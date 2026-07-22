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A tökéletes arc = szépség? Ezek a legvonzóbb női és férfi arcvonások

kutatás szépség arc
Simon Péter
2026.07.22.
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Mondják, hogy a szépség teljesen szubjektív, mégis régóta foglalkoztatja a kutatókat, léteznek-e olyan arcvonások, amelyeket a legtöbb ember vonzónak talál. Egy friss kutatásban több mint 600 arcot elemeztek, és arra jutottak, hogy valóban vannak visszatérő mintázatok – de a tökéletes arc önmagában még nem egyenlő a szépséggel.

Egy több mint 600 arcot elemző kutatás eredménye szerint vannak olyan arcvonások, amelyeket sokan, talán a legtöbben vonzónak tartanak. A szakértők szerint azonban ez kevés a szépséghez, ami jóval összetettebb a tökéletes arcnál. 

tökéletes arc
A tökéletes arcnál fontosabb a harmónia?
Forrás: 123rf

Tökéletes arc és a legvonzóbb vonások

  • Melyk a legvonzóbb arcvonások?
  • A tökéletes arc = szépség?
  • Mitől érzünk valakit vonzónak, míg másokat nem? 
  • Létezik univerzális szépségideál?

A harmónia fontosabb, mint egyetlen tökéletes arcvonás

A kutatók szerint nem egyetlen részlet – például az orr, a szem vagy az ajkak formája – dönti el, mennyire tartunk vonzónak egy arcot. Sokkal inkább az számít, hogy az arcvonások mennyire harmonizálnak egymással.

NEW YORK, NEW YORK - APRIL 15: Henry Cavill attends the "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" New York Premiere at AMC Lincoln Square Theater on April 15, 2024 in New York City. Michael Loccisano/Getty Images/AFP (Photo by Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Tökéletes férfiarca Henry Cavillnek van.
Forrás: AFP

A vizsgálat alapján a szimmetrikusabb arcok, az arányos vonások és az egészséges megjelenés általában kedvezőbb benyomást keltenek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanazt az arcot találja szépnek.

A tanulmányban igazolt vonzó női arcvonásokkal Margot Robbie rendelkezik. 
Forrás: AFP

A vonzalom pillanatok alatt kialakul

A pszichológusok szerint agyunk már néhány tizedmásodperc alatt kialakít egy első benyomást valakiről. Ebben szerepet játszik az arc, de ugyanilyen fontos a mimika, a tekintet és az arckifejezés is. 

Éppen ezért két hasonló külsejű ember közül az egyik sokkal vonzóbbnak tűnhet, ha nyitottabbnak, barátságosabbnak vagy magabiztosabbnak hat.

A személyiség is alakítja, kit tartunk vonzónak

A szakemberek szerint a fizikai megjelenés csak az első benyomás része. Ahogy jobban megismerünk valakit, a humorérzék, a kedvesség, az intelligencia vagy az önbizalom jelentősen befolyásolhatja, mennyire találjuk vonzónak.

Ez magyarázza azt is, hogy ugyanaz az ember valakinek rendkívül vonzó, másnak pedig teljesen átlagos lehet.

Nincs univerzális szépségideál

Bár a kutatás szerint léteznek olyan arcvonások, amelyeket sokan esztétikusnak tartanak, a szépség megítélése továbbra sem írható le egyetlen képlettel. A kulturális háttér, a saját tapasztalataink és az egyéni ízlés legalább akkora szerepet játszanak, mint a biológiai tényezők.

Talán éppen ezért nincs olyan arc, amely mindenkinek ugyanannyira tetszene – és valószínűleg nem is lesz. A tudomány legfeljebb azt tudja megmutatni, milyen mintázatok ismétlődnek leggyakrabban, de azt már nem, hogy egy adott emberbe miért szeretünk bele.

A kutatók levonták a következtetést: „Az első benyomás tizedmásodperc alatt alakul ki, és erős, tartós hatással van az emberi kapcsolatokra. Az olyan alapvető információkon túl, mint a nem vagy az életkor, tudatosan vagy tudattalanul véleményt alkotunk másokról, amikor először vizuálisan találkozunk velük. Ezek a vélemények olyan tulajdonságokhoz kapcsolódnak, mint a megbízhatóság, a kompetencia és az intelligencia”.

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