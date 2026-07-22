A 19 éves Jayden James Federline szerint az internetes pletykák azért terjednek ilyen gyorsan, mert sokan mindent elhiszenek, amit olvasnak. Britney Spears fia a közösségi médiában fejtette ki véleményét. Azért érezte ennek szükségét, mert a szóbeszéd újra szárnyra kapott.

Régóta terjed az összeesküvés-elmélet: Britney Spearst klónozták.

Forrás: Britney Spears/Instagram

Britney Spears fia kiakadt az emberek hiszékenysége miatt

Britney Spears 2021 novemberében, közel másfél évtized után szabadult fel a gyámság alól. Gondozói, legfőképpen édesapja életének szinte minden területét felügyelték, utána azonban úgy tűnt, elszabadul a pokol, Britney egyre furcsábban kezdett viselkedni, többen úgy vélték, újra gyámságra szorulna, ugyanis mentális beteg.

Nem sokkal ezután kezdtek terjedni azok a TikTok-videók, amelyekben azt állították, hogy az énekesnő Instagram-oldalán látható nő valójában nem Britney Spears, hanem egy hasonmása vagy ne adj isten klónja A feltételezések az utóbbi időben ismét szárnyra kaptak, amelyekre most az énekesnő fia, Jayden James Federline reagált.

„Felmegyek a TikTokra, és látok egy 1,2 millió lájkos videót azzal a felirattal, hogy: 'A valaha volt legnagyobb elmélet: Britney Spears még egyáltalán életben van?' Ugyan már! Elég rámenni az oldalára, és kiderül” – háborgott a streamben Jayden Spears. „Egyszerűen nevetséges. Sokan kihasználják, hogy az emberek könnyen bedőlnek az ilyen tartalmaknak. Elég, ha egy videón sok a lájk, és máris elhiszik, amit látnak. Eszükbe sem jut ellenőrizni, inkább csak annyit mondanak: 'Hű, ez durva, biztos igaz'” – idézi Britney fiát a Mirror.

Hírességek is adták a konteó alá a lovat

A klónozásról szóló elméletek nemcsak a közösségi médiában terjedtek. Kristin Cavallari valóságshow-szereplő 2024 októberében saját podcastjében is arról beszélt, hogy szerinte a közösségi médiában szereplő nő nem Britney Spears. „Ez nem Britney Spears. Sajnálom, ez nem Britney Spears. Nézzétek meg a fotókat! Ez nem Britney Spears” − jelentette ki. Egy hónappal később azt állította, hogy Britney csapata felvette vele a kapcsolatot, amelyben azt javasolták, találkozzon az énekesnővel Los Angelesben, végül azonban nem történt semmi. „Nem fogok hazudni. ... Átvernek, haver” − kommentálta. Cavallari szerint ezután közvetlenül Britneynek is írt: „Nem sokat vagyok Los Angelesben, de amikor decemberben jövök, szólok.” Állítása szerint azonban nem kapott választ.