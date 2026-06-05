Tudod, mit jelent a lóca vagy a vajling? – Régi magyar szavak kvíze

A nyelv mindig változik: szlengek jönnek, régi kifejezések mennek, és persze egymástól is kölcsönöznek kifejezéseket a különböző nyelvek. Vagyis mintegy élő organizmusként működnek a beszélt nyelvek. Ezért nem is csoda, hogy az alig használt kifejezéseket már szinte senki nem érti. Ha viszont eleget olvastál, vagy eleget beszélgettél a nagymamáddal, akkor ez a kvíz nem fog ki rajtad. Nézzük, milyen régi magyar szavakat ismersz!

Mennyire ismered a régi magyar szavak jelentését?

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Régi magyar szavak kvíze: egy letűnt kor emlékei A nyelv folyamatosan változik, így a nem használt elemek gyorsan kikopnak a köznyelvből.

Emiatt az „archaizáló” kifejezéseket sok esetben már nem is értjük.

Nézzük, hogy milyen régi magyar szavaknak ismered a jelentését!

Magyar kvíz: te milyen kifejezésekre emlékszel?

Lehet, hogy még gyermekkorodban hallottad azt, hogy „ülj le a lócára” vagy „vedd elő a vajlingot” – ma viszont már alig használjunk a letűnt kor kifejezéseit. De amint meghalljuk ezeket az archaikus szavakat, egyből elfog a nosztalgia, és lelki szemeink előtt fellibben a nagymamánk pörköltjének és túrós palacsintájának képe.

A magyar nyelv rengeteg változáson ment keresztül az elmúlt pár évszázadban. Gondoljunk csak bele, az első összefüggő magyar nyelvű szövegemléket, a Halotti Beszéd és Könyörgést ma már le kell fordítani egy magyarosabb, de még mindig archaizáló változatra, hogy egyáltalán megértsük a szöveget. Így teljesen természetes, hogy már az elmúlt évszázad kifejezéseit sem értjük minden esetben.

Hiszen a nyelv egy folyamatosan változó „organizmus” – vagyis amit nem használunk, az bizony ki fog kopni a köznyelvből, és idegenné válik a fülünk számára.

Régi magyar szavak kvíze

Most elvezetünk ebbe a letűnt korba! Te ismered még a régi magyar szavak jelentését? Lássuk, hogy a retró kvízünkben hogyan teljesítesz!