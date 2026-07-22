Az Odüsszeia varázslatos, apró szigetéért rajonganak a turisták – Zakynthost is felülmúlja?

Ha Görögország kerül szóba, a legtöbben Santorinit vagy Zakynthost említik elsőként. Pedig a Kefalónia partjainál fekvő Ithaka (vagy Itháki) olyan természeti szépségekkel és történelmi-mitológiai örökséggel büszkélkedhet, amely kevés szigetnek adatott meg. Pedig aki ezt a térséget tervezi felfedezni, annak érdemes egy kevésbé ismert, mégis varázslatos úti célt is felírnia a bakancslistájára.

A csodaszép görög sziget, Ithaka újra a turisták figyelmének központjába került.

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Nemcsak a mítoszok miatt különleges, a turisták is egyre inkább beleszeretnek.

Mesés strandok, kristálytiszta víz és nyugalom várja az utazókat.

Mutatjuk, miért tartják Ithakát Görögország egyik legelbűvölőbb szigetének.

Az Odüsszeia varázslatos görög szigete, Ithaka

A mindössze mintegy 96 négyzetkilométeres szigetet alig kétezren lakják egész évben, mégis világszerte ismert Homérosz Odüsszeiája miatt. A hagyomány szerint ugyanis ez volt Odüsszeusz király szülőföldje, ahová a trójai háborút követő húszéves bolyongás után végül hazatért. A sziget most ismét a figyelem középpontjába került, miután Christopher Nolan filmre vitte az Odüsszeiát, így sok utazó ismét felfedezte a mítoszokkal átszőtt úti célt.

Miközben Görögországot 2025-ben több mint 43 millió turista kereste fel, a népszerű szigetek egyre inkább a túlturizmus problémájával küzdenek. Zakynthoson például évente milliók fordulnak meg, míg Ithakára mindössze 20–30 ezer látogató érkezik. Ennek köszönhetően a szigeten még ma is könnyű csendes öblöket, érintetlen partszakaszokat és nyugodt kikötőket találni, ahol nem kell tömegekkel osztozni a kilátáson.

Kristálytiszta tenger és mesés öblök

Ithaka igazi paradicsom azoknak, akik a pihenést keresik. A félhold alakú Gidaki (Gedaki) strand türkizkék vize és eldugott öblei a sziget legismertebb látnivalói közé tartoznak, de a Filiatro és a Polis strand is népszerű a fürdőzők körében. A festői Vathi-öböl vörös tetős házaival képeslapra illő látványt nyújt, miközben a környék kiváló hely búvárkodásra, snorkelezésre és kajakozásra is. Aki inkább a szárazföldet fedezné fel, kerékpárral is bejárhatja a dombos vidéket – bár a meredek emelkedők komoly kihívást jelenthetnek.