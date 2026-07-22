Megjelent György herceg legújabb hivatalos portréja − Friss fotón a ma 13 éves trónörökös

György herceg, aki a brit trónöröklési sorban a második helyen áll, ma ünnepli a 13. születésnapját. A walesi hercegi pár legidősebb gyermeke 2013. július 22-én született a londoni St Mary’s kórházban, és már aznap bemutatták a nyilvánosságnak, édesanyja, Katalin hercegné karjaiban.

Katalin hercegné és Vilmos herceg 2013. július 23-án a St Mary's Hospital lépcsőjén az egynapos György herceggel.

Forrás: ANDREW COWIE / AFP

György herceg legújabb fotójáért van oda a fél világ

A 13 éves György hercegről születésnapja délelőttjén Katalin hercegné és Vilmos herceg a család hivatalos Instagram-oldalán közzé is tett egy fotót. A walesi hercegi családban ez már hagyomány, hogy így is felköszöntik a gyerekeiket és egymást.

Bár most még csak kiskamasz, György a második a trónöröklési sorban apja, Vilmos után, a szülei pedig már el is kezdték felkészíteni a királyi szerepre. A személyisége is kezd egyre inkább kirajzolódni, úgy tudni, gyakorlatias, szeret sportolni és művészi hajlamai is vannak. A minap pedig arra csodálkoztak rá a királyi család követői, hogy olyan magas, mint édesanyja.

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