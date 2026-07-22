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Még egy tőrt döftek Brad Pitt szívébe: újabb gyereke fordult el tőle hivatalosan

GC Images - James Devaney
válás Brad Pitt névváltoztatás Vivienne Jolie-Pitt Angelina Jolie
Nagy Anna
2026.07.22.
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A színész legfiatalabb lánya is kifejezte: nem kér többet az apjából. Brad Pitt lánya, Vivienne hivatalosan is eldobná apja nevét.

Brad Pitt egyre több gyereke fordul a hatóságokhoz azért, hogy eltávolíttassa a Pitt vezetéknevet. Legutóbb Zahara és Maddox kérvényezte ezt hivatalosan, most pedig Brad Pitt lánya, Vivienne indította el az eljárást.

Brad Pitt lánya, Vivienne és a színész 2015-ben
Brad Pitt lánya, Vivienne 2015-ben.
Forrás: NORTHFOTO/XPOSUREPHOTOS.COM

Angelina Jolie és Brad Pitt lánya, Vivienne is úgy döntött, eldobja apja nevét

Először Brad Pitt és Angelina Jolie első közös gyereke, Shiloh döntött úgy, hogy hivatalosan is kérelmezi a Pitt név eltávolítását, majd több testvére is követte. Akkor Shiloh ügyvédje elmondta, hogy ügyfele „fájdalmas események nyomán önálló és jelentős döntést hozott”. Legutóbb Maddox és Zahara indította el az eljárást, most pedig Angelina Jolie és Brad Pitt legfiatalabb lánya, Vivienne tett hasonlóan. 

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt döntése nem meglepő, ő ugyanis többször kifejezte már az apjától való elfordulását. 2024 májusában sem használta apja vezetéknevét, a The Outsiders című Broadway-előadás programfüzetében Vivienne Jolie néven szerepelt, miközben édesanyjával együtt producerként működött közre a darabban. Eddig azonban nem volt lehetősége a hivatalos út elindítására. A 2008. július 12-én született lány azonban betöltötte a 18. életévét, így már kérvényezheti a Pitt név elhagyását, amely kérelmet a dokumentumokban személyes okkal indokolt. A hivatalos bírósági tárgyalást november 2-ára tűzték ki.

Így érzi magát Brad Pitt a gyerekei névváltoztatása miatt

Brad Pitt számára rendkívül fájdalmas az, hogy a gyerekei vezetékneve elhagyásával is megüzenik a világnak: nem kívánnak apjukkal kapcsolatot fenntartani. „Úgy véli, hogy Angelina szerepe a történtekben a végső árulás” – mondta egy forrás a Daily Mailnek. Brad Pitt belső köre is arról nyilatkozott korábban, hogy a színész számára hatalmas fájdalmat jelent gyerekei döntése, ugyanis a válás és a hosszas jogi csatározás ellenére ő nagyon szereti a gyerekeit. 

Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei

  • Maddox Chivan: 2001. augusztus 5.

Maddox már hivatalosan kérelmezte a Pitt név elhagyását.

  • Pax Thien: 2003. november 29.

Pax még nem kérelmezte a Pitt név eltávolítását, és bár a hírek szerint csak ő van valamiféle kapcsolatban az apjával, korábban „világklasszis s*ggfejnek" nevezte Brad Pitt-tet.

  • Zahara Marley: 2005. január 8.

Zahara szintén kérelmezte már hivatalosan is, hogy a Pitt vezetéknév ne szerepeljen a nevében. 

  • Shiloh Nouvel: 2006. május 27.

Shiloh volt az első, aki hivatalosan is kérte a Pitt név elhagyását, a folyamat azóta már le is zajlott.

  • Knox Léon: 2008. július 12.

Knox szintén tett már szimbolikus lépéseket, állítólag az egyik bizonyítványán elhagyta már a Pitt nevet, de annak ellenére, hogy már betöltötte a 18. életévét, egyelőre hivatalosan nem adott be kérelmet.

  • Vivienne Marcheline: 2008. július 12. 

Vivienne már korábban sem használta apja vezetéknevét, és miután betöltötte a 18. életévét, ő is kérvényezte a hivatalos névváltoztatást. 

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