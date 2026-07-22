A 19 éves Jayden James Federline szerint az internetes pletykák azért terjednek ilyen gyorsan, mert sokan mindent elhiszenek, amit olvasnak. Britney Spears fia a közösségi médiában fejtette ki véleményét. Azért érezte ennek szükségét, mert a szóbeszéd újra szárnyra kapott.
Britney Spears fia kiakadt az emberek hiszékenysége miatt
Britney Spears 2021 novemberében, közel másfél évtized után szabadult fel a gyámság alól. Gondozói, legfőképpen édesapja életének szinte minden területét felügyelték, utána azonban úgy tűnt, elszabadul a pokol, Britney egyre furcsábban kezdett viselkedni, többen úgy vélték, újra gyámságra szorulna, ugyanis mentális beteg.
Nem sokkal ezután kezdtek terjedni azok a TikTok-videók, amelyekben azt állították, hogy az énekesnő Instagram-oldalán látható nő valójában nem Britney Spears, hanem egy hasonmása vagy ne adj isten klónja A feltételezések az utóbbi időben ismét szárnyra kaptak, amelyekre most az énekesnő fia, Jayden James Federline reagált.
„Felmegyek a TikTokra, és látok egy 1,2 millió lájkos videót azzal a felirattal, hogy: 'A valaha volt legnagyobb elmélet: Britney Spears még egyáltalán életben van?' Ugyan már! Elég rámenni az oldalára, és kiderül” – háborgott a streamben Jayden Spears. „Egyszerűen nevetséges. Sokan kihasználják, hogy az emberek könnyen bedőlnek az ilyen tartalmaknak. Elég, ha egy videón sok a lájk, és máris elhiszik, amit látnak. Eszükbe sem jut ellenőrizni, inkább csak annyit mondanak: 'Hű, ez durva, biztos igaz'” – idézi Britney fiát a Mirror.
Hírességek is adták a konteó alá a lovat
A klónozásról szóló elméletek nemcsak a közösségi médiában terjedtek. Kristin Cavallari valóságshow-szereplő 2024 októberében saját podcastjében is arról beszélt, hogy szerinte a közösségi médiában szereplő nő nem Britney Spears. „Ez nem Britney Spears. Sajnálom, ez nem Britney Spears. Nézzétek meg a fotókat! Ez nem Britney Spears” − jelentette ki. Egy hónappal később azt állította, hogy Britney csapata felvette vele a kapcsolatot, amelyben azt javasolták, találkozzon az énekesnővel Los Angelesben, végül azonban nem történt semmi. „Nem fogok hazudni. ... Átvernek, haver” − kommentálta. Cavallari szerint ezután közvetlenül Britneynek is írt: „Nem sokat vagyok Los Angelesben, de amikor decemberben jövök, szólok.” Állítása szerint azonban nem kapott választ.
Rejtélyes bejegyzés indította el a legújabb találgatásokat
Az ittas vezetésen kapott, majd rehabra bevonuló Britney Spears ismét felkeltette követői figyelmét, amikor arról posztolt, hogy gyereket szeretne vagy akár már terhes is. „Ez egy érzelmekkel teli nap számomra. A gitárok kis idegenekre emlékeztetnek. Olyan gyengék húrok. Azt mondják, a zene az angyalok beszéde. Ezt még Mexikóban vettem, abban a reményben, hogy egy napon lesz még egy babám” − tette közzé.
Britney Spearsnek két fia született Kevin Federline-tól, akivel 2004 és 2007 között voltak házasok. Sean Preston 21, Jayden James Federline 19 éves.
Az énekesnő 2023-ban megjelent önéletrajzi könyvében, a The Woman in Me-ben azt írta, hogy a gyámsága idején méhen belüli fogamzásgátló eszköz viselésére kötelezték, hogy ne vállalhasson újabb gyermeket. A gyámság megszűnése után hozzáment Sam Asghari színészhez. A pár 2022 májusában jelentette be, hogy az énekesnő elvetélt, és hozzátették továbbra is szeretnék bővíteni családjukat. Kapcsolatuk azonban 2023 júliusában véget ért, válásukat pedig a következő évben ki is mondták.
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