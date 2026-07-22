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Bonnie Tyler temetésének részletei: a család elmondta, hogy tervezik a búcsúztatást

Világsztár temetés Bonnie Tyler
Horváth Angéla
2026.07.22.
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Augusztusban vesznek végső búcsút Bonnie Tylertől, aki július 9-én, 75 éves korában halt meg. A walesi énekesnő rajongói az utcán róhatják le kegyeletüket, mielőtt a család szűk körben helyezi örök nyugalomra a világsztárt.

Bonnie Tyler koporsóját először a walesi Mumblesben található otthonához viszik. A rajongókat arra kérik, hogy délután 15.15-kor sorakozzanak fel a Newtown Road mentén, így tisztelegve az énekesnő emléke előtt.

Bonnie Tyler től augusztusban búcsúzik el a család
Bonnie Tyler től augusztusban búcsúzik el a család
Forrás: Oscar Gonzalez / NurPhoto via AFP

A Bonnie Tyler életét és pályafutását felidéző megemlékezést augusztus 17-én délben tartják a swansea-i St Mary’s Churchben. Ezt követően az énekesnőt visszaviszik szülőhelyére, a Neath Port Talbot területén fekvő Skewenbe. Az itteni szertartáson már már csak a család vehet részt.

A család közleményében úgy fogalmazott, szeretnék, ha Bonnie Tylerre "melegszívű, nagylelkű művészként” emlékeznének, akinek zenéje generációkat érintett meg, dalai pedig ma is megtöltik a táncparketteket és a karaokebárokat szerte a világon. A hozzátartozók azt kérik, hogy a temetésre kizárólag a családtagok vigyenek virágot. A többiek két olyan jótékonysági szervezetet támogathathatnak, amelyeknek az énekesnő is pártfogója volt.

Bonnie Tylert Portugáliában kezelték

Bonnie Tyler július 9-én hunyt el egy portugáliai kórházban, miután májusban sürgősségi bélműtétet hajtottak végre rajta. Egészségi állapota áprilisban kezdett romlani, nem sokkal azután, hogy megérkezett portugáliai otthonába, erős hasi fájdalmai jelentkeztek nála. Kórházba szállították, ahol kiderült, hogy azonnal meg kellett operálni. Nem hozták nyilvánosságra, milyen betegséggel küzdött.

Bonnie Tylert férje, a 82 éves Robert Sullivan gyászolja. Az ingatlanfejlesztőként dolgozó, korábbi olimpiai cselgáncsozó és az énekesnő 1973-ban házasodtak össze.

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