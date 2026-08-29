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Dolly Parton utolsó telefonhívása: ezt mondta a halála előtt egy közeli barátjának

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Simon Péter
2026.08.29.
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Halála után egyre több részlet derül ki a countrysztár életének utolsó időszakáról. Dolly Parton egyik közeli barátja most azt mesélte el, miről beszélgettek az utolsó telefonhívásuk során. Az énekesnő egyik mondata különösen szívszorító...

A 80 évesen elhunyt countrylegenda néhány héttel a halála előtt hívta fel Lainey Wilsont. A 34 éves énekesnő Instagram-bejegyzésben emlékezett meg barátnőjéről, és azt írta, nagyon örül, hogy még lehetőségük volt erre a beszélgetésre. Szó esett a zenéről, az életről, a szerelemről, valamint Dolly Parton néhai férjéről, Carl Deanről is.

Dolly Parton és Lainey Wilson
Dolly Parton a halála előtt hívta fel Lainey Wilsont
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dolly parton úgy érezte, még nincs kész

Wilson egyik legmeghatóbb emléke szerint a countrysztár arról is beszélt, hogy továbbra is érzi a hivatását, és nem gondolja, hogy befejezte volna, amit elkezdett. A mondat különös súlyt kap most, hogy tudjuk: Parton augusztus 25-én, rövid rákbetegség után meghalt.

A countryikon az utolsó hónapokban sem akart egyszerűen eltűnni a nyilvánosság elől. Bár egészségi problémái miatt több szereplését is le kellett mondania, korábbi megnyilvánulásaiban továbbra is arról beszélt, hogy szeretne dolgozni és új dolgokat létrehozni.

Dolly a fiatal énekesnő házasságához is tanácsot adott

A beszélgetésben Lainey Wilson magánélete is szóba került. A fiatal countryénekesnő nemrég ment hozzá Devlin „Duck” Hodgeshez, és Dolly egy számára fontos tanácsot adott a házassággal kapcsolatban.

Arra figyelmeztette, hogy bár nagyszerű dolog, ha a férje támogatja abban, hogy önmaga legyen, neki is ugyanilyen fontos teret adnia a másiknak. Dolly szerint egy kapcsolatban nemcsak azt kell megengednünk a másiknak, hogy mellettünk önmaga legyen, hanem azt is, hogy ő maga is szabadon önmaga lehessen.

A Bibliáról és a hitről is beszéltek

A telefonbeszélgetésnek spirituális része is volt. Dolly azt tanácsolta Wilsonnak, hogy ne siessen a Biblia Jelenések könyvével, hanem olvassa lassan, és ha szükséges, térjen vissza egy időre a Zsoltárokhoz.

Ez is jól mutatja, mennyire személyes kapcsolat alakult ki a két énekesnő között. Wilson korábban is Dolly egyik nagy rajongója volt, később azonban barátság és szakmai kapcsolat is kialakult közöttük.

Dolly Parton augusztus 25-én hunyt el Nashville-ben, rövid rákbetegséget követően. Pályafutása közel hat évtizedet ölelt fel, olyan dalokat hagyott maga után, mint a Jolene, a 9 to 5 és az I Will Always Love You, miközben jótékonysági munkájával is generációk életére volt hatással.

Lainey Wilson számára azonban most már nemcsak a világsztár Dolly Parton emléke marad meg, hanem annak a barátnak a hangja is, aki az utolsó beszélgetésük során még tervekről, hitről, szerelemről és arról beszélt: úgy érzi, még nincs kész.

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