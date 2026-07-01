Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 1., szerda Annamária, Tihamér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
telefon

Egy fontos érzelem elől menekül a Z és az alfa generáció – A boomerek még nem féltek szembenézni vele

telefon generáció szakértő unalom közösségi média
Life.hu
2026.07.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az okostelefonok és a közösségi média korában szinte lehetetlen unatkozni. A boomerek még természetesnek vették, ha épp nem történt semmi, a Z generáció és a fiatalabbak azonnal a telefonjuk után nyúlnak. pedig szakértők szerint az unalomnak fontos szerepe van a személyiségfejlődésben.

Sokan kellemetlen érzésként gondolnak az unalomra, pedig a pszichológusok szerint a „konstruktív unalom” kifejezetten hasznos lehet. Ez az az állapot, amikor nincs külső inger, ezért az ember kénytelen a saját gondolataival foglalkozni, álmodozni vagy új elfoglaltságot keresni. A Z generáció és az alfák nem tudnak és nem is akarnak unatkozni.

Z generáció okostelefonoik
A szakemberek szerint a folyamatos stimuláció miatt a Z generációnak egyre kevesebb ideje marad az elmélyülésre, az önreflexióra és az érzelmek feldolgozására.
Forrás: 123rf

Az unalom nem feltétlenül rossz dolog

Korábban teljesen természetes volt, hogy a gyerekek és a tinédzserek a szabadidejükben olvastak, barkácsoltak, sportoltak, rajzoltak vagy egyszerűen csak hagyták elkalandozni a gondolataikat. Szakértők szerint ezek a pillanatok segítenek az önismeret, a kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlődésében.

A folyamatos online jelenlét mindent megváltoztatott

Ma már szinte minden pillanatban rendelkezésünkre áll valamilyen digitális inger. Ha várakozunk, utazunk vagy éppen nincs dolgunk, gyakran automatikusan előkerül a telefon, és elkezdünk görgetni a közösségi oldalakon. 

A szakemberek szerint a folyamatos stimuláció miatt egyre kevesebb idő marad az elmélyülésre, az önreflexióra és az érzelmek feldolgozására. Ez hosszabb távon a kreativitásra, az érzelmi intelligenciára és akár az önismeretre is hatással lehet.

Az unalom akár új hobbikhoz is elvezethet

Sokan tapasztalták már, hogy a legjobb ötletek éppen akkor születnek meg, amikor nem foglalja le őket semmi. Egy unatkozós délutánból könnyen lehet új hobbi, kreatív projekt vagy akár egy életre szóló szenvedély.

A szakértők szerint érdemes időnként tudatosan félretenni a telefont, és megengedni magunknak, hogy egyszerűen csak legyünk – zene, videók vagy közösségi média nélkül. Az ilyen időszakok segíthetnek abban, hogy jobban megismerjük önmagunkat és azt, mi tesz minket igazán boldoggá.

Nem csak a Z generációt érinti

Bár a jelenséget leggyakrabban a Z és az alfa generációval hozzák összefüggésbe, a folyamatos online jelenlét valójában minden korosztály életét átalakította. Éppen ezért egyre több szakember javasolja, hogy időnként iktassunk be „offline időt”, amikor tudatosan kikapcsolódunk a digitális világból.

Olvass még többet a Z generációról

Íme, a boomerek egyik legrosszabb szokása − A Z generáció szerint ez (is) nagyon kínos

A fiatalok sokkal szívesebben kommunikálnak az online térben, ahelyett, hogy bármilyen fizikai erőfeszítést tennének.

A Z generáció ismét feltalálta a spanyolviaszt: már mobilon sem lehet őket keresni

Ha a folyamatos online jelenlét már számodra sem a kényelmet, inkább komoly mentális terhelést jelent, akkor most figyelj!

A Gen Z már nem kér a kamu szexjelenetekből – Új korszak jön Hollywoodban

Ennek is vége lett! A tökéletesen bevilágított, lélegzetelállító szexjelenetek ideje lejárt. A Gen Z inkább az őszinte, kicsit kínos, nagyon emberi pillanatokat akarja már látni.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu