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Megjelent György herceg legújabb hivatalos portréja − Friss fotón a ma 13 éves trónörökös

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Vagány kiskamasz lett Katalni hercegné és Vilmos herceg idősebb fia. György herceg legújabb fotóján nyoma sincs a félszegségnek, magabiztosan néz a kamerába.

György herceg, aki a brit trónöröklési sorban a második helyen áll, ma ünnepli a 13. születésnapját. A walesi hercegi pár legidősebb gyermeke 2013. július 22-én született a londoni St Mary’s kórházban, és már aznap bemutatták a nyilvánosságnak, édesanyja, Katalin hercegné karjaiban. 

Katalin hercegné és Vilmos herceg 2013. július 23-án a St Mary's Hospital lépcsőjén az egynapos György herceggel.
Katalin hercegné és Vilmos herceg 2013. július 23-án a St Mary's Hospital lépcsőjén az egynapos György herceggel.
Forrás: ANDREW COWIE / AFP

György herceg legújabb fotójáért van oda a fél világ

A 13 éves György hercegről születésnapja délelőttjén Katalin hercegné és Vilmos herceg a család hivatalos Instagram-oldalán közzé is tett egy fotót. A walesi hercegi családban ez már hagyomány, hogy így is felköszöntik a gyerekeiket és egymást.

Bár most még csak kiskamasz, György a második a trónöröklési sorban apja, Vilmos után, a szülei pedig már el is kezdték felkészíteni a királyi szerepre. A személyisége is kezd egyre inkább kirajzolódni, úgy tudni, gyakorlatias, szeret sportolni és művészi hajlamai is vannak. A minap pedig arra csodálkoztak rá a királyi család követői, hogy olyan magas, mint édesanyja

Kattints a képre, hogy végignézhesd, hogy változott évről évre György herceg:

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Az újszülött György herceg láthatóan nem élvezte túlzottan az első útját a babülésben.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. október 23-án érkeznek fiukkal, György cambridge-i herceggel a londoni belvárosban található St James’s-palota királyi kápolnájába, a három hónapos herceg keresztelőjére.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és György herceg 2014- április 7-én megérkeztek a wellingtoni nemzetközi repülőtérre. Ekkor indultak háromhetes látogatásukra Új-Zélandra és Ausztráliába.
A királynő hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen tartja ölében Vilmos herceg a kis György herceget 2015. június 13-án a Buckingham-palota erkélyén.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő 2015. október végén a londoni Kensington-palotában.
A kis György herceg karácsonyi édességet majszol, miután részt vett az istentiszteleten 2016. december 25-én az englefieldi Szent Márk-templomban.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és György herceg 2017- július 19-én Varsóban, Lengyelországban.
Sarolta hercegnő, Savannah Philips és György herceg a Buckingham-palota erkélyén 2018. június 9-én. A kis herceget bizony fegyelmezni kellett.
A brit György herceg így reagált, amikor a koszorúslányokkal együtt megérkezett Eugénia hercegnő esküvőjére 2018. október 12-én a windsori kastély Szent György-kápolnájába.
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg és Vilmos herceg iskolába mennek 2019. szeptember 5-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, György herceg és Katalin hercegné együtt nézték meg az Anglia–Németország meccset a londoni Wembley Stadionban 2021. június 29-én.
Katalin, Vilmos, Sarolta és György herceg együtt érkeznek a londoni Westminster-apátságban megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes istentiszteletre 2022. december 15-én.
György herceg, Lajos herceg, Katalin hercegné, Vilmos herceg és Sarolta hercegnő a Buckingham-palota erkélyén, ahol a „Trooping the Colour” ünnepséget követő légi parádét nézik 2023. június 17-én.
Vilmos herceg és György herceg apa-fia programja: Berlinben nézik az Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Spanyolország játszott Anglia ellen 2024. július 14-én.
Vilmos herceg Saroltával és György herceggel a wimbledoni bajnokság tizennegyedik napján, 2025. július 13-án, vasárnap. György nagyon komolyan szemléli a meccset.
György herceg 2026. július 12-én a londoni Wimbledon-i teniszbajnokság utolsó napján: György herceg azon nevet, hogy felpróbált egy kalapot.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Ben STANSALL / AFP

Ősszel nagyot fordul vele a világ

György herceg élete nemsokára alaposan megváltozik, az Eton Collage tanulójává válik szeptember 8-tól. Bár a szülők sokat tanakodtak, hova írassák fiukat, amellett az intézmény mellett döntöttek, ahova Vilmos is járt. A nagy múltú bentlakásos intézményben szigorú szabályok vannak, az egyik rendelkezés pedig különösen közel áll Vilmos herceg és Katalin hercegné nevelési elveihez.

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György herceg ma, július 22-én tölti be a 13. életévét, szeptember elején pedig új fejezet kezdődik az életében: édesapja egykori iskolájában, az Eton College-ban folytatja tanulmányait. A nagy múltú bentlakásos intézményben szigorú szabályok vannak, az egyik rendelkezés pedig különösen közel áll Vilmos herceg és Katalin hercegné nevelési elveihez.

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A brit királyi család leendő trónörököse újabb fontos mérföldkőhöz érkezett.

György herceg nem az apjára hasonlít – Ennek a rokonnak a kiköpött mása

A következő trónörökös nem az apjára hasonlít a legjobban. Természetesen György herceg le sem tagadhatná, hogy Vilmos herceg gyereke, de van egy rokon, akivel sokkal több a közös vonásuk.

 

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