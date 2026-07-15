Kőkemény diéta a vb-aranyért: ezt a 2 ételt tiltotta meg a csapatnak az angolok kapitánya

Igazán komolyan veszi az angol válogatott sorsát a szövetségi kapitány, Thomas Tuchel, aki az edzések mellett az étkezésekre is kiemelt figyelmet fordít, ha a játékosok győzelméről van szó. Szabályai mellett még 2 alapvető élelmiszer fogyasztását is megtiltotta a játékosoknak a diéta alatt, hogy feltornássza teljesítményüket a világbajnokságra.

Az angol válogatott edzője által bevezetett szigorú diéta módszeresen járul hozzá a csapat teljesítményének megváltoztatásához.

Forrás: Northfoto

Az angol válogatott Norvégiával való mérkőzése megnyerése után hivatalosan is bekerült a világbajnokság elődöntőjébe.

Teljesítményükhöz az erőnléti edzések mellett az edzőjük által bevezetett szigorú diétás rendszer is hozzájárult.

2 ételt ugyanis teljesen ki kellett hagyniuk az étkezéseikből a meccsek előtti felkészülés szakaszában.

Foci-vb: az angol válogatott sikeréhez a diéta is hozzájárult

Az angol válogatott Norvégia kiejtésével a negyeddöntőben hivatalosan is bejutott a világbajnokság 4 legjobb csapata közé. A csapat így az elődöntőben is megmérettetheti magát, ahol Argentína ellen száll versenyben a továbbjutásért. Győzelmük leginkább a válogatott edzője, Thomas Tuchel számlájára írható, aki rendkívül intenzív taktikai edzésekkel, könyörtelen fizikai felkészítéssel, és zárt kapus gyakorlásokkal erősítette meg a játékosokat.

Sikerük azonban nem csupán a teljesítményüknek tudható be: Thomas a csapat edzése, mentorálása és lelkesítése mellett az az étkezésük kapcsán is szigorú szabályokat vezetett be.

A csapat egészsége és fizikai teljesítményének feljebb tornászása érdekében ráadásul 2 konkrét élelmiszertől is eltiltotta játékosait, egészen addig, amíg sikert nem arattak. Ezt ráadásul már a Chelse irányítása alatt is bevetette, ahol rettentően hálásak voltak a játékosok a szabályaiért.

Ezt a 2 ételt tiltotta meg Thomas Tuchel a csapatnak

Az angol válogatott tagjainak győzelemre való felkészülése már bőven a versenyszezon előtt elkezdődik az étrendük módosításával, amiben kiemelten figyelnek arra, hogy fokozatosan növeljék a szénhidrátbevitelt, különösen a játék előtti napokban. A meccs reggelén viszont ettől eltérően már könnyebb ételeket fogyasztanak, amit általában némi fehérjével, egy kevés zöldséggel, és rostban gazdag tápanyagokkal is megspékelnek annak érdekében, hogy legyen energiájuk, de ne érezzék magukat eltelítve a pályára lépés előtt. Bár a focisták maguktól is igyekeznek bizonyos ételeket magas cukor- és zsírtartalmuk miatt kerülni, az angol válogatottnak az előírt diéta alatt 2 konkrét élelmiszertől is meg kell fosztani magukat a felkészülés és mérkőzések előtti időszakban.

Tuchel ugyanis szigorúan kivette az étrendükből a búzát és a cukrot, a jobb regeneráció, stabilabb energiaszint és maximális teljesítmény eléréséért.

Az ételek hiánya azonban megfelelően összeállított étrendüknek köszönhetően szinte egyáltalán nem tűnik fel a játékosoknak; ugyanis a győzelmek után néha lazább ételeket, mint hamburgert és pizzát is megengedhetnek maguknak.