahelyi elbocsátás ritkán érkezik teljesen váratlanul. Gyakran hetek vagy akár hónapok apró, de beszédes jelei előzik meg, amelyek arra utalnak: a munkáltatód már nem számol veled hosszú távon. Mutatjuk a munkahelyi kirúgás jeleit. 

Egy fiatal nő a kirúgása után.
A kirúgásnak van néhány előjele, amire érdemes odafigyelni.
Forrás:  Getty Images

A munkahelyi elbocsátás nem a smmiből jön, figyelj a jelekre!

  • A kirúgás mindig kellemetlen érzés, de fel tudsz rá készülni.
  • Vannak jelek, amikre érdemes odafigyelni.
  • Ha ezeket észleled, akkor a kirúgásod már valószínűleg a küszöbön áll. 

Ezek a jelek a kirúgásodat vetíthetik előre

Egy elbocsátást mindig megelőznek olyan jelek, amelyekből sejthető, hogy nincs minden rendben. A kirúgás szabályait és körülményeit korlátozzák a törvények, azonban a jeleket csak te ismerheted fel. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy melyek a munkahelyi kirúgás jelei.

Fokozatosan leépítik a feladataidat

Ha azt veszed észre, hogy a korábbiaknál kevesebb lehetőséget kapsz kibontakozni, kimaradsz projektekből, netán a feladataidat fokozatosan másokhoz szervezik át, akkor az gyakran a kirúgást vetíti előre. Nem ritka, hogy mindezt „tehermentesítésként” csomagolják be. A valóságban ez sokszor egy tudatos folyamat része.

Hirtelen megnő az ellenőrzés és a dokumentálás

Amikor minden lépésedet figyelik, folyamatosan jelentéseket kérnek és apró hibákat is írásban rögzítenek, akkor érdemes elgondolkodnod ennek az okairól. Ez különösen gyanús lehet, ha korábban nagyobb önállóságot kaptál vagy már rutinos kollégának számítasz. 

Kizárnak a döntésekből és a jövő tervezéséből

Ha nem hívnak meg stratégiai megbeszélésekre vagy a jövőbeli tervekről szóló egyeztetésekre, az azt jelzi, hogy már nem számolnak veled hosszú távon. Ez az egyik legerősebb előjele annak, hogy ideje másik munkahely után nézni. Ilyenkor a kirúgás sokszor már eldőlt, csak az időzítés kérdéses. 

A visszajelzések kiüresednek vagy teljesen eltűnnek

Amikor a konkrét szakmai visszajelzéseket semleges, személytelen mondatok váltják fel, az az érzelmi elhatárolódás jele lehet. A vezetők ilyenkor már nem fektetnek energiát a fejlesztésedbe, mert nem terveznek veled hosszú távon. Paradox módon az is árulkodó, ha a hibáid sem érdeklik őket igazán. Ezek mind azt jelzik előre, hogy már mindegy mit csinálsz, mert a kirúgásodat már eldöntötték. 

Külső vagy rejtett okok

Előfordul, hogy a kirúgás nem a teljesítményedről szól: pénzügyi nehézségek, átszervezések, vezetőváltások vagy akár belső konfliktusok is célkeresztbe helyezhetnek. Ha azt látod, hogy új embert keresnek a pozíciódra vagy minden hibádat felnagyítják, akkor a döntés gyakran már megszületett, csak indokot keresnek a kirúgásodhoz. 

Ezek is érdekelhetnek a kirúgással kapcsolatban:

"Nem rúglak ki, elérem, hogy magadtól felmondj": ez lenne a munkáltatók válasza a csendes felmondásra?

A munkaerőpiac világában friss jelenségnek tekinthető a quiet firig. Hogy mi is ez? A munkáltató a leépítés, elbocsátás helyett eléri, hogy az alkalmazott maga mondjon fel.

Ezt éli át az, aki egyik napról a másikra elveszíti a munkáját

Ám nem szabad, hogy ez az érzés felőröljön.

Eleged van, és felmondást fontolgatsz? Ezt az 5 dolgot még tedd meg előtte

A felmondás mindig ijesztő lépés és sokszor sajnos hirtelen felindulásból történik. Mutatjuk, miket érdemes átgondolnod, mielőtt váltásra adnád a fejed!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu