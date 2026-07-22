Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 22., szerda Magdolna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
utazás

Az Odüsszeia varázslatos, apró szigetéért rajonganak a turisták – Zakynthost is felülmúlja?

Shutterstock - Unai Huizi Photography
utazás Görögoroszág nyaralás
Váradi Melinda
2026.07.22.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A legtöbben Szantorinire, Mykonosra vagy Zakynthosra esküsznek. Pedig van egy görög sziget, amely nemcsak lélegzetelállítóan szép, hanem a legendák szerint Odüsszeusz hazája is.

Ha Görögország kerül szóba, a legtöbben Santorinit vagy Zakynthost említik elsőként. Pedig a Kefalónia partjainál fekvő Ithaka (vagy Itháki) olyan természeti szépségekkel és történelmi-mitológiai örökséggel büszkélkedhet, amely kevés szigetnek adatott meg. Pedig aki ezt a térséget tervezi felfedezni, annak érdemes egy kevésbé ismert, mégis varázslatos úti célt is felírnia a bakancslistájára. 

görög sziget Ithaka
A csodaszép görög sziget, Ithaka újra a turisták figyelmének központjába került.
Forrás: Shutterstock
  • Nemcsak a mítoszok miatt különleges, a turisták is egyre inkább beleszeretnek. 
  • Mesés strandok, kristálytiszta víz és nyugalom várja az utazókat. 
  • Mutatjuk, miért tartják Ithakát Görögország egyik legelbűvölőbb szigetének.

Az Odüsszeia varázslatos görög szigete, Ithaka

A mindössze mintegy 96 négyzetkilométeres szigetet alig kétezren lakják egész évben, mégis világszerte ismert Homérosz Odüsszeiája miatt. A hagyomány szerint ugyanis ez volt Odüsszeusz király szülőföldje, ahová a trójai háborút követő húszéves bolyongás után végül hazatért. A sziget most ismét a figyelem középpontjába került, miután Christopher Nolan filmre vitte az Odüsszeiát, így sok utazó ismét felfedezte a mítoszokkal átszőtt úti célt.

@ithacagreece This video is for all Epic fans✨ Ithaca will always be waiting for you!🌊 #ithaca #odysseus #epicthemusical #epic #mythology ♬ Full Speed Ahead - Jorge Rivera-Herrans & Armando Julián & Steven Dookie & Cast of EPIC: The Musical

Miközben Görögországot 2025-ben több mint 43 millió turista kereste fel, a népszerű szigetek egyre inkább a túlturizmus problémájával küzdenek. Zakynthoson például évente milliók fordulnak meg, míg Ithakára mindössze 20–30 ezer látogató érkezik. Ennek köszönhetően a szigeten még ma is könnyű csendes öblöket, érintetlen partszakaszokat és nyugodt kikötőket találni, ahol nem kell tömegekkel osztozni a kilátáson.

Kristálytiszta tenger és mesés öblök

Ithaka igazi paradicsom azoknak, akik a pihenést keresik. A félhold alakú Gidaki (Gedaki) strand türkizkék vize és eldugott öblei a sziget legismertebb látnivalói közé tartoznak, de a Filiatro és a Polis strand is népszerű a fürdőzők körében. A festői Vathi-öböl vörös tetős házaival képeslapra illő látványt nyújt, miközben a környék kiváló hely búvárkodásra, snorkelezésre és kajakozásra is. Aki inkább a szárazföldet fedezné fel, kerékpárral is bejárhatja a dombos vidéket – bár a meredek emelkedők komoly kihívást jelenthetnek.

Ithaka kristálytiszta vize
Ithaka kristálytiszta vize tökéletes a strandolásra.
Forrás: Shutterstock

Ithaka nemcsak természeti szépségeivel csábít. A szigeten található a Nimfák barlangja is, amelyet a legenda szerint Odüsszeusz történetéhez kötnek: a mítosz úgy tartja, hogy itt hagyták hátra alvás közben a phaiákok, mielőtt végre visszatért volna hazájába. Hogy Odüsszeusz és Homérosz valóban létezett-e, arról a történészek évszázadok óta vitatkoznak. Abban azonban mindenki egyetért, hogy Ithaka ma is különleges hangulatú hely, ahol a lenyűgöző táj, a történelem és a görög legendák egészen egyedülálló élményt kínálnak az utazóknak.

Ezek is érdekelhetnek még:

Olyan gyönyörűek Matt Damon lányai, hogy mindenki csak rájuk figyel: az egész család ott volt az Odüsszeia premierjén

Az Odüsszeia premierjére a színész az egész családját elvitte. Matt Damon lányaival és feleségével pózolt büszkén a vörös szőnyegen.

Ezek Európa legjobb strandjai 2026-ban – a listán spanyol, portugál és görög üdülőparadicsom is szerepel

Mutatjuk, hova érdemes ellátogatnod idén, ha kristálytiszta vízre és lélegzetelállító panorámára vágysz.

Mamma Mia vagy Emily Párizsban? Készülj a legromantikusabb görög szettekkel a sorozat új évadára

Emily újra visszatér – ezúttal nem Párizsba, hanem Görögországba!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu