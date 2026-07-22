Ne a kalóriákat számold! Ez az egyetlen érték határozza meg, beindul-e a fogyás

A fogyás sebességét nem kizárólag a kalóriabevitel határozza meg. Két hasonló testalkatú ember ugyanannyit ehet és mozoghat, mégis eltérő ütemben adhat le a súlyából. A különbség egyik oka az anyagcsere működése lehet, amelyről a reggel, még felkelés előtt mért testhőmérséklet is adhat bizonyos információkat.

Kalóriaszámlálás helyett a bazális testhőmérsékletre érdemes figyelni

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A bazális testhőmérséklet mutatja meg, elindul-e a fogyás

A bazális testhőmérséklet a teljes nyugalomban mért érték. Reggel, még felkelés és étkezés előtt kell megmérni. A funkcionális orvoslásban régóta az anyagcsere-aktivitás egyik jelzőjeként tekintenek rá. Leegyszerűsítve: minél több energiát használ fel a szervezet a regenerációhoz és más élettani folyamatokhoz, annál több hőt termel.

A tartósan 36,3 Celsius-fok alatti reggeli testhőmérséklet több problémára is utalhat: például pajzsmirigy alulműködésre, a tartós stressz miatt megemelkedett kortizolszintre, a rossz alvásra, a nem megfelelő regenerációra, illetve hormonális változásokra. Ha ezek az állapotok valakinél fennállnak, a szervezet takarékosabb üzemmódra kapcsol, és a zsírégetés háttérbe szorulhat, még akkor is, ha valaki kalóriadeficitet tart.

A szívverések közötti idő is sokat elárulhat

A bazális testhőmérséklet mellett egyre több figyelem irányul a szívfrekvencia-variabilitásra, röviden a HRV-re. Ez az érték azt mutatja meg, mennyire változó az egymást követő szívverések között eltelt idő, ez az autonóm idegrendszer alkalmazkodóképességének egyik mérőszáma.

A magasabb HRV általában arra utal, hogy a szervezet könnyebben alkalmazkodik a stresszhez, és hatékonyabban regenerálódik. A tartós stressz, az alacsony HRV és a rossz alvás ezzel szemben ördögi kört alkot: emelkedhet a kortizolszint, megváltozhat az inzulin működése, a szervezet pedig inkább raktároz, mintsem energiát éget el. Emiatt a testsúly akkor is stagnálhat, ha a kalóriabevitel papíron megfelelőnek tűnik.

Vannak már olyan kütyük, karkötők, gyűrűk, melyek alvás közben folyamatosan mérik a testhőmérsékletet és a HRV-t, reggel pedig összegzést adnak arról, mennyire volt sikeres a regeneráció. A több héten át gyűjtött adatokból kirajzolódhatnak bizonyos összefüggések. Megfigyelhető például, hogy rossz alvás után csökken-e a reggeli testhőmérséklet, vagy stresszes időszakokban visszaesik-e a HRV. Fontos azonban, hogy az okoseszközök nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot. Aki tartósan alacsony testhőmérsékletet vagy feltűnően ingadozó HRV-értékeket tapasztal, beszéljen orvossal.