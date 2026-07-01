Egy fontos érzelem elől menekül a Z és az alfa generáció – A boomerek még nem féltek szembenézni vele

Sokan kellemetlen érzésként gondolnak az unalomra, pedig a pszichológusok szerint a „konstruktív unalom” kifejezetten hasznos lehet. Ez az az állapot, amikor nincs külső inger, ezért az ember kénytelen a saját gondolataival foglalkozni, álmodozni vagy új elfoglaltságot keresni. A Z generáció és az alfák nem tudnak és nem is akarnak unatkozni.

A szakemberek szerint a folyamatos stimuláció miatt a Z generációnak egyre kevesebb ideje marad az elmélyülésre, az önreflexióra és az érzelmek feldolgozására.

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Az unalom nem feltétlenül rossz dolog

Korábban teljesen természetes volt, hogy a gyerekek és a tinédzserek a szabadidejükben olvastak, barkácsoltak, sportoltak, rajzoltak vagy egyszerűen csak hagyták elkalandozni a gondolataikat. Szakértők szerint ezek a pillanatok segítenek az önismeret, a kreativitás és a problémamegoldó képesség fejlődésében.

A folyamatos online jelenlét mindent megváltoztatott

Ma már szinte minden pillanatban rendelkezésünkre áll valamilyen digitális inger. Ha várakozunk, utazunk vagy éppen nincs dolgunk, gyakran automatikusan előkerül a telefon, és elkezdünk görgetni a közösségi oldalakon.

A szakemberek szerint a folyamatos stimuláció miatt egyre kevesebb idő marad az elmélyülésre, az önreflexióra és az érzelmek feldolgozására. Ez hosszabb távon a kreativitásra, az érzelmi intelligenciára és akár az önismeretre is hatással lehet.

Az unalom akár új hobbikhoz is elvezethet

Sokan tapasztalták már, hogy a legjobb ötletek éppen akkor születnek meg, amikor nem foglalja le őket semmi. Egy unatkozós délutánból könnyen lehet új hobbi, kreatív projekt vagy akár egy életre szóló szenvedély.

A szakértők szerint érdemes időnként tudatosan félretenni a telefont, és megengedni magunknak, hogy egyszerűen csak legyünk – zene, videók vagy közösségi média nélkül. Az ilyen időszakok segíthetnek abban, hogy jobban megismerjük önmagunkat és azt, mi tesz minket igazán boldoggá.

Nem csak a Z generációt érinti

Bár a jelenséget leggyakrabban a Z és az alfa generációval hozzák összefüggésbe, a folyamatos online jelenlét valójában minden korosztály életét átalakította. Éppen ezért egyre több szakember javasolja, hogy időnként iktassunk be „offline időt”, amikor tudatosan kikapcsolódunk a digitális világból.