A tökéletes arc = szépség? Ezek a legvonzóbb női és férfi arcvonások

Egy több mint 600 arcot elemző kutatás eredménye szerint vannak olyan arcvonások, amelyeket sokan, talán a legtöbben vonzónak tartanak. A szakértők szerint azonban ez kevés a szépséghez, ami jóval összetettebb a tökéletes arcnál.

A tökéletes arcnál fontosabb a harmónia?

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Tökéletes arc és a legvonzóbb vonások Melyk a legvonzóbb arcvonások?

A tökéletes arc = szépség?

Mitől érzünk valakit vonzónak, míg másokat nem?

Létezik univerzális szépségideál?

A harmónia fontosabb, mint egyetlen tökéletes arcvonás

A kutatók szerint nem egyetlen részlet – például az orr, a szem vagy az ajkak formája – dönti el, mennyire tartunk vonzónak egy arcot. Sokkal inkább az számít, hogy az arcvonások mennyire harmonizálnak egymással.

Tökéletes férfiarca Henry Cavillnek van.

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A vizsgálat alapján a szimmetrikusabb arcok, az arányos vonások és az egészséges megjelenés általában kedvezőbb benyomást keltenek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanazt az arcot találja szépnek.

A tanulmányban igazolt vonzó női arcvonásokkal Margot Robbie rendelkezik.

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A vonzalom pillanatok alatt kialakul

A pszichológusok szerint agyunk már néhány tizedmásodperc alatt kialakít egy első benyomást valakiről. Ebben szerepet játszik az arc, de ugyanilyen fontos a mimika, a tekintet és az arckifejezés is.

Éppen ezért két hasonló külsejű ember közül az egyik sokkal vonzóbbnak tűnhet, ha nyitottabbnak, barátságosabbnak vagy magabiztosabbnak hat.

A személyiség is alakítja, kit tartunk vonzónak

A szakemberek szerint a fizikai megjelenés csak az első benyomás része. Ahogy jobban megismerünk valakit, a humorérzék, a kedvesség, az intelligencia vagy az önbizalom jelentősen befolyásolhatja, mennyire találjuk vonzónak.

Ez magyarázza azt is, hogy ugyanaz az ember valakinek rendkívül vonzó, másnak pedig teljesen átlagos lehet.

Nincs univerzális szépségideál

Bár a kutatás szerint léteznek olyan arcvonások, amelyeket sokan esztétikusnak tartanak, a szépség megítélése továbbra sem írható le egyetlen képlettel. A kulturális háttér, a saját tapasztalataink és az egyéni ízlés legalább akkora szerepet játszanak, mint a biológiai tényezők.

Talán éppen ezért nincs olyan arc, amely mindenkinek ugyanannyira tetszene – és valószínűleg nem is lesz. A tudomány legfeljebb azt tudja megmutatni, milyen mintázatok ismétlődnek leggyakrabban, de azt már nem, hogy egy adott emberbe miért szeretünk bele.